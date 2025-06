PAU 2025: ¿cómo ahorrar para la Universidad?

Descubre cómo invertir y ahorrar para prepararte para la Universidad de tus hijos La PAU 2025 llega a su fin y nos acercamos a un momento clave en la vida de cualquier estudiante. Durante los próximos días y semanas, los jóvenes españoles tendrán que decidir hacia dónde quieren enfocar su carrera profesional en los próximos años, un paso que en un alto número de casos marcará sus vidas. Muchos lo tendrán claro desde hace tiempo, bien sea por vocación o convicción. Otros, en cambio, puede que todavía se estén debatiendo sobre diferentes opciones. Pero para gran parte de ellos, la gran pregunta es si tendrán una nota lo suficientemente alta para estudiar la carrera que quieren. Son numerosos los estudiantes que, tras enfrentarse a la PAU, la prueba de acceso a la Universidad, comienzan a valorar las opciones que tendrían en caso de no poder acceder a los grados públicos que desean por no llegar a la nota de corte exigida. En esta situaciones, las universidades privadas surgen como una posible solución, aunque no para todos los estudiantes. Y es que el alto coste de estudiar estas carreras en los centros privados hace que los jóvenes dependan de los ahorros generados por su familia durante años, y aunque muchas de ellas habrán trabajado en generar un ahorro durante los últimos años en previsión a estas circunstancias, otras tantas no habrán podido conseguir alcanzar ese colchón de seguridad que podría darles la llave a estos cotizados centros. Desde XTB, queremos ayudar a fomentar el ahorro de las familias. La importancia de no perder nuestro poder adquisitivo y ofrecer un movimiento al capital debe ser una prioridad. Para ello, queremos analizar cuanto es el dinero que deberíamos invertir para que en un futuro podamos tener las garantías suficientes para que el tema económico no sea decisivo en el futuro de los jóvenes españoles. O lo que es lo mismo: ¿cuánto debemos invertir y ahorrar para la Universidad de nuestros hijos? ¿Cuánto pueden costar los estudios en la Universidad? Entre las carreras con una nota de corte más alta en la actualidad, encontramos los grados de medicina, matemáticas, Estudios Internacionales con ADE, Estudios Internacionales con Derecho, Ingeniería Aeroespacial, Física o Biomedicina, carreras de gran popularidad en el pasado que, con toda probabilidad, volverán a sobresalir como algunas de las más demandadas en la PAU 2025. Para calcular el coste medio que deberíamos de reservar para realizar estos estudios, hemos recurrido a un listado elaborado por la revista Forbes sobre las universidades privadas mejor valoradas por las empresas, entre los que se encontraban la IE University, la Universidad Camilo José Cela, la Universidad Pontificia de Comillas, CUNEF, la Universidad de Alfonso X El Sabio, la Universidad CEU San Pablo o la Universidad de Deusto, entre otras. Una vez acotado nuestro listado, hemos consultado los precios de las carreras con mayor nota de corte en la selectividad de 2024, y hemos analizado cuál sería el coste medio anual de cada uno de sus centros y el coste total final. Los precios entre las universidades privadas más prestigiosas de España varían considerablemente. La IE University sobresale con unos costes que oscilan entre los 25.000 y 30.000 euros por curso en sus grados y dobles grados. Le sigue la Universidad de Comillas, con un coste medio anual de 16.656 euros. La Universidad Europea se sitúa ligeramente por debajo de los 16.000 euros al año, mientras que CUNEF y la Universidad de Navarra presentan precios inferiores a los 15.000 euros por curso académico. Por su parte, la Universidad de Deusto se posiciona como la más económica, con un coste medio de 11.994 euros. Medicina, la carrera más demandada de la PAU y también la más cara Si analizamos el precio que ofrecerían las carreras con mayor nota de corte, encontramos encabezando la lista la carrera de Medicina, con un coste total medio de 125.060 euros, siendo con diferencia la más cara. Curiosamente, su nota de corte también es una de las más altas del país, con un 13,44, lo que refleja tanto su exigencia académica como económica. Le siguen titulaciones como ADE y Relaciones Internacionales, con un coste de 83.853 euros, y Derecho y Relaciones Internacionales, con un coste de 73.807 euros. Sus notas de corte, además, son bastante similares, con un 13,47 y un 13,46, respectivamente. Otras carreras con un coste considerable son Biomedicina, que ascienden hasta los 61.925 euros, e Ingeniería Aeroespacial, con un gasto de 57.000 euros. En el caso de Biomedicina, la nota de corte es de 13,2, mientras que Ingeniería Aeroespacial presenta una nota de corte del 13,35. Por otro lado, Matemáticas y Física, aunque se encuentran entre las más exigentes en términos de nota de corte, con un 13,75 y un 13, respectivamente, presentan costes algo menores: 56.546 euros para Matemáticas y 41.000 euros para Física. La media de los precios de estas carreras se sitúa en 