Points clés Le conglomérat industriel rehausse la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice opérationnel pour 2026, fixée entre 600 et 900 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre progresse de 8% sur un an pour atteindre 8,79 milliards d'euros.

Un accord avec Bruxelles sécurise 2 milliards d'euros d'aides d'État pour l'usine d'acier vert de Duisbourg sans obligation d'hydrogène.

La publication des résultats trimestriels redonne des couleurs à l'action Thyssenkrupp ce jeudi sur les marchés allemands. Porté par la rentabilité de ses divisions de base et par son programme interne de réduction des coûts, le géant industriel a relevé la cible basse de ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026. La publication trimestrielle conforte la restructuration du conglomérat vers un modèle financier décentralisé. Le cours Thyssenkrupp réagit à la hausse des prévisions Un chiffre d'affaires soutenu par les matériaux Entre avril et fin juin 2026, l'entreprise a enregistré des revenus trimestriels supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires atteint 8,79 milliards d'euros, soit une hausse de 8% sur un an. La croissance s'appuie principalement sur la division de négoce, qui a bénéficié de volumes et de prix de vente plus élevés en Amérique du Nord. Les prises de commandes reculent en revanche de 24% pour s'établir à 7,7 milliards d'euros. La baisse s'explique par un effet de base défavorable. L'an passé, la filiale navale TKMS avait enregistré un contrat chiffré en milliards pour la marine allemande, gonflant exceptionnellement les carnets. Les autres divisions industrielles font face à un ralentissement de la demande globale. La branche automobile subit la baisse de la production mondiale et le pôle des technologies de décarbonation pâtit de retards sur des projets de centrales chimiques. Le flux de trésorerie disponible reste négatif à hauteur de 114 millions d'euros. Une rentabilité opérationnelle en progression Le résultat opérationnel ajusté (EBIT) grimpe de 18% pour atteindre 183 millions d'euros. La division Steel Europe génère à elle seule 73 millions d'euros sur ce trimestre, contre 31 millions un an plus tôt. L’amélioration découle du plan de réduction des coûts internes et de la baisse des prix des matières premières. Le conglomérat renoue avec les bénéfices et affiche un résultat net de 34 millions d'euros, contre une perte de 255 millions d'euros au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le chiffre intègre un gain comptable de 131 millions d'euros. Cette plus-value provient de la cession des parts détenues dans l'aciérie Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Suite à ces publications, le groupe rehausse la fourchette basse de son objectif annuel. L'EBIT ajusté est désormais attendu entre 600 et 900 millions d'euros pour l'exercice 2025/2026, et la perte nette annuelle est réestimée entre 400 et 700 millions d'euros. Le cours de l'action Thyssenkrupp gagne 6,13% à 13,16 euros ce jeudi en séance à la Bourse de Francfort. Restructuration et sécurisation de la branche acier Le déploiement du plan stratégique ACES 2030 Le président du directoire, Miguel Lopez, accélère la métamorphose de l'entreprise via le plan ACES 2030. L'objectif consiste à abandonner le modèle intégré au profit d'une holding financière. Les filiales opéreront de manière autonome pour gagner en compétitivité sur leurs marchés respectifs. La division de distribution des matériaux, rebaptisée tk accelis, prépare son introduction en bourse d'ici la fin de l'année. La branche a généré un résultat opérationnel de 82 millions d'euros au troisième trimestre, contre 45 millions l'an dernier. L'assemblée générale a validé l’opération début août. Le groupe cherche également à ouvrir le capital de ses autres entités pour faciliter leur accès aux financements extérieurs. La filiale navale militaire TKMS maintient une rentabilité croissante. L'entreprise multiplie les scissions pour clarifier sa structure auprès des investisseurs sur le marché des actions. Un financement européen validé pour l'acier vert Une incertitude réglementaire vient d'être levée pour le pôle acier du conglomérat. Le directeur financier, Axel Hamann, annonce un accord imminent avec les autorités européennes. Le compromis garantit le versement de 2 milliards d'euros d'aides d'État pour l'usine de réduction directe de Duisbourg. L'octroi initial de ces fonds en 2023 imposait l'utilisation exclusive d'hydrogène. La condition technique est devenue irréalisable face aux coûts actuels de l'énergie en Europe. Les longues négociations ont permis de supprimer cette obligation des règles de financement. La Commission européenne a approuvé l'amendement, confirmant sa conformité avec le droit de l'Union européenne sur les aides d'État. Le gouvernement fédéral allemand doit maintenant ajuster ses décisions budgétaires pour débloquer les fonds. La subvention couvre les deux tiers de l'investissement total de l'usine d'acier vert. Source : xStation5 ❓ FAQ Pourquoi le cours de l'action Thyssenkrupp est-il en hausse ? Le titre grimpe suite à la publication d'un résultat opérationnel trimestriel de 183 millions d'euros, en hausse de 18%. Le groupe a également relevé la fourchette basse de ses prévisions annuelles, rassurant ainsi les marchés sur l'efficacité de ses réductions de coûts. En quoi consiste le plan de restructuration du groupe ? La direction souhaite transformer le conglomérat historique en une holding financière via le plan ACES 2030. Ce projet prévoit de rendre chaque filiale plus autonome, de simplifier la structure globale et d'introduire certaines entités en bourse, à l'image de la division matériaux tk accelis. Comment l'entreprise finance-t-elle son usine d'acier vert ? Le projet de l'usine de Duisbourg bénéficie de 2 milliards d'euros d'aides publiques. La Commission européenne a accepté d'assouplir les conditions de ces subventions, supprimant notamment l'obligation d'utiliser de l'hydrogène, une ressource actuellement trop onéreuse pour l'industrie de l'acier en Europe.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."