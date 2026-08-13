Le café chute de 5% sur l'ICE 📉 Des prises de bénéfices secouent le marché malgré la faiblesse des stocks d'arabica

Les contrats à terme sur le café Arabica à l’ICE reculent d’environ 5 % aujourd’hui, enregistrant un net repli après le fort rebond observé depuis leurs plus bas niveaux de juin. Les prix subissent la pression des prévisions d’une récolte abondante au Brésil et de la perspective d’une accélération des opérations de récolte à mesure que les conditions météorologiques s’améliorent.

La vague de ventes d’aujourd’hui contraste toutefois avec un marché physique toujours tendu, où les stocks certifiés par l’ICE restent proches de leurs plus bas niveaux depuis environ deux ans et demi. Dans le même temps, le marché continue d’intégrer dans ses cours les risques liés au phénomène El Niño, qui pourrait avoir un impact plus important sur la production brésilienne lors de la prochaine saison.

Cette baisse d’environ 5 % semble donc refléter avant tout un regain d’attention porté sur l’abondance de l’offre à court terme, tandis que les risques liés à la disponibilité d’arabica de haute qualité restent élevés.

Les contrats à terme sur l’arabica à l’ICE sont en baisse d’environ 5 % aujourd’hui, alors même que le marché bénéficiait encore, la semaine dernière, de faibles stocks et d’une prime météorologique.

Le principal facteur baissier reste les perspectives d’offre : l’USDA prévoit une production mondiale record de café de 189,7 millions de sacs pour la saison 2026/27, en hausse de 6 % par rapport à l’année précédente.

Selon l’USDA, le Brésil pourrait récolter environ 71,9 millions de sacs de café, soit 14 % de plus que l’année précédente, ce qui constituerait un contrepoids fondamental à la faiblesse des stocks en bourse.

Dans le même temps, les stocks d’arabica certifiés ICE sont récemment tombés à environ 244 000 sacs, leur plus bas niveau depuis environ deux ans et demi.

La récolte brésilienne a progressé plus lentement qu’il y a un an, mais des conditions plus sèches pourraient permettre aux producteurs d’accélérer les travaux dans les champs, ce qui augmenterait la pression à la hausse sur l’offre du marché.

La qualité d’une partie de la nouvelle récolte d’arabica brésilienne reste préoccupante, des rapports faisant état d’une qualité en tasse et d’une taille des grains en baisse, ce qui pourrait limiter le rythme de reconstitution des stocks de l’ICE.

El Niño reste un risque majeur pour le reste de la saison. D’éventuelles perturbations des précipitations et des températures pourraient affecter les conditions de floraison et les perspectives des futures récoltes.

Les récoltes record reviennent sur le devant de la scène

La perspective d’une offre très élevée au cours de la saison 2026/27 reste le principal argument fondamental en faveur des vendeurs. L’USDA prévoit que la production mondiale de café augmentera de 6 % pour atteindre un niveau record de 189,7 millions de sacs, la production d’arabica progressant d’environ 12 % en glissement annuel. Les stocks mondiaux de fin de campagne devraient également augmenter de 1,9 million de sacs pour atteindre 26,3 millions.

Le Brésil reste un élément crucial de ces perspectives. L’USDA prévoit une production de 71,9 millions de sacs, ce qui représenterait une hausse d’environ 14 % par rapport à l’année précédente. De plus, des conditions météorologiques plus sèches pourraient désormais contribuer à accélérer les opérations de récolte, après les retards initialement causés par les précipitations.

La perspective d’une arrivée plus rapide du café brésilien sur le marché constitue actuellement l’argument le plus solide du côté de l’offre. Après le fort rebond des prix observé précédemment, les investisseurs pourraient donc recentrer leur attention sur le volume et la disponibilité de la récolte actuelle plutôt que de se concentrer exclusivement sur les risques météorologiques futurs.

