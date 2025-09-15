A l'ouverture des marchés européens (15.09.2025)

Les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique ont affiché des résultats mitigés aujourd'hui, les investisseurs ayant adopté une approche prudente après la publication de données économiques chinoises inférieures aux attentes. La pression continue sur le moral des investisseurs était principalement liée à des résultats décevants dans les secteurs de l'industrie et des services. Dans un contexte de grande incertitude, les investisseurs attendent la décision de la Fed mercredi sur les taux d'intérêt.

Les données chinoises pour le mois d'août ont été décevantes : production industrielle +5,2 % en glissement annuel (prévision 5,8 %, croissance la plus faible en 12 mois), ventes au détail +3,4 % (prévision 3,8 %, plus faible depuis novembre 2024), investissements en immobilisations +0,5 % depuis le début de l'année (prévisions : 1,4 %, le plus faible niveau en 5 ans), investissements immobiliers -12,9 % et taux de chômage en hausse à 5,3 % (plus haut niveau en 6 mois).

Le Financial Times rapporte qu'aucun progrès significatif n'a été réalisé dans les négociations commerciales et sur le fentanyl entre les États-Unis et la Chine. Cela augmente la probabilité qu'un éventuel sommet à Pékin n'ait pas lieu dans un avenir proche.

Fitch a abaissé la note de crédit de la France de AA- à A+, tout en modifiant la perspective de « négative » à « stable ». Les valorisations des obligations OAT françaises ont réagi en baissant sur le marché secondaire.

L'indice PMI des services néo-zélandais pour le mois d'août est tombé à 47,5, contre 48,9 en juillet, un niveau qui marque une contraction accrue du secteur et le 18e mois consécutif sous la barre des 50 points ; la moyenne historique est de 52,9, l'activité économique étant freinée par l'inflation, les taux élevés, la faiblesse de la demande et l'incertitude politique et financière.

Les contrats à terme sur indices européens laissent entrevoir une ouverture modérément positive pour la séance au comptant d'aujourd'hui. Les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 sont en hausse d'environ 0,3 %, après que l'indice lui-même ait terminé la séance de vendredi en légère hausse de 0,1 %.

Sur le marché des changes, l'indice DXY du dollar reste stable et la volatilité reste limitée. Les investisseurs s'attendent à des échanges calmes avant une semaine intense où les décisions et les discours des banques centrales joueront un rôle clé.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était prêt à imposer des sanctions sévères à la Russie, mais seulement après que tous les pays de l'OTAN aient pris des mesures similaires. Une condition supplémentaire serait le retrait complet des alliés des importations de pétrole russe.

Le marché des matières premières énergétiques se porte nettement mieux ce matin. Les prix du pétrole brut WTI sont en hausse de 0,85 %, tout comme ceux du gaz naturel.

L'or progresse légèrement et reste dans la zone des sommets historiques.

Le calendrier macroéconomique d'aujourd'hui comprend les données sur les prix de gros allemands pour le mois d'août et l'indice manufacturier de New York pour le mois de septembre. Les marchés seront également attentifs aux discours des représentants de la BCE, Schnabel, Rehn et la présidente Christine Lagarde.

