- Los futuros del Nasdaq 100 y S&P 500 retroceden cerca de un 1% en la apertura
- Micron se dispara un 10% tras reportar un beneficio por acción de 25,11 dólares e ingresos de 41.460 millones de dólares
- Apple cae un 5% al aplicar subidas de precios por la escasez de memorias debido a la alta competencia de los centros de datos de IA
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- Apple cae un 5% al aplicar subidas de precios por la escasez de memorias debido a la alta competencia de los centros de datos de IA
Tras la apertura del mercado de valores de Estados Unidos, los vendedores tomaron rápidamente el control. Los futuros de los principales índices (Nasdaq 100, S&P 500) caen alrededor de un 1%, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 muestran un mejor comportamiento y suben cerca de un 0,2%. Esto puede sugerir que las preocupaciones del mercado están fuertemente concentradas en las empresas de gran capitalización y en el sector tecnológico.
El mercado se está centrando en las noticias de las empresas tecnológicas, especialmente en los excelentes resultados de Micron, así como en un denso conjunto de datos macroeconómicos de mayo. Los resultados de Micron refuerzan la narrativa del "AI trade" (negocio de la IA), pero el comportamiento de los índices demuestra claramente que no se han resuelto todas las dudas de los inversores.
Datos macroeconómicos
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La inflación del PCE subió al 4,1%, en línea con las expectativas del mercado. Este dato no debería afectar drásticamente a la trayectoria descontada para los tipos de interés en Estados Unidos. Vale la pena señalar que la inflación del PCE subyacente no solo es significativamente menor, sino que también se estabilizó antes. Esto puede implicar que el aumento de los precios es temporal.
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El crecimiento económico sorprendió al alza: el PIB de Estados Unidos. (Q1) creció un 2,1% frente al 1,6% esperado. Los salarios y el gasto personal también aumentaron un 0,7%.
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Las solicitudes de subsidio por desempleo se mantuvieron en un rango por encima de las 200.000, pero se situaron por debajo de las expectativas.
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El gasto de los consumidores y los pedidos de bienes duraderos pueden ser motivo de preocupación, ya que resultaron ser claramente inferiores a lo esperado.
Cotización del Nasdaq 100
El precio del Nasdaq 100 está oscilando alrededor de la resistencia en el nivel de Fibonacci del 38,2%, pero la oferta ya está entrando claramente en la zona de resistencia. La corrección sigue siendo superficial y el RSI se ha normalizado mientras tanto. El impulso de las medias EMA también se mantiene claramente a favor del crecimiento (alcista). Si las ventas mantienen la iniciativa, el siguiente nivel objetivo sería el nivel de Fibonacci del 61,8%, es decir, alrededor de los 28.445 puntos.
Noticias de empresas
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Micron (MU.US): El fabricante de memorias presentó unos resultados fenomenales; la acción de Micron sube un 10% en la apertura. La compañía reportó 41.460 millones de dólares en ingresos y un EPS de 25,11 dólares, un aumento de más del 100% frente al trimestre anterior y varios puntos porcentuales por encima de la mediana de las expectativas del mercado. Los sólidos resultados también están apoyando a otros fabricantes del sector.
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Wendy’s (WEN.US): La acción continúa su rebote desde mínimos de valoración, impulsada por las compras minoristas en medio del optimismo por ser la próxima "meme stock". Las acciones suben alrededor de un 10%.
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IBM (IBM.US): La compañía presentó su primer prototipo de chip con tecnología inferior a 1 nm. Las acciones suben un 2%.
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Apple (AAPL.US): La empresa elevó los precios de sus productos, citando una gran escasez de componentes de memoria, por los cuales la electrónica de consumo debe competir con los centros de datos de IA. El mercado ve una presión inminente sobre los márgenes y/o una caída en las ventas; la acción baja alrededor de un 5%.
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Blue Owl (OBDC.US): Según Bloomberg, la firma de inversión está negociando la compra del equipo de baloncesto "Cavaliers". Las acciones suben un 2%.
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BlackBerry (BB.US): La compañía publicó unas previsiones optimistas para el cierre del año; se espera que los ingresos se vean respaldados por el gasto en infraestructura. Las acciones suben un 7%.
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