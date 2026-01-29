lee mas
Invertir implica riesgos. XTB ofrece Acciones, ETFs, Derechos Fraccionados y Derivados (CFDs). Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
XTB ofrece Acciones, ETFs, Derechos Fraccionados y Derivados (CFDs). Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
SPYW.DE

SPYW.DE - ETFs

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF (Dist, EUR) CFD
MÁS POPULARES

Ningún resultado encontrado ""

Lista completa de instrumentos disponibles

Ir a la página de instrumentos
El rendimiento pasado o las previsiones futuras no constituyen un indicador fiable del rendimiento futuro.
ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestra sección de Noticias

Más noticias
INFO DEL INSTRUMENTO

CFD sobre SPYW.DE

Instrumento cuyo precio se basa en valor de mercado de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF (Dist, EUR) CFD (mercado de referencia: mercado organizado)
-
20%
1:5
0 EUR*
-
PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Descubre más instrumentos

Todos los CFDs de ETFs
ÚLTIMAS NOTICIAS

No te pierdas nada con nuestra sección de Noticias

Resumen diario: Wall Street y los metales...

29 de enero de 2026

🚨 Bitcoin cae 5% y pone a prueba mínimos...

29 de enero de 2026

El petróleo sube 3% y se acerca a los USD...

29 de enero de 2026
Más noticias
ENTRAR

¿Cómo invertir en Acciones y ETFs en XTB?

1. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

2. Realiza un depósito

Elige el método de depósito más conveniente para ti entre varias opciones, inlcuyendo pagos instantáneos y gratuitos.

3. Empieza a invertir

Elija entre 11700+ instrumentos.

Accede al Mercado

1. Descarga la App

Visita tu tienda móvil y descarga nuestra App totalmente gratis.

2. Abre una cuenta

Completa el formulario y envía los documentos solicitados, sin formalidades innecesarias. La apertura de la cuenta dependerá de la evaluación de conveniencia llevada a cabo por un test.

3. Realiza un depósito y empieza a invertir

Elige el método de depósito que mejor te convenga, incluyendo pagos instantáneos y gratuitos.

Da el primer paso
¿POR QUÉ XTB?

¿Por qué invertir en Acciones y ETFs en XTB?

Plataforma innovadora

Trabajamos continuamente en el desarrollo de nuestra multipremiada plataforma de inversión, para asegurar que cumple con todas tus necesidades. Versión tanto de escritorio como App.

Regulación

Somos uno de los mayores Brokers cotizados del mundo, supervisado y regulado por varias autoridades de supervisión financiera. Adherido al fondo de compensación de depósitos.

Atención al Cliente en varios idiomas y de máxima calidad

Nuestro equipo de atención al cliente te atenderá 24 horas al día, de lunes a viernes.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Descubre más instrumentos

Todos los CFDs de ETFs
Formación

Conoce nuestra amplia sección de formación

Envía un Regalo: regala acciones con XTB

3 minute(s) Acciones al Contado

¿Dónde invertir 10.000 euros? Alternativas para empezar a invertir en Bolsa

6 minute(s) Guías

¿Cómo empezar a invertir por primera vez? Claves y consejos para adentrárte en los mercados financieros

11 minute(s) Glosario
Ver artículos
FAQ

¿Tienes alguna pregunta?

Un CFD sobre un ETF (Exchange-Traded Fund) es un derivado financiero que permite a los inversores especular sobre el movimiento del precio de un ETF determinado sin poseerlo realmente. Un CFD sobre un ETF funciona rastreando el precio del ETF subyacente y permitiendo a los inversores operar con la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre. El inversor no es propietario del ETF, sino que celebra un contrato con el broker para pagar o recibir la diferencia de precio según la dirección de su operación.

La inversión en ETFs a través de CFDs ofrece a los inversores flexibilidad y acceso a una amplia gama de mercados globales y tipos de activos. Con la negociación de CFDs sobre ETFs, los inversores e inversores pueden especular sobre los movimientos del mercado en cualquier dirección al ponerse largos (comprados) para beneficiarse de movimientos de precios al alza, o cortos (vendidos) para beneficiarse de los movimientos a la baja. Además, los CFDs ofrecen la posibilidad de invertir utilizando el apalancamiento financiero, lo que significa que los inversores pueden acceder a posiciones mayores de lo que podrían con sólo su propio capital, amplificando las ganancias potenciales pero también magnificando las pérdidas potenciales. La inversión en CFDs sobre ETFs también conlleva riesgos significativos que los inversores deben tener en cuenta. El mercado de CFDs sobre ETFs puede estar sujeto a fluctuaciones de precios significativas, lo que puede resultar en pérdidas rápidas y sustanciales si no se gestiona adecuadamente. Además, la capacidad de invertir con margen puede ser un arma de doble filo, ya que puede amplificar las ganancias potenciales pero también incrementar las pérdidas potenciales.

El apalancamiento es una característica en la inversión de CFDs sobre ETFs que permite a los inversores concluir transacciones por cantidades mucho más altas que el capital realmente invertido. Multiplica el poder adquisitivo del capital depositado en el Margen, permitiendo realizar operaciones superiores al valor del depósito. Potencialmente puede aumentar los rendimientos de una inversión, pero también puede incremetar el riesgo de pérdida si la inversión no se comporta como se esperaba.

Sí, puedes posicionarte corto o vender CFDs sobre ETFs. Los contratos por diferencias te permiten especular tanto con los precios al alza como a la baja poniéndote largo (comprando) los ETFs que esperas que vayan a tener un incremento de valor, o poniéndote corto (vendiendo) los ETFs que esperas que vayan a perder valor.

Únete a más de 2.000.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app