Le faible niveau des stocks de l’ICE limite les arguments baissiers

Le problème est qu’une récolte abondante ne se traduit pas automatiquement par une offre tout aussi importante de café éligible à la livraison au titre des contrats de l’ICE. Les stocks certifiés d’arabica sont récemment tombés à environ 244 000 sacs, leur plus bas niveau depuis environ deux ans et demi, et nettement en dessous des niveaux observés il y a un an.

La qualité de la récolte brésilienne suscite également des inquiétudes. Selon des informations citées par Vesper et issues d’un rapport de Sucafina, une partie de la nouvelle récolte s’est avérée décevante tant en termes de qualité en tasse que de taille des grains. Cela signifie que même une récolte abondante pourrait ne pas résoudre rapidement la pénurie de café répondant aux exigences de livraison boursière.

Le marché dispose donc de quantités importantes de café selon les prévisions de production, mais ne dispose toujours que d’une réserve limitée de café immédiatement disponible via le mécanisme de livraison de l’ICE. Cette divergence contribue à expliquer pourquoi l’arabica reste très volatil et pourquoi les événements météorologiques peuvent déclencher de vives réactions sur les prix.

El Niño reste un risque pour la prochaine saison

Un autre facteur empêchant une interprétation sans équivoque à la baisse de la chute d’aujourd’hui est El Niño. Ces dernières semaines, le marché avait commencé à reconstituer une prime météorologique, l’arabica ayant auparavant enregistré un fort rebond par rapport à ses plus bas niveaux de début juin.

Pour le Brésil, la période clé sera celle de la floraison, entre septembre et novembre. Des températures plus élevées et des précipitations irrégulières pourraient accroître le stress des plants et affaiblir le potentiel de production des futures récoltes. El Niño représente donc avant tout un risque pour l’offre future, tandis que l’importante récolte brésilienne influence le marché ici et maintenant.

Cette distinction est cruciale : la vague de ventes d’aujourd’hui reflète peut-être la prédominance actuelle de l’argument de l’offre à court terme, mais l’équilibre pourrait changer rapidement dès le début de la période de floraison.

L’évolution d’aujourd’hui doit également être replacée dans le contexte du rebond précédent. Début août, l’arabica se négociait encore à environ 30 % au-dessus de son plus bas de juin, les investisseurs ayant intégré les risques liés à El Niño et les stocks exceptionnellement bas de l’ICE.

Le marché est donc tiraillé entre deux scénarios très différents. D’un côté, une production mondiale record, une importante récolte brésilienne et la perspective d’une récolte plus rapide plaident en faveur d’une baisse des prix. D’autre part, des stocks certifiés exceptionnellement bas, des inquiétudes quant à la qualité d’une partie de la récolte d’arabica brésilienne et les risques liés à El Niño continuent de peser sur le marché physique.

Cette baisse accentue la pression sur l’offre à court terme, mais ne résout pas le problème de la rareté du café de haute qualité. Le rythme de la récolte au Brésil et des ventes des producteurs, l’évolution des stocks de l’ICE et, à l’approche du mois de septembre, les conditions météorologiques pendant la période cruciale de floraison seront particulièrement déterminants pour la prochaine orientation de l’arabica.

Graphique du café (intervalle D1)

Après une phase de distribution dans la zone 340–350, le contrat a reculé vers le retracement de Fibonacci à 38,2 % du dernier mouvement baissier, situé autour de 317. Il s’agit également d’une zone technique importante, car les moyennes mobiles exponentielles à 200 et 50 jours (EMA200 et EMA50) convergent à proximité. Une cassure durable sous cette zone pourrait ouvrir la voie vers 290, ce qui correspond au retracement de Fibonacci de 23,6 %. À l’inverse, un rebond à partir de la zone actuelle pourrait ramener les cours vers 360, où le retracement de Fibonacci de 61,8 % coïncide avec d’importantes réactions des cours observées plus tôt cette année.