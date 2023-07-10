lee mas
POLYGON

POLYGON - Criptomonedas

Instrument which price is based on quotations of POLYGON to American Dollar
El rendimiento pasado o las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.
INFO DEL INSTRUMENTO

CFD sobre POLYGON

Instrument which price is based on quotations of POLYGON to American Dollar
2.00% of market price
24h desde el sábado a las 4:00 AM hasta el viernes a las 10:00 PM
¿Grandes noticias de Polygon MATIC? 💡

10 de julio de 2023

5 Ideas de inversión tras el Black Friday,...

29 de noviembre de 2022

Polygon se dispara un 33% 📈 Las criptomonedas...

10 de noviembre de 2022
XTB ofrece CFDs sobre Criptomonedas

Un CFD sobre criptomonedas (Contrato por diferencias sobre criptomoneda), es un instrumento financiero que permite a los inversores especular sobre el movimiento de precios de una criptomoneda en particular, como Bitcoin o Ethereum, sin poseerla realmente.

Hay muchos Brókers diferentes que ofrecen la negociación en criptomonedas, pero el mejor dependerá de tus necesidades y preferencias. Algunos aspectos a considerar al elegir un bróker para invertir en criptomonedas son: comisiones, métodos de pago, facilidad de uso, seguridad y reputación. Lo mejor es comparar las características y comisiones que ofrecen los diferentes Brókers para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades.

La viabilidad de la criptomoneda como inversión depende de la tolerancia al riesgo y los objetivos de inversión. Las criptomonedas pueden ser muy volátiles, lo que puede generar grandes beneficios, pero también grandes pérdidas. Todavía no están regulados en gran medida por ninguna autoridad financiera, por lo que conllevan un mayor nivel de riesgo que las inversiones más tradicionales.

No se puede determinar la "mejor" criptomoneda para que inviertan los principiantes, ya que la idoneidad de una inversión en particular dependerá de los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo. Es importante profundizar en su conocimientos antes de tomar cualquier decisión de inversión.

