🔴Sectores en auge en 2025

驴Qu茅 ocurrir谩 en la segunda mitad de a帽o y qu茅 podemos esperar de los mercados financieros? El primer semestre del a帽o ha sido uno de los momentos de mayor incertidumbre a nivel mundial de los 煤ltimos a帽os. Los conflictos b茅licos en Oriente Medio y Ucrania, lejos de reducirse, se han intensificado y el D铆a de la Liberaci贸n mostr贸 unas pinceladas de lo que puede ser el mercado en los pr贸ximos a帽os. Sin embargo, la mayor铆a de activos financieros se encuentra cotizando en sus m谩ximos hist贸ricos. Wall Street ha tenido su recuperaci贸n m谩s r谩pida de toda la historia habiendo corregido m谩s de un 15%. El impulso de la IA, los acuerdos entre las dos principales potencias mundiales, los buenos datos econ贸micos, la expectativa de recortes de tipos y la debilidad del d贸lar, han sido algunos de los factores clave en este movimiento. Adem谩s, se ha aprobado una amplia reforma fiscal, que a帽adir谩 billones de d贸lares a la deuda del pa铆s. La divisa estadounidense ha sido el chivo expiatorio de las políticas adoptadas por Donald Trump. La guerra comercial, el intento de despedir de manera recurrente a Powell y limitar la independencia de la FED han sido algunos de los motivos de esta depreciación, que ha generado que 2025 sea el peor comienzo de año desde 1973. Comportamiento de las principales divisas respecto al dólar desde principios de año. Fuente: XTB Los activos europeos, y las materias primas, han sido los principales beneficiados de este cambio de rumbo. En Europa, el punto de inflexión tuvo lugar el pasado 3 de marzo, cuando el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, recordó a Mario Draghi, afirmando que Alemania haría todo lo posible para garantizar la defensa de Europa. Poco despu茅s, se levantaron las restricciones al freno de la deuda alemana, y Merz se comprometi贸 a aumentar el gasto, lo cual gener贸 gran optimismo entre los inversores sobre el crecimiento econ贸mico de la regi贸n. Pero 驴qu茅 podemos esperar de cara a la segunda mitad del a帽o? 驴Qu茅 sectores estar谩n en auge en 2025? 驴Y c贸mo podemos prepararnos? 驴Qu茅 pa铆s liderar谩 el crecimiento? El alto nivel de incertidumbre en torno a las perspectivas de pol铆tica fiscal y comercial 鈥攜, en consecuencia, en torno al crecimiento y la inflaci贸n鈥 podr铆a implicar un alto grado de volatilidad para los mercados en el segundo semestre de 2025 conforme los inversores reaccionan a los datos que se vayan publicando. Entre las regiones clave a nivel mundial, creemos que este segundo semestre del a帽o, puede ser el momento de China. En EEUU creemos que su comportamiento depender谩 de los aranceles, la FED y los recortes de impuestos. Creemos que la inflaci贸n, el empleo y el gasto de las empresas podr铆a resentirse ante las pol铆ticas adoptadas mientras no vemos que la FED pueda flexibilizar su pol铆tica monetaria con m谩s de un recorte de tipos, defraudando las expectativas del mercado. Mientras en Europa podr铆amos seguir viendo nuevas entradas de capital por parte de los inversores internacionales pero creemos que en esta segunda parte del a帽o podr铆a ser m谩s llamativo en la renta fija que en las bolsas. El gigante asi谩tico ha estado expandiendo sus pol铆ticas monetarias y fiscales, y estamos viendo indicios de un mejor crecimiento y consumo interno. Creemos que China cuenta con suficientes herramientas para estimular el crecimiento este a帽o. Las medidas para impulsar el consumo de los hogares, como el reciente programa de intercambio de electrodom茅sticos, junto con la emisi贸n de bonos gubernamentales a ultra largo plazo, parecen haber dado resultados favorables, y esperamos nuevas medidas. La pol铆tica arancelaria estadounidense sigue siendo un desaf铆o, a pesar de la reducci贸n de los niveles anunciados inicialmente, pero hay que destacar que China depende menos de EEUU que en d茅cadas anteriores, ya que sus exportaciones directas representan una parte relativamente peque帽a del PIB total. El entusiasmo de los inversores por las empresas de tecnolog铆a chinas sigue al alza, impulsado primero por un mayor apoyo de la pol铆tica interna y reforzado por la noticia de DeepSeek en enero. Y la historia de la tecnolog铆a va m谩s all谩 de la IA, con China cobrando cada vez m谩s importancia tambi茅n en veh铆culos el茅ctricos o la rob贸tica. China apost贸 por la educaci贸n y, en consecuencia, cada a帽o produce un elevado n煤mero de titulados altamente cualificados. A pesar del cambio en la percepci贸n del mercado, las valoraciones se mantienen baratas. En comparaci贸n con el promedio de los 煤ltimos 10 a帽os de la relaci贸n precio-beneficio, las acciones tecnol贸gicas estadounidenses a煤n se ven caras, mientras que las acciones tecnol贸gicas chinas se mantienen aproximadamente en su promedio de 10 a帽os. 聽Adem谩s Pek铆n parece haber logrado frenar la ca铆da de los precios inmobiliarios, y sus esfuerzos por promover la inversi贸n en renta variable podr铆an seguir contribuyendo a impulsar las cotizaciones, lo que ha mejorado el efecto riqueza sobre el consumo.聽聽 Sectores en auge para el segundo semestre de 2025 En primer lugar, confiamos en el sector del uranio y la energ铆a nuclear, que deber铆a continuar con un fuerte impulso gracias a la aprobaci贸n de la 煤ltima ley aprobada por Trump, que reduce los subsidios en fuentes de energ铆a rivales. Durante algunos meses se lleg贸 a dudar sobre su futuro tras la irrupci贸n de DeepSeek, pero el avance de la IA sigue su curso impulsando a las big tech a firmar acuerdos con distintas centrales nucleares para utilizar este tipo de energ铆a para alimentar sus centros de datos. Oklo, est谩 enfocada en el dise帽o, la concesi贸n de permisos y la implementaci贸n de reactores nucleares peque帽os, adem谩s Cameco, destaca por su fuerte capacidad de producci贸n y su elevada cuota del mercado.