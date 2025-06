¿Qué es el euro digital y qué cambios traerá?

El euro digital es un proyecto del Banco Central Europeo con el que se busca crear una moneda digital accesible para todos los ciudadanos y empresas de la eurozona que complemente al dinero en efectivo. En este artículo, repasamos qué es y todo lo que se sabe hasta el momento.

La digitalización de la economía está transformando nuestra forma de pagar, ahorrar e invertir, impulsando la adopción de nuevos productos que carecen de soporte físico. Este es el caso de las tarjetas virtuales, una alternativa a las tarjetas de plástico tradicionales que puede emplearse tanto en comercios físicos como en tiendas online, los eWallet o monederos virtuales, una herramienta que permite almacenar las versiones digitales de nuestras tarjetas físicas para acometer pagos desde dispositivos móviles, o incluso las criptomonedas, unos activos digitales descentralizados que, en esencia, no dejan de ser monedas virtuales sin ningún tipo de contraparte física. En este escenario cada vez más digitalizado, las instituciones públicas están trabajando para modernizar su sistemas monetarios para adaptarlos a las nuevas necesidades de la población. En el caso de la Unión Europea, esta modernización pasa por la creación del euro digital, una propuesta del Banco Central Europeo (BCE) que se presenta como una alternativa electrónica al dinero en efectivo, pero ¿en qué consiste? ¿Y cómo afectará a nuestro día a día? En este artículo, te explicamos qué es el euro digital, sus ventajas y los cambios que supone para los inversores. ¿Qué es el euro digital? El euro digital es un proyecto del Banco Central Europeo (BCE) con el que se busca crear una moneda digital accesible para todos los ciudadanos y empresas de la eurozona que complemente al dinero en efectivo. Esta nueva divisa digital, a diferencia de las criptomonedas, estaría respaldada directamente por el BCE, es decir, se trataría de un CBDC (siglas del término inglés Central Bank Digital Currency, que puede traducirse al español como Moneda Digital de Banco Central). Esto implica no solo que el Banco Central Europeo velaría por mantener su valor, sino que también se garantizaría su estabilidad, seguridad y accesibilidad. Al igual que el euro tradicional, el euro digital podrá emplearse tanto en comercios online como en tiendas físicas, siempre y cuando estas admitan los pagos virtuales. No obstante, contará con la particularidad de que se podrá usar sin necesidad de conectarse a internet y sin depender de bancos o proveedores de pagos privados. Esta nueva divisa, que los ciudadanos de la eurozona podrán utilizar de forma completamente gratuita, se almacenará en un monedero electrónico creado en un intermediario público o en el banco de los usuarios y tendrá exactamente el mismo valor que el euro tradicional. Entre sus principales características, destacan: Será emitido por el BCE , no por bancos comerciales.

, no por bancos comerciales. Estará apoyado por los gobiernos de los países de la Unión Europea (UE), como el efectivo.

(UE), como el efectivo. Podrá usarse sin conexión a internet.

Será accesible a todos los ciudadanos de la zona euro .

. Complementará al efectivo, no lo sustituirá. ¿Cómo funciona el euro digital? El euro digital es un proyecto que aún se encuentra en fase de desarrollo. Desde el BCE se está trabajando en un modelo basado en intermediarios, en el que los ciudadanos no abrirán cuentas directamente con el banco central, sino que utilizarán servicios de entidades financieras y fintech autorizadas. Sin embargo, ya se conocen algunas de sus bases técnicas y operativas. Estas son algunas de las más destacadas: Este diseño aspira a conseguir un equilibrio entre privacidad y seguridad, así como ayudar a autoridades y bancos a controlar actividades ilícitas sin comprometer derechos fundamentales de los ciudadanos. El euro digital y el futuro del efectivo Una de las grandes preguntas alrededor del euro digital es si traerá consigo el fin del dinero en efectivo. Desde el BCE han sido claros: no hay ninguna intención de eliminar el efectivo. El euro digital nace para complementar las monedas y billetes. Busca ser una alternativa moderna, especialmente útil en entornos digitales, pero no un sustituto. Sin embargo, es indudable que su introducción puede modificar hábitos de pago, especialmente entre las generaciones más jóvenes o en áreas donde el uso de efectivo ya es marginal. De hecho, según un informe del BCE publicado en abril de 2025, se estima que el euro digital podría sustituir alrededor de 5 de cada 10 euros de efectivo en circulación con el tiempo. ¿Será el euro digital obligatorio? Otra cuestión que también preocupa a muchos usuarios es si el euro digital será obligatorio. La respuesta es que no, al menos en el corto plazo. Desde el BCE han dejado claro que será una forma adicional de dinero, sin imponer su uso ni eliminar el efectivo. Su objetivo es dar más opciones, no restringirlas. Ventajas y desafíos del euro digital Como todo gran cambio, el euro digital va a traer consigo tanto ventajas como inconvenientes a los usuarios. Desde un punto de vista positivo, las principales ventajas del euro digital pueden resumirse en: Seguridad . Al estar respaldado por el BCE, no hay riesgo de quiebra bancaria ante crisis financieras.

. Al estar respaldado por el BCE, no hay riesgo de quiebra bancaria ante crisis financieras. Accesibilidad y usabilidad . Su uso será muy sencillo a través de apps y wallets.

. Su uso será muy sencillo a través de apps y wallets. Gratuidad o reducción de costes . Los pagos entre particulares podrían ser gratuitos, como Bizum. O, por lo menos, más baratos que con tarjetas u otras formas electrónicas, ya que los intermediarios y las comisiones pierden importancia.

