L'inflation harmonisée ressort à 2,8% en France et 2,7% en Allemagne pour le mois de mai, des niveaux conformes aux attentes.

0,7%. C'est la progression affichée par le contrat SPA35 lors de la séance de ce vendredi, traduisant un retour de la confiance sur les marchés européens. Les déclarations de Donald Trump ont apporté un soulagement temporaire après les corrections observées en début de semaine, même si les acheteurs peinent à maintenir leur élan initial. Cette stabilisation intervient dans un contexte de publications macroéconomiques denses, marqué notamment par la publication des chiffres de l'inflation en France et dans la zone euro.

Regain d'optimisme sur les marchés européens

La macroéconomie et l'inflation en Europe

Les statistiques publiées confirment une stabilisation des prix sur le Vieux Continent. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) pour le mois de mai s'établit à 2,8% sur un an en France, tandis qu'il atteint 2,7% en Allemagne et 3,6% en Espagne. Ces chiffres correspondent précisément aux prévisions des analystes, bien qu'ils témoignent d'un niveau de prix toujours légèrement élevé pour les institutions monétaires.

Outre-Manche, l'activité économique montre des signes clairs de ralentissement. La croissance du produit intérieur brut au Royaume-Uni s'affiche à 1,2% en glissement annuel, freinée par une contraction de la production industrielle qui recule de 0,2%. Ces données pèsent sur l'indice britannique, alors que le contrat polonais W20 s'impose en tête des performances continentales avec une hausse de 2%.

Le comportement des indices reste contrasté en seconde partie de journée. Si le marché espagnol progresse, le contrat NED25 abandonne plus de 0,5%, à l'instar de l'indice paneuropéen EU50 qui cède également 0,5% en séance. Les investisseurs évaluent la trajectoire des taux d'intérêt face à des données de croissance modérées, ce qui limite les initiatives sur certaines grandes capitalisations.

Le secteur aérien et la consolidation sectorielle

Le repli des matières premières énergétiques modifie la donne pour les transporteurs du continent. Le cours du baril de Brent enregistre un recul de près de 2% pour s'établir à 87 $, prolongeant ainsi le mouvement baissier entamé la veille. Cette baisse mécanique du coût du carburant allège les charges d'exploitation des entreprises du secteur.

Les valorisations des compagnies aériennes profitent directement de cette conjoncture sur les actions du secteur. Le titre Lufthansa s'adjuge une hausse de 6%, tandis que la compagnie irlandaise Ryanair progresse de 4% en séance. La baisse du kérosène redonne des marges de manœuvre financières à ces opérateurs dans une période de forte demande estivale.

La compagnie Air France se distingue particulièrement avec une progression marquée de 9% ce vendredi. En plus du contexte pétrolier favorable, le transporteur français bénéficie de rumeurs et de discussions relatives au rachat potentiel d'EasyJet. Ce projet de consolidation sectorielle stimule l'intérêt des acheteurs pour la valeur, qui surperforme ses pairs européens.

Trajectoires divergentes sur les actions de la cote

Le luxe et l'automobile soutiennent les indices

La persistance d'une hausse des prix à la consommation en France engendre des effets sectoriels bien spécifiques. Les entreprises de la mode et du luxe parviennent historiquement à préserver, voire à élargir leurs marges bénéficiaires dans cet environnement grâce à leur fort pouvoir de fixation des prix. Les titres LVMH et Hermès affichent par conséquent des gains supérieurs à 4% au cours de la séance.

Le secteur automobile européen enregistre de son côté des gains solides compris entre 3% et 6%. Les actions Stellantis, Renault et Volkswagen progressent de concert à la suite de la diffusion d'une lettre ouverte destinée à la Commission européenne. Ce document plaide activement pour l'adoption d'un système transparent labellisé « Made in Europe ».

Cette initiative réglementaire vise à favoriser les véhicules dont au moins 70% de la valeur totale est issue du territoire européen. Une telle mesure protègerait les constructeurs historiques face à la concurrence internationale accrue. Dans le domaine aéronautique et industriel, Safran et Rolls-Royce s'octroient près de 4%, portés par une note de Berenberg indiquant une hausse du nombre d'heures de vol par moteur.

Les technologies marines et les matières premières

Toutes les entreprises industrielles ne partagent pas le même optimisme lors de cette séance. Le fabricant français de drones sous-marins Exail Technologies subit une correction sévère, son titre plongeant de plus de 10%. La direction de la structure n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec ICG concernant la valorisation de ses obligations.

Du côté des métaux, les dynamiques divergent de la tendance observée sur l'énergie. Les contrats sur le cuivre et le palladium s'apprécient d'environ 2%, portés par des perspectives industrielles stables. Les investisseurs continuent d'arbitrer entre les différentes classes d'actifs pour adapter la gestion de leur portefeuille aux réalités physiques de l'offre.

Les volumes d'échange reflètent l'attentisme global des opérateurs face aux prochaines décisions des banques centrales. Les valorisations actuelles restent suspendues aux commentaires des gouverneurs, qui analyseront ces données d'inflation pour calibrer leurs politiques monétaires du trimestre à venir. Les mouvements de capitaux privilégient pour l'instant les secteurs à forte visibilité ou bénéficiant de catalyseurs réglementaires clairs.

❓ FAQ

Pourquoi le cours des actions du secteur du luxe monte-t-il malgré l'inflation en France ? Les entreprises de ce secteur possèdent un fort pouvoir de fixation des prix (pricing power). Cela signifie qu'elles peuvent répercuter la hausse des coûts de production sur leurs prix de vente finaux sans contracter la demande, ce qui préserve ou améliore leur marge nette d'intérêt et leur rentabilité globale.

Quels facteurs expliquent la hausse des actions de Renault et Stellantis aujourd'hui ? Le secteur automobile réagit positivement à une proposition de réglementation transmise à la Commission européenne. Ce projet vise à instaurer un système qui accorderait des avantages aux véhicules dont 70% de la valeur est générée sur le continent européen, favorisant ainsi les constructeurs locaux.

Comment la baisse du cours du pétrole se répercute-t-elle sur les marchés européens ? La diminution des prix de l'énergie réduit les coûts de transport et de production pour de nombreuses industries. Elle soulage directement les compagnies aériennes dont le carburant représente le premier poste de dépenses, ce qui entraîne une réévaluation positive du cours des actions aéronautiques.