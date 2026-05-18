Graphique du jour : Bitcoin (18.05.2026)

Le week-end a été riche en nouvelles encourageantes concernant l'adoption par les institutions. Les géants financiers japonais SBI Securities et Rakuten Securities ont annoncé leur intention de lancer leurs propres fonds communs de placement basés sur le Bitcoin et l'Ethereum, ce qui pourrait ouvrir la voie aux actifs numériques pour des millions d'investisseurs particuliers dans ce pays. Par ailleurs, le CME Group a annoncé le lancement, en juin, de nouveaux contrats à terme sur l'indice Nasdaq CME Crypto. La réalité reflétée par les graphiques peut toutefois être brutale, et à court terme, le marché a été dominé par des sentiments tout à fait différents. Lundi matin, une forte vague de ventes a balayé l'ensemble du marché des cryptomonnaies, sous l'effet d'une soudaine résurgence de l'aversion au risque. Donald Trump a une nouvelle fois attisé les tensions géopolitiques en avertissant l'Iran que « le temps presse » pour parvenir à un accord, ce qui a immédiatement affecté les marchés boursiers et entraîné le Bitcoin dans leur sillage, en tant que baromètre de la liquidité mondiale. En conséquence, le cours a reculé à des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis plusieurs semaines, laissant les acheteurs dos au mur. Analyse technique (D1) La correction actuelle a ramené le cours du Bitcoin directement vers un niveau de soutien clé situé autour de 76 756 $, où se joue l'avenir du sentiment à moyen terme. C'est là que se trouve une solide zone de soutien, formée par la convergence des moyennes mobiles EMA 50 et EMA 100, qui, ces dernières semaines, ont à plusieurs reprises servi de tremplin efficace pour un rebond des haussiers. Cependant, une tentative antérieure de renversement plus durable de la tendance baissière a été précisément stoppée par la résistance au niveau de l'EMA 200 (environ 81 736 $), confirmant que l'offre reste forte. La situation est exacerbée par l'indicateur RSI qui, après être tombé à 44,6 points, reflète une perte de dynamisme chez les acheteurs et laisse la possibilité aux baissiers d'exercer une pression supplémentaire. Dans ce scénario, une cassure durable sous le niveau de support actuel par le corps de la bougie quotidienne pourrait ouvrir la voie à une correction plus profonde vers 71 150 $, tandis que le maintien de ce niveau pourrait signaler la possibilité d'un plus bas plus élevé et d'une nouvelle tentative d'atteindre des sommets locaux. Source : xStation

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