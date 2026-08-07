À la mi-séance : Le secteur technologique propulse l'Europe vers de nouveaux records ! Les métaux poursuivent leur remontée malgré la stagnation du dollar américain (07.08.2026)

Indices et entreprises : Les contrats à terme sur l'indice européen Stoxx 50 ( EU50 : +0,6 %) ont atteint aujourd'hui de nouveaux records (à 6 560 points) et devraient clôturer sur une troisième semaine consécutive de hausse, soutenus par des résultats supérieurs aux attentes de nombreuses entreprises clés en Europe.

: +0,6 %) ont atteint aujourd'hui de nouveaux records (à 6 560 points) et devraient clôturer sur une troisième semaine consécutive de hausse, soutenus par des résultats supérieurs aux attentes de nombreuses entreprises clés en Europe. Les contrats à terme sur le DAX allemand ( DE40 : +0,7 %) mènent la hausse en Europe, suivis par le FTSE 100 britannique ( UK100 : +0,6 %), le SMI suisse ( SUI20 : +0,6 %), l'AEX néerlandais ( NED25 : +0,4 %), le FTSE MIB italien ( ITA40 : +0,4 %), le CAC 40 français ( FRA40 : 0,2 %) et l’IBEX 35 espagnol ( SPA35 : +0,2 %).

: +0,7 %) mènent la hausse en Europe, suivis par le FTSE 100 britannique ( : +0,6 %), le SMI suisse ( : +0,6 %), l'AEX néerlandais ( : +0,4 %), le FTSE MIB italien ( : +0,4 %), le CAC 40 français ( : 0,2 %) et l’IBEX 35 espagnol ( : +0,2 %). DAX : les hausses en Allemagne sont principalement portées par les géants de la technologie ( SAP : +3,9 %, Infineon : +3 %) et par Siemens, qui rebondit après la publication de ses résultats (+2,3 %). En revanche, les constructeurs automobiles sont à la traîne (Daimler : -3,5 %, Porsche : -1 %, Volkswagen : -0,4 %), tout comme Rheinmetall (-0,6 %). Deutsche Telekom (-1,2 %) efface une partie des gains enregistrés hier après la publication de ses résultats.

: les hausses en Allemagne sont principalement portées par les géants de la technologie ( : +3,9 %, : +3 %) et par Siemens, qui rebondit après la publication de ses résultats (+2,3 %). En revanche, les constructeurs automobiles sont à la traîne (Daimler : -3,5 %, Porsche : -1 %, Volkswagen : -0,4 %), tout comme Rheinmetall (-0,6 %). Deutsche Telekom (-1,2 %) efface une partie des gains enregistrés hier après la publication de ses résultats. Allianz : Au deuxième trimestre, Allianz a généré un résultat d’exploitation de 4,87 milliards d’euros, dépassant les prévisions du marché (4,58 milliards d’euros). La société a maintenu sa fourchette d’objectifs de bénéfice pour l’ensemble de l’année entre 16,4 et 18,4 milliards d’euros et poursuit son programme de rachat d’actions de 2,5 milliards d’euros (1,4 milliard d’euros déjà réalisés au premier semestre). Les entrées nettes d’actifs de tiers chez PIMCO ont atteint 32 milliards d’euros. Le sentiment des investisseurs a été quelque peu tempéré par des résultats moins bons que prévu dans le secteur de l’assurance. Le titre a effacé la majeure partie de ses pertes enregistrées en début de séance et affiche actuellement une légère baisse de 0,3 %. L'optimisme en Europe est assez généralisé, mais c'est dans les secteurs technologique et industriel que les hausses sont les plus marquