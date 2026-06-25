Tras la apertura del mercado de valores de Estados Unidos, los vendedores tomaron rápidamente el control. Los futuros de los principales índices (Nasdaq 100, S&P 500) caen alrededor de un 1%, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 muestran un mejor comportamiento y suben cerca de un 0,2%. Esto puede sugerir que las preocupaciones del mercado están fuertemente concentradas en las empresas de gran capitalización y en el sector tecnológico.

El mercado se está centrando en las noticias de las empresas tecnológicas, especialmente en los excelentes resultados de Micron, así como en un denso conjunto de datos macroeconómicos de mayo. Los resultados de Micron refuerzan la narrativa del "AI trade" (negocio de la IA), pero el comportamiento de los índices demuestra claramente que no se han resuelto todas las dudas de los inversores.

Datos macroeconómicos

La inflación del PCE subió al 4,1%, en línea con las expectativas del mercado . Este dato no debería afectar drásticamente a la trayectoria descontada para los tipos de interés en Estados Unidos. Vale la pena señalar que la inflación del PCE subyacente no solo es significativamente menor, sino que también se estabilizó antes. Esto puede implicar que el aumento de los precios es temporal.

El crecimiento económico sorprendió al alza: el PIB de Estados Unidos. (Q1) creció un 2,1% frente al 1,6% esperado. Los salarios y el gasto personal también aumentaron un 0,7%.

Las solicitudes de subsidio por desempleo se mantuvieron en un rango por encima de las 200.000, pero se situaron por debajo de las expectativas.

El gasto de los consumidores y los pedidos de bienes duraderos pueden ser motivo de preocupación, ya que resultaron ser claramente inferiores a lo esperado.

Cotización del Nasdaq 100

Fuente: xStation5

El precio del Nasdaq 100 está oscilando alrededor de la resistencia en el nivel de Fibonacci del 38,2%, pero la oferta ya está entrando claramente en la zona de resistencia. La corrección sigue siendo superficial y el RSI se ha normalizado mientras tanto. El impulso de las medias EMA también se mantiene claramente a favor del crecimiento (alcista). Si las ventas mantienen la iniciativa, el siguiente nivel objetivo sería el nivel de Fibonacci del 61,8%, es decir, alrededor de los 28.445 puntos.

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