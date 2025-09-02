Tiempo de lectura: 8 minute(s)

Las inversiones financieras a corto plazo son aquellas que se realizan con la expectativa de recuperar el dinero invertido , junto con una posible rentabilidad, en un periodo igual o inferior a un año. En este artículo, te contamos qué estrategias de inversión a corto plazo existen, sus ventajas y riesgos.

A la hora de invertir en Bolsa, podemos recurrir a varias alternativas, en función de nuestros objetivos y nuestro nivel de tolerancia al riesgo. Una de ellas son las inversiones financieras a corto plazo, una estrategia que, tal y como su propio nombre indica, busca obtener rentabilidad en un periodo de tiempo reducido. En este artículo, te contamos cómo funcionan.

¿Qué son las inversiones financieras a corto plazo?

Las inversiones financieras a corto plazo son las colocaciones de capital que un inversor realiza con la expectativa de recuperar el dinero invertido, junto con una posible rentabilidad, en un periodo igual o inferior a un año. Estas inversiones están destinadas a los inversores con un horizonte temporal corto que no quieren ver su capital comprometido durante largos periodos de tiempo, y suelen requerir menos capital inicial que las operaciones a largo plazo. Además, ofrecen una liquidez mucho más amplia que las inversiones a largo plazo, lo que implica que pueden convertirse en dinero en efectivo con mayor facilidad.

Dentro de las inversiones financieras a corto plazo podemos encontrar distintos tipos de activos, tanto de renta fija como de renta variable, como pueden ser las Letras del Tesoro, las acciones o los ETFs, entre otros. En función de los activos en los que se decida invertir, estas inversiones tendrán un riesgo mayor o menor, por lo que antes de operar a corto plazo será necesario analizar en profundidad los distintos activos a los que podríamos destinar nuestro capital. Por ejemplo, una inversión a corto plazo en acciones será una inversión arriesgada, ya que estos activos están sujetos a la volatilidad del mercado, mientras que una inversión a corto plazo en Letras del Tesoro o bonos de corta duración tendrán un riesgo más reducido.

A la hora de apostar por esta estrategia, además, se deberá tener en cuenta que, a nivel contable, estas inversiones están consideradas como activos financieros corrientes según el PGC en España, por lo que se contabilizarán en el balance dentro del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo”.

Diferencias con las inversiones financieras a medio y largo plazo

Al igual que podemos acometer inversiones financieras a corto plazo, también podemos realizar inversiones a medio o largo plazo. Estas estrategias tienen unas características únicas, las cuales deberemos analizar antes de llevarla a cabo:

Inversiones financieras a corto plazo : son aquellas que tienen un horizonte temporal muy reducido, de menos de un año, y que ofrecen una alta liquidez. Su rentabilidad es inmediata, pero los rendimientos que pueden conseguirse con ellas suelen ser inferiores a los de las inversiones con un mayor horizonte temporal.

: son aquellas que tienen un horizonte temporal muy reducido, de menos de un año, y que ofrecen una alta liquidez. Su rentabilidad es inmediata, pero los rendimientos que pueden conseguirse con ellas suelen ser inferiores a los de las inversiones con un mayor horizonte temporal. Inversiones financieras a medio plazo : son aquellas con un horizonte temporal de entre uno y cinco años. No ofrecen una liquidez inmediata, pero sí pueden ofrecer exposición a activos que pueden revalorizarse con el paso del tiempo.

: son aquellas con un horizonte temporal de entre uno y cinco años. No ofrecen una liquidez inmediata, pero sí pueden ofrecer exposición a activos que pueden revalorizarse con el paso del tiempo. Inversiones financieras a largo plazo: son aquellas cuya duración supera los cinco años, por lo que no ofrecen ni liquidez ni una rentabilidad inmediata, aunque los rendimientos suelen ser más elevados que en las inversiones a corto plazo.

En función del activo en el que se invierta, cada una de estas estrategias tendrá un nivel de riesgo más o menos reducido. No obstante, lo habitual es que las inversiones a corto plazo sean sensibles a las fluctuaciones del día a día de los mercados, mientras que las inversiones a largo plazo pueden verse afectadas por los cambios del entorno económico.

Estrategias de inversión a corto plazo

A la hora de invertir a corto plazo, podemos seguir distintas estrategias, entre las que destacan el Day Trading, el Scalping y el Swing Trading.

Day Trading : esta estrategia de inversión que se basa en abrir y cerrar posiciones en un mismo día, o lo que es lo mismo, en comprar y vender activos en un único día. El objetivo es obtener ganancias a corto plazo, sacándole partido a las fluctuaciones de precio que puede haber en el mercado. Puede emplearse para invertir en multitud de activos, como acciones, criptomonedas o divisas.

: esta estrategia de inversión que se basa en abrir y cerrar posiciones en un mismo día, o lo que es lo mismo, en comprar y vender activos en un único día. El objetivo es obtener ganancias a corto plazo, sacándole partido a las fluctuaciones de precio que puede haber en el mercado. Puede emplearse para invertir en multitud de activos, como acciones, criptomonedas o divisas. Scalping : esta estrategia se basa en aprovechar la volatilidad del precio de los activos y su liquidez para obtener ganancias rápidas. Para ello, los inversores abren y cierran posiciones en periodos de tiempo muy reducidos. Es una técnica habitual en el mercado de divisas.

: esta estrategia se basa en aprovechar la volatilidad del precio de los activos y su liquidez para obtener ganancias rápidas. Para ello, los inversores abren y cierran posiciones en periodos de tiempo muy reducidos. Es una técnica habitual en el mercado de divisas. Swing Trading: esta estrategia se centra en mantener las posiciones de los activos abiertas durante un periodo superior a un día, pero inferior a un mes. Esta estrategia se apoya en el análisis técnico del precio de los activos para tomar decisiones y busca obtener beneficios por los cambios que se produzcan en la cotización de los activos.

Tipos de inversiones financieras a corto plazo

Dentro del mercado, podemos encontrar múltiples tipos de inversiones financieras a corto plazo, cada una con características particulares en cuanto a rentabilidad, riesgo y liquidez. Estas son algunas de las más populares:

Letras del Tesoro

Las Letras del Tesoro son activos de renta fija emitidos por el Estado español. En concreto, se trata de títulos de deuda pública a corto plazo, que el Gobierno emite para obtener financiación, y pueden tener los siguientes plazos:

Tres meses

Seis meses

Nueve meses

Doce meses

Su rentabilidad es reducida y suele estar ligada a los tipos de interés marcados por los Bancos Centrales, pero, al ser títulos de deuda pública, presentan un riesgo bajo.

Depósitos bancarios a corto plazo

Son productos financieros en los que un usuario otorga dinero a un banco durante un periodo de tiempo determinado, generalmente inferior a un año, a cambio de recibir una serie de intereses. En estos productos, el capital otorgado al banco queda inmovilizado, de tal forma que el usuario no puede disponer de él hasta que haya vencido el plazo que haya pactado con la entidad financiera.

La rentabilidad de los depósitos bancarios a corto plazo, que el usuario conocerá de antemano, varía en función del tiempo en el que el capital quede inmovilizado y el TIN que el usuario haya pactado. Estos instrumentos están respaldados por el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 100.000 euros por titular y entidad en caso de quiebra bancaria, por lo que su riesgo es reducido.

Fondos monetarios

Los fondos monetarios son fondos de inversión caracterizados por invertir en activos de renta fija a corto o muy corto plazo. Generalmente, estos instrumentos se centran en títulos con un horizonte temporal inferior a los seis meses, aunque pueden llegar a incluir títulos con una fecha de vencimiento de hasta dos años. Estos fondos presentan una alta liquidez, ya que invierten en activos con un plazo de vencimiento muy reducido, y un nivel de riesgo bajo, dado que apuestan por activos de renta fija.

Acciones de alta liquidez para operativa de corto plazo

Las acciones son, básicamente, un activo financiero que representa una fracción de la propiedad de una Sociedad Anónima. Estos títulos ofrecen a los inversores la posibilidad de convertirse en accionistas de las empresas, por lo que pueden no solo percibir parte de los beneficios que estas generan, sino también participar en la toma de decisiones.

Las acciones pueden ofrecer grandes beneficios a los inversores, pero también generar importantes pérdidas. Estos títulos cotizan en Bolsa y están sujetos a las fluctuaciones del mercado, por lo que presentan un importante riesgo, especialmente si se apuesta por invertir en ellas a corto plazo.

ETF

Los ETFs son instrumentos de inversión diseñados para replicar el comportamiento de otro activo. Estos instrumentos se caracterizan por ofrecer diversificación y liquidez, ya que cotizan en Bolsa y están compuestos por un conjunto de valores con los que se busca replicar al activo de referencia. Además, tienen costes de gestión reducidos. Pueden ser tanto de renta fija como de renta variable, entre otros.

Ventajas y riesgos de las inversiones financieras a corto plazo

Como ocurre con cualquier tipo de estrategia, las inversiones financieras a corto plazo presentan una serie de ventajas y riesgos, los cuales conviene conocer antes de decidirse a apostar por este horizonte temporal.

Factores a considerar antes de invertir a corto plazo

Independientemente de las ventajas y riesgos que presenten las inversiones financieras a corto plazo, a la hora de apostar por este tipo de estrategias es importante tener en cuenta ciertos aspectos, que nos ayudarán a definir la estrategia más adecuada para alcanzar nuestras metas:

Objetivo financiero : ¿buscamos obtener rentabilidad en el corto plazo, cobertura frente a la inflación o simplemente rentabilizar la liquidez? En función de nuestra meta, deberemos seleccionar el horizonte temporal que mejor se adapte a nuestras necesidades.

: ¿buscamos obtener rentabilidad en el corto plazo, cobertura frente a la inflación o simplemente rentabilizar la liquidez? En función de nuestra meta, deberemos seleccionar el horizonte temporal que mejor se adapte a nuestras necesidades. Perfil de riesgo : cada activo tiene su nivel de riesgo. Un inversor conservador optará por instrumentos más seguros, como letras del Tesoro o depósitos. En cambio, un inversor dispuesto a asumir un riesgo mayor podría inclinarse por derivados o renta variable.

: cada activo tiene su nivel de riesgo. Un inversor conservador optará por instrumentos más seguros, como letras del Tesoro o depósitos. En cambio, un inversor dispuesto a asumir un riesgo mayor podría inclinarse por derivados o renta variable. Liquidez disponible : es fundamental no comprometer capital que puedas necesitar próximamente.

: es fundamental no comprometer capital que puedas necesitar próximamente. Rentabilidad: la rentabilidad que ofrecen los activos varía en función del riesgo que se asuma al invertir en ellos: cuanto más arriesgados sean, mayores rentabilidades suele ofrecer, y viceversa. Por ello, es importante analizar los rendimientos que podríamos obtener con nuestras inversiones y su adecuación a nuestros objetivos.

De igual manera, a la hora de realizar inversiones financieras a corto plazo será importante hacer un seguimiento de nuestros activos y mantenerse al día de la actualidad económica, especialmente si invertimos en productos sensibles a las fluctuaciones del mercado, como pueden ser las acciones. De este modo, podremos adaptar nuestras estrategias a los movimientos bursátiles y reducir las posibles pérdidas.