聽 El lujo y consumo discrecional europeo聽han sido muy penalizados desde principios de a帽o. El consumidor de la regi贸n est谩 empezando a gastar m谩s y a ahorrar menos. Europa es un mercado m谩s sensible a los tipos de inter茅s que EEUU y el BCE ha liderado este ciclo de recortes. Es probable que recorte los tipos m谩s r谩pido de lo previsto, ya que la bajada de los precios del petr贸leo y la fortaleza del euro generan presiones desinflacionarias. Si a esto le sumamos la mejora econ贸mica en China y unos datos sorprendentemente favorables en EEUU, podr铆amos entrar en un punto de inflexi贸n. LVMH cotiza por debajo de los promedios hist贸ricos y de sus pares, con rendimientos de beneficios y flujo de caja atractivos, mientras Hermes sigue aumentando m谩rgenes, ventas y aumentando su liquidez. En 2025 se estima que el mercado de la ciberseguridad crecer谩 m谩s del 15 %, superando el crecimiento del gasto mundial en tecnolog铆a. A medida que m谩s empresas utilizan la IA en el entorno laboral, la ciberseguridad se ha vuelto crucial. El teletrabajo o la tensi贸n geopol铆tica, son otros factores que pueden ayudar a su crecimiento, adem谩s los pa铆ses de la OTAN van a seguir apoyando su crecimiento. Las empresas l铆deres se apresuran a integrar la IA en sus productos, impulsando el apalancamiento operativo y expandiendo los m谩rgenes, incrementando los ingresos por suscripci贸n. Cloudflare tiene una posici贸n 煤nica, para ofrecer experiencias web de forma segura y eficiente, mientras Datadog acaba de entrar en el S&P 500, y mantiene un gran crecimiento debido a la transformaci贸n digital, la migraci贸n a la nube y la IA. Otro sector en auge para 2025 es el de las stablecoins. Estas criptomonedas han demostrado su utilidad al facilitar pagos m谩s r谩pidos y econ贸micos a escala mundial utilizados desde empresas m谩s peque帽as hasta las m谩s grandes, siendo cada vez m谩s importantes en el comercio global. El uso de monedas estables para realizar pagos en l铆nea permitir铆a a las empresas y a sus clientes eludir las comisiones actuales de las redes de pago. Las acciones de criptomonedas est谩n arrasando en Wall Street, y la industria est谩 recibiendo el apoyo de Washington. Circle Internet es una stablecoin 煤nica y rentable con un s贸lido crecimiento de ingresos y m谩rgenes en expansi贸n, mientras Coinbase va camino de dominar el mercado institucional de criptomonedas, y cuenta con un balance s贸lido, m谩rgenes en expansi贸n e ingresos recurrentes 驴D贸nde invertir en renta fija? La renta fija ha sido uno de los temas de debate durante las 煤ltimas semanas. En el momento en el que los bonos alcanzaron un nivel demasiado elevado, Donald Trump ech贸 marcha atr谩s en su pol铆tica comercial. La refinanciaci贸n de la elevada deuda a tipos de inter茅s demasiado altos, asustaron al presidente de EEUU. Aunque en EEUU somos positivos con los tramos m谩s cortos de la curva, debido a su alta rentabilidad y la posibilidad de ver recortes de tipos, la volatilidad de la divisa nos limita. En los tramos m谩s largos de la curva, las decisiones de pol铆tica monetaria no son tan importantes. Tenemos que tener en cuenta diversos aspectos, como son las expectativas de crecimiento, de inflaci贸n, la productividad o la propia oferta y demanda, factores que impactar谩n al alza seg煤n nuestras perspectivas a la deuda americana. Los vigilantes de bonos est谩n muy atentos a las pol铆ticas fiscales de pa铆ses como Reino Unido, EEUU o Jap贸n, lo cual puede suponer un efecto contagio al resto de regiones del mundo. El euro est谩 ganando terreno poco a poco y los inversores regionales no encuentran sentido alguno a invertir en bonos americanos o de otros pa铆ses debido a la volatilidad de las divisas y los costes de cobertura. Para ellos adem谩s al estar los tipos de inter茅s m谩s altos pueden conseguir un rendimiento extra al invertir en otros pa铆ses. La postura agresiva de Trump provoca que los inversores mundiales, entre ellos los europeos, busquen alternativas. En ese sentido, los bonos en euros que m谩s rendimiento ofrecen cobran m谩s protagonismo. Mientras que Francia se encuentra en el ojo del hurac谩n, en un momento en el que paga m谩s intereses por su deuda de lo que gasta en defensa y educaci贸n, la deuda de otros pa铆ses como Italia, Grecia o Espa帽a se vuelven atractiva. Las primas de riesgo de los pa铆ses de la periferia se han reducido en los 煤ltimos a帽os en el sur de Europa, a medida que las econom铆as dependientes de los servicios prosperan, ayudadas por un auge del turismo posterior al Covid. Desde 2020, Espa帽a, Italia, Portugal y Grecia han crecido un 1,3 % anual de media, muy poco si lo comparamos con el auge de la econom铆a estadounidense. Sin embargo,聽 la mayor econom铆a de Europa, Alemania, no ha experimentado ning煤n aumento. Espa帽a se encuentra en mejor posici贸n que el resto de pa铆ses de la periferia, y por tanto cobra m谩s sentido recibir parte de esos capitales que abandonan EEUU y buscan otro lugar donde puedan ganar un nivel atractivo. Grecia e Italia tienen una deuda sobre PIB del 154% y del 135% mientras que en el caso de España es del 102%, lo cual ofrece una mayor seguridad, sabiendo además que el PIB crece a un ritmo superior que el de estos países. La inestabilidad política nacional aumentó por momentos la prima, pero el convencimiento general de que no habrá elecciones anticipadas y la decisión del gobierno de no aumentar su gasto en defensa hasta el 5%, ha vuelto a hacer retroceder a los niveles previos a todos los escándalos políticos. Seis factores a vigilar Aranceles: Aunque el mercado descuenta que durante las próximas fechas EEUU podría anunciar diversos acuerdos comerciales, la tasa efectiva actual es cercana al 15% cuando en febrero era del 3,7%. La subida en la inflación será una de las consecuencias que pueda tener esta guerra arancelaria. Nosotros creemos que todavía las empresas no han repercutido todavía los precios a los consumidores, lo cual podría mostrar que los márgenes son más estrechos.