71.313 euros, lo que pone de manifiesto la barrera económica que pueden representar los estudios superiores en el ámbito privado, especialmente para titulaciones de alta demanda académica. ¿Cuánto debería invertir y ahorrar para estudiar en la Universidad privada? En un mundo marcado por el avance tecnológico y los cambios constantes, la vocación en el área de la salud mantiene a la medicina como la carrera más exigente y demandada. Aunque es reconocida por el alto nivel de exigencia y excelencia de sus aspirantes, no todos logran acceder a una plaza en la universidad pública. ¿Qué alternativas tienen entonces? La opción privada implica un coste medio de 125.000 euros para completar los seis años del grado. Si bien esta cifra representa un esfuerzo económico considerable para muchas familias, especialmente si carecen de un alto nivel de educación financiera o un sueldo considerable, existen estrategias de inversión que pueden facilitar el acceso a estos estudios. El interés compuesto es un concepto vital en el mundo financiero, ya que es capaz de transformar radicalmente el crecimiento de las inversiones. Aprovecharlo bien nos permite ganar intereses sobre nuestro capital inicial y generar intereses sobre los que ya hemos acumulado. Es decir, puede impulsar exponencialmente el valor de nuestros ahorros o inversiones. Este efecto multiplicador lo convierte en una poderosa herramienta para maximizar beneficios a largo plazo. Por ejemplo, si una familia consigue ahorrar e invertir 205 euros al mes, invertidos durante 18 años de manera consecutiva y obtiene una rentabilidad similar a la registrada por el índice S&P 500 en los últimos 18 años (un 10,15% anual), podrá reunir el capital necesario para cubrir el gasto del grado de medicina. Hay que tener en cuenta que durante este periodo los mercados financieros han sufrido dos recesiones financieras, algo poco habitual en la historia. En 2008 tuvo lugar la gran crisis financiera, mientras que en 2020 fue la pandemia. Aun así, teniendo también en cuenta los años de inflación al alza y situaciones geopolíticas de relevancia entre la que podemos incluir los conflictos bélicos en Ucrania, en Oriente Medio o la crisis de deuda de Europa, el índice de referencia de las 500 principales empresas de Estados Unidos ha subido a un ritmo del 10,15% anualizado en los últimos 18 años. La tecnología ha sido el principal motor de crecimiento en este periodo, lo cual creemos que debería continuar durante los próximos años. Para poder invertir en el índice, la manera más eficiente de hacerlo es a través de un ETF. Los planes de inversión, una alternativa para ahorrar para los estudios Uno de los mayores problemas es encontrar cómo poder realizar estas aportaciones periódicas de manera sencilla y de bajo coste. Los planes de inversión de XTB ofrecen a los usuarios la posibilidad de ahorrar e invertir regularmente de forma pasiva a través de fondos cotizados (ETFs). Desde la pestaña "Ahorrar" de la XTB App, se pueden realizar aportaciones periódicas, bien sean de manera diaria, semanal, mensual, cada tres o seis meses, del importe que se considere oportuno, asignándose de forma automática entre los distintos planes elegidos. Se pueden crear varios Planes de Inversión a la vez para cumplir con los objetivos de ahorro e inversión a medio o largo plazo, ya que, aunque en este caso hablamos sobre los coste de la universidad, en nuestra vida podemos tener diferentes objetivos financieros como pueden ser el ahorro, la jubilación, adquirir una vivienda o realizar un viaje. Más allá de medicina, para carreras con costes más bajos, como Ingeniería Aeroespacial, que exige una nota de acceso cercana al 13,4 sobre 14, bastaría con una inversión mensual de 93 euros, siguiendo la misma estrategia de ahorro e inversión. Guía de Ahorro para Milenials Para impulsar el ahorro entre la población joven y ayudarles a alcanzar sus metas financieras, en XTB hemos desarrollado nuestra Guía de Ahorro para Milenials, una guía interactiva en la que los usuarios podrán encontrar consejos que les ayudarán a recortar gastos sin cambiar su estilo de vida y explorar una nueva fórmula de ahorro basada en la gestión activa del capital. Esta guía interactiva está compuesta por dos módulos: En el primero, los usuarios podrán encontrar trucos para ahorrar en sus suscripciones en streaming , sus servicios de comida a domicilio, su gimnasio o sus actividades de ocio nocturno.

, sus servicios de comida a domicilio, su gimnasio o sus actividades de ocio nocturno. En el segundo, los usuarios podrán calcular cuánto tiempo les llevaría alcanzar su objetivo financiero, ya sea un viaje, la compra de una vivienda o un coche, en función de su capacidad de ahorro y la gestión que hagan de su ahorro. De este modo, podrán comprobar qué fórmula les resultaría más efectiva: dejar el dinero en el banco o gestionarlo activamente. Disponible desde un ordenador, teléfono móvil o tableta electrónica, la Guía de Ahorro para Milenials de XTB es completamente gratuita y puede sernos de ayuda de cara a prepararnos para los estudios.