. Los pagos entre particulares podrían ser gratuitos, como Bizum. O, por lo menos, más baratos que con tarjetas u otras formas electrónicas, ya que los intermediarios y las comisiones pierden importancia. Innovación . Fomenta la transformación digital del sistema financiero europeo.

. Fomenta la transformación digital del sistema financiero europeo. Estabilidad monetaria . Es una alternativa fiable frente a criptomonedas volátiles.

. Es una alternativa fiable frente a criptomonedas volátiles. Inclusión . Dará acceso seguro a dinero digital, algo muy útil en zonas rurales o para colectivos que no pueden acceder a servicios bancarios tradicionales.

. Dará acceso seguro a dinero digital, algo muy útil en zonas rurales o para colectivos que no pueden acceder a servicios bancarios tradicionales. Mejora de la soberanía monetaria europea . Reduce la dependencia de sistemas de pago extranjeros (como Visa, Mastercard o incluso criptomonedas privadas como stablecoins), lo que refuerza la autonomía económica europea.

. Reduce la dependencia de sistemas de pago extranjeros (como Visa, Mastercard o incluso criptomonedas privadas como stablecoins), lo que refuerza la autonomía económica europea. Transacciones internacionales más eficientes. Facilitará el comercio entre países europeos, acortando tiempos de liquidación y eliminando costes de conversión o por transferencias. Por el contrario, los cambios que el euro digital también podrían traer los siguientes inconvenientes en ciertos casos: Privacidad . Algunos críticos temen un “gran hermano financiero”, donde todos los pagos sean monitorizados.También se temen más ciberataques.

. Algunos críticos temen un “gran hermano financiero”, donde todos los pagos sean monitorizados.También se temen más ciberataques. Desintermediación bancaria . Si los ciudadanos transfieren en masa su dinero desde bancos comerciales al euro digital, podría haber impactos negativos en el crédito.

. Si los ciudadanos transfieren en masa su dinero desde bancos comerciales al euro digital, podría haber impactos negativos en el crédito. Posible caducidad . El BCE estudia limitar la cantidad de euros digitales que se pueden acumular o incluso introducir una “fecha de expiración” para estimular el gasto, algo que ha generado polémica.

. El BCE estudia limitar la cantidad de euros digitales que se pueden acumular o incluso introducir una “fecha de expiración” para estimular el gasto, algo que ha generado polémica. Adaptación tecnológica . Exige que haya infraestructuras muy seguras y sistemas interoperables.

. Exige que haya infraestructuras muy seguras y sistemas interoperables. Desigualdades tecnológicas . Las personas mayores o con bajo nivel de alfabetización digital podrían quedar rezagadas en la transición hacia el uso del euro digital.

. Las personas mayores o con bajo nivel de alfabetización digital podrían quedar rezagadas en la transición hacia el uso del euro digital. Costes de implementación. El desarrollo de infraestructura técnica, redes de distribución y capacitación conlleva un coste elevado tanto para el sector público como privado. ¿Cuándo entrará en vigor el euro digital? Actualmente, el euro digital se encuentra en la fase de preparación, la cual comenzó en octubre de 2023. Esta etapa tiene una duración prevista de dos años, hasta octubre de 2025. En este tiempo se realizan pruebas técnicas, prototipos y consultas con todos los actores implicados (entidades financieras, consumidores, autoridades, etc.). Si todo avanza según lo previsto, en ​​octubre o noviembre de 2025 se pasará a una nueva fase de desarrollo. Por lo tanto, aún no se sabe oficialmente cuándo se comenzará a emitir el euro digital ni, sobre todo, a utilizarse. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente ¿Qué precio tendrá el euro digital? Al tratarse de una CBDC, el valor del euro digital será exactamente igual al del euro físico. Es decir: 1 euro digital = 1 euro en efectivo o en cuenta bancaria El euro digital está diseñado como moneda de curso legal, con el objetivo de mantener la paridad con el euro tradicional. A diferencia de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, por tanto, no cotiza, no es posible invertir en él y su precio no fluctúa en el mercado. ¿Cómo afecta a los inversores? El euro digital puede revolucionar no solo nuestra manera de relacionarnos con nuestras finanzas, sino también el mundo de la inversión. En este sentido, algunas de las consecuencias más destacadas que esta nueva moneda digital puede traer para los inversores son: Mayor eficiencia en pagos . Facilita transferencias instantáneas en inversiones y compras de activos.

. Facilita transferencias instantáneas en inversiones y compras de activos. Estabilidad frente a monedas digitales privadas o criptomonedas.

o criptomonedas. Transformación del ecosistema financiero . Es posible que surjan nuevos productos vinculados a esta moneda digital europea.

. Es posible que surjan nuevos productos vinculados a esta moneda digital europea. Diversificación. Aunque el euro digital no es un activo de inversión en sí mismo, sí puede influir en el comportamiento de otros activos o sectores (tecnología, fintech, etc.). El euro digital es una evolución del sistema monetario europeo. Ni amenaza al efectivo, ni es una criptomoneda especulativa o una herramienta de control. Se trata, simplemente, de una respuesta a las nuevas formas de interactuar con el dinero y una apuesta del BCE por mantener la soberanía monetaria en un entorno puramente digital. Para los inversores, entender cómo esta nueva moneda digital impactará estas decisiones será clave, especialmente en lo relativo a los servicios, métodos de pago y posibles cambios en la política monetaria. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 1.400 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