Resultados corporativos: Los analistas pronostican un crecimiento anual del 5,8% para el segundo trimestre, en comparación con el 13,7% del primer trimestre, según LSEG. La parálisis empresarial de este trimestre debido a las dudas sobre la política comercial de Donald Trump deberían de tener efecto en los ingresos de las compañías estadounidenses. Los beneficios después de impuestos representan un 10,7% del producto interior bruto. En los últimos 50 años nunca superaron el 8%, sólo acercándose en 1929.

Situación geopolítica: El fin de las hostilidades entre Israel e Irán ha hecho bajar los precios del petróleo, aliviando la preocupación de los inversores sobre cómo esto se reflejaba en la inflación. Aun así, el impulso a la confianza es frágil, mientras no descartamos que en cualquier momento puedan volver a aumentar las dudas sobre la relación entre EEUU y China, y la paz en Ucrania queda muy lejos.

Deuda: Los vigilantes de los bonos están en alerta. Estados Unidos recibió en mayo una rebaja sobre su calificación de la deuda, y se espera que el nuevo proyecto de ley añada billones de dólares, impulsando al alza la rentabilidad de los bonos. Japón puede ser el mejor ejemplo del problema que puede venir. El Gobierno no tiene capacidad real para pagar su deuda de manera productiva. La única forma en que puede pagar es a través de la impresión de dinero, lo que devaluará drásticamente el yen, e impulsará los bonos, generando importantes pérdidas a los tenedores actuales.

La Reserva Federal: Las posibles subidas en la inflación deberían maniatar al organismo presidido por Jerome Powell durante los próximos meses. La subida en los salarios, la debilidad del dólar, y la guerra arancelaria podrían empezar a mostrar repuntes en la inflación que limiten las decisiones de la FED, mientras el mercado espera al menos dos recortes de tipos.

