Las dudas sobre la IA hunden a Wall Street

Durante los últimos meses, la narrativa ha sido sencilla: la inteligencia artificial es el motor del crecimiento, y las empresas que invierten miles de millones en infraestructura de IA son las ganadoras seguras de la próxima década. Los gigantes tecnológicos han estado compitiendo por anunciar presupuestos de gasto de capital cada vez mayores, los fabricantes de chips han batido récords y las valoraciones han subido sin tener en cuenta los fundamentales. La sesión bursátil del lunes ha asestado un golpe brutal a este optimismo: los inversores se formulan una pregunta que hasta ahora había caído en el olvido: ¿cuándo se traducirá realmente este gasto astronómico en IA en beneficios reales?

¿Qué hay detrás del desplome de Wall Street?

El detonante inmediato fue el desplome del lunes en las acciones de SpaceX, que, poco después de su mediática salida a bolsa, buscó nueva financiación; una señal de que incluso las empresas más cotizadas de la "nueva era" necesitan efectivo antes de lo que el mercado había anticipado. El valor rebota ligeramente en torno a un 1%, pero el resto del sector está recibiendo una dura lección. Los fabricantes de chips se encuentran en el centro de la ola de ventas: Micron cae más de un 8%, Intel casi un 7%, AMD y Qualcomm ambos por encima del 5%, y el ETF iShares Semiconductor (SOXX) se desploma casi un 6% en las operaciones previas a la comercialización. En Europa, Infineon cae un 6,6%, ASML un 6% y STMicroelectronics más de un 7%. En Asia, el impacto ha sido devastador: el KOSPI ha caído un 10% en su mayor desplome diario desde marzo, arrastrado por Samsung y SK Hynix, que bajan un 12% cada uno.

Los factores macroeconómicos alimentan activamente la ola de ventas. La Fed, bajo su nuevo presidente Kevin Warsh, señala una postura dura ante la inflación, y los mercados ya descuentan una subida de tipos de 50 puntos básicos para finales de año. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años se han disparado a máximos de 16 meses (~4,19%), el dólar se ha fortalecido a máximos anuales (USDIDX por encima de 101) y el oro ha bajado un 1,5% a ~$4.127. El crudo Brent ha caído por debajo de los 76 USD/bbl; bajo circunstancias normales, esto sería una señal positiva para las acciones, pero hoy nadie lo celebra, ya que la atención se centra únicamente en lo que los tipos de interés más altos harán a las valoraciones de las acciones de crecimiento.

Cotización del Nasdaq 100

¿Qué pasa con las valoraciones? El Nasdaq 100 cotiza actualmente a un ratio PER de alrededor de 35,3 veces, lo que se mantiene muy por encima de las medias históricas, aunque queda lejos del techo de 39-40 veces registrado en mayo de este año, cuando la euforia por la IA estaba en su punto álgido. En otras palabras: las valoraciones son elevadas, pero aún no están en niveles que por sí mismos griten que "la burbuja está estallando"; más bien, con el rendimiento de los bonos al alza, cualquier titubeo en la narrativa de la IA pone a prueba de manera dolorosa la prima que el mercado ha pagado por los gigantes tecnológicos durante los últimos meses. Fuente: XTB