- Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 progressent de 0,18% et 0,08% avant l'ouverture de Wall Street.
- Le pétrole Brent cède 1,45% à 87 $ le baril en raison d'une hausse inattendue des stocks commerciaux de brut aux États-Unis.
- L'inflation sous-jacente mesurée par l'IPC s'établit à 2,5% sur un an en juillet, ramenant les anticipations de hausse des taux de la Fed en septembre à environ 40%.
- Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 progressent de 0,18% et 0,08% avant l'ouverture de Wall Street.
- Le pétrole Brent cède 1,45% à 87 $ le baril en raison d'une hausse inattendue des stocks commerciaux de brut aux États-Unis.
- L'inflation sous-jacente mesurée par l'IPC s'établit à 2,5% sur un an en juillet, ramenant les anticipations de hausse des taux de la Fed en septembre à environ 40%.
Les futures US évoluent dans le vert ce jeudi 13 août 2026, affichant une légère progression de 0,18% pour le S&P 500 et de 0,08% pour le Nasdaq 100 avant le début de séance à Wall Street. La tendance prolonge le mouvement observé sur les indices boursiers européens, où le CAC 40 gagne 0,19% et le DAX avance de 0,48% à mi-séance. Les investisseurs ajustent leurs positions avant la publication de l'indice des prix à la production et le suivi des demandes d'allocations chômage.
Tendance des futures US et indicateurs macroéconomiques
Les contrats à terme américains soutenus par l'inflation
Les futures US affichent un léger rebond en pré-marché à New York. Le S&P 500 gagne 0,18% tandis que le Nasdaq 100 prend 0,08%. La stabilité des prix à la consommation en juillet, représentée par un indice IPC sous-jacent à 2,5% en glissement annuel, apaise les craintes d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale.
Source : xStation5
Les anticipations des opérateurs de marché ont évolué après la publication de ces chiffres sur l'inflation. La probabilité implicite d'une hausse de taux de 25 points de base en septembre est désormais évaluée à 40%, contre plus de 60% la semaine précédente. L'indice de volatilité VIX est tombé à 14,40.
La publication de l'indice des prix à la production (IPP) de juillet est attendue ce jour avec une hausse projetée à 0,2% sur un mois. Hors alimentation et énergie, la progression anticipée atteint 0,3%. En parallèle, l'endettement cumulé des ménages américains s'établit à 18 800 milliards de dollars au deuxième trimestre.
Performances contrastées sur les indices boursiers européens et asiatiques
En Europe, la tendance demeure majoritairement haussière ce jeudi à mi-séance. Le DAX allemand progresse de 0,48% à 26 471 points, soutenu par la résilience des grandes valeurs industrielles. L'Euro Stoxx 50 s'adjuge pour sa part 0,52%, confirmant la bonne tenue des places financières du continent.
La Bourse de Londres fait figure d'exception avec un recul du FTSE 100 de 0,22% à 10 804 points. Sur les actions internationales, les divergences reflètent l'incertitude pesant sur la demande de matières premières. La Bourse de New York reste le principal catalyseur des flux d'investissements mondiaux en cette période de publications d'entreprises.
En Asie, la séance s'est achevée sur des trajectoires opposées durant la nuit. Le Nikkei 225 de Tokyo a grimpé de 1,31% à 68 369 points. À l'inverse, l'indice de Shanghai a cédé 0,50%% à 3 927 points et le Hang Seng de Hong Kong a perdu 43 points à 25 396 points.
Repli sur le cours du pétrole Brent et actualités sectorielles
Baisse des cours du pétrole brut et tensions géopolitiques
Le cours du pétrole Brent s'inscrit en nette baisse lors de la séance de ce jeudi, cédant 1,45% pour s'établir à 87 $ le baril. Le contrat WTI américain enregistre un repli comparable de 1,50% à 81 $ le baril. La correction s'explique par l'augmentation inattendue des stocks commerciaux de brut aux États-Unis.
Le recul des prix énergétiques ne s’accompagne pas d’une réduction de la prime de risque liée aux tensions au Moyen-Orient. Sur le plan diplomatique, l'Iran a démenti les déclarations sur le contrôle du détroit d'Ormuz, maintenant ses exigences avant toute reprise du trafic maritime.
Sur le marché des matières premières, la diminution des positions longues par les gestionnaires de fonds accentue la pression baissière. Les prévisions de demande à long terme révisées à la baisse limitent la reprise des cours. Les investisseurs surveillent l'impact de ces variations sur le secteur de l'énergie et les compagnies pétrolières cotées.
Résultats d'entreprises et mouvements dans le secteur de la technologie
Le secteur technologique affiche un comportement mitigé après la publication de nombreux résultats trimestriels. Cisco Systems enregistre un BPA ajusté de 1,22 $ au quatrième trimestre pour un chiffre d'affaires de 17,3 milliards de dollars, surpassant les attentes des analystes. Le groupe rehausse ses prévisions annuelles avec un chiffre d'affaires attendu entre 72,2 et 73,4 milliards de dollars.
À l'inverse, d'autres acteurs liés à l'intelligence artificielle subissent des prises de bénéfices en pré-marché. Cerebras Systems recule malgré un chiffre d'affaires de 209,9 millions de dollars au deuxième trimestre, pénalisé par une contraction de sa marge brute. Coherent affiche un BPA de 1,74 $ et un EBITDA solide de 446 millions de dollars, mais l'action reflète la prudence des investisseurs.
Dans la consommation, Birkenstock relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel à 15% malgré un BPA ajusté de 0,74 euro, légèrement inférieur aux prévisions. Le groupe de transport maritime Maersk révise à la hausse son EBITDA sous-jacent annuel entre 10,5 et 12,5 milliards de dollars. Du côté de la gestion d'actifs, Michael Burry renforce ses positions vendeuses sur plusieurs actions IA et semi-conducteurs.
❓ FAQ
Comment réagissent les futures US aux annonces d'inflation ? Les futures US reflètent immédiatement les variations des anticipations de taux d'intérêt après la publication d'un indice IPC ou d'un indice des prix à la production. Lorsque l'inflation ressort conforme ou inférieure aux prévisions des analystes, les contrats à terme ont tendance à progresser en pré-marché.
Quels facteurs pèsent actuellement sur le cours du pétrole Brent ? Le cours du pétrole Brent évolue principalement sous l'influence des niveaux de stocks commerciaux américains, des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et des perspectives de la demande mondiale. Une hausse inattendue des réserves de brut aux États-Unis exerce une pression baissière directe sur les prix du baril.
Comment s'exposer aux évolutions des marchés américains depuis la France ? L'exposition aux entreprises américaines s'effectue généralement par l'achat d'actions en direct cotées sur le NYSE ou le Nasdaq, ou par l'intermédiaire d'un ETF répliquant la performance du S&P 500 ou du Nasdaq 100. Ces supports permettent de se positionner sur les grandes valeurs technologiques et industrielles.
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