Valoraciones y concentración: Con las acciones cotizando a 22 veces los beneficios en los próximos 12 meses, la valoración del S&P 500 está muy por encima de su promedio de 10 años de 18,6 veces. Mientras que el índice está en máximos, apenas el 22% de las empresas cotizan en esos niveles, lo cual habla sobre la fragilidad de esta tendencia que está apoyada en una serie de valores concretos. ¿Qué esperamos del Ibex 35? El Ibex 35 afronta una segunda mitad desafiante, en donde su principal sector, el bancario, se enfrenta a un entorno de tipos de interés bajos y donde ya no se beneficiará de la imputación trimestral del impuesto a la banca. El margen de intereses del primer trimestre ya mostró un deterioro importante y ante los niveles actuales es probable que sigamos viendo una merma en su principal negocio. Otros valores, como Inditex, también se encuentran en un periodo de transición en el que el crecimiento de los ingresos se ralentiza. Sin embargo, otros como IAG pueden seguir beneficiándose de unos bajos precios del petróleo, que le permitirá aprovecharse del apalancamiento operativo para incrementar sus beneficios. Además, los últimos resultados del sector han mostrado un sólido desempeño, establecemos un precio objetivo para el Ibex 35 de 13.160 puntos, con un máximo de 13.960 puntos. Se trata de una cifra inferior a la actualidad, influenciado por la tendencia que esperamos para la banca española. En cualquier caso, se recoge una subida total del Ibex 35 en este 2025 de más del 10%. Tres ideas de la bolsa española El crecimiento de Puig en el primer trimestre fue superior al del mercado, con un incremento interanual del 7,8% frente al 0,4% de los principales competidores y al 4,4% de L'Oréal, líder del sector de belleza. Sin embargo, la cotización no lo refleja. Actualmente cotiza a unas 15 veces beneficios de 2025, frente a las 22 veces del sector, lo que supone un descuento del 30%. Creemos que sí Puig logra dos buenos trimestres consecutivos, los inversores volverán a interesarse por la empresa.

Por otro lado, no podemos ignorar la situación del mercado de la vivienda en nuestro país, y nos fijamos en Neinor. El mercado español sigue tensionado y se ha creado un déficit de más de un millón de viviendas en los últimos años, buena parte desde 2022. Se espera que en los próximos años haya 2 familias compitiendo por cada hogar. Neinor cuenta con una gran cartera de banco de suelo en zonas de alta demanda, que alcanzará 43.000 viviendas con la compra de Aedas Homes. Además, podría otorgar una rentabilidad por dividendo de casi el 10% anual hasta 2027.

En el sector energético, destacamos a Solaria. La compañía tiene dos catalizadores: el precio de la energía y los cortos. El precio medio de la energía en el mercado al contado en el primer semestre de 2025 fue un 58% superior al mismo periodo del año anterior. Esto, sumado al alza de los futuros, indica un panorama más sano para las energéticas. Por otro lado, los cortos representan el 12,14% del capital flotante de Solaria, lo que implicaría que tardarían casi 7 sesiones en cerrarse, dado el volumen negociado en los últimos 10 días. El riesgo de short-squeeze es claro. Si deseas descargarte el informe completo sobre los sectores en auge de 2025, puedes hacerlo en este enlace. ¿Cómo invertir en estas ideas en 2025? Para poder invertir en los índices de China, desde XTB tenemos diversas opciones. Entre ellas podemos destacar el fondo cotizado MSCI China bajo las siglas XCS6.DE. Si además queremos identificar a las empresas tecnológicas particularmente una buena opción es el CSI China Internet, bajo el ticker KWBE.DE. Respecto al uranio y la energía nuclear existen varias opciones en la oferta de XTB. Una de ellas es el ETF NUKL.DE. También podemos invertir en el lujo y el consumo discrecional en Europa, a través del ETF MSCI Europe Consumer Discretionary bajo el símbolo STR.FR, en el cual podemos encontrar una alta ponderación a LVMH y encontramos empresas españolas como Inditex o Puig. Mientras que en el campo de la ciberseguridad hay varias opciones disponibles en el mercado. Una de las más interesantes es el fondo cotizado llamado Cibersecurity bajo el símbolo W1TB.DE.,. además las stablecoins han sido una de las últimas temáticas en incorporarse a los mercados financieros. Una de las opciones más destacadas es invertir en el sector a través del ETF Crypto and Blockchain Investors bajo el símbolo DAVV.DE. Las stablecoins han sido una de las últimas temáticas en incorporarse a los mercados financieros. Una de las opciones más destacadas es invertir en el sector a través del ETF Crypto and Blockchain Investors bajo el símbolo DAVV.DE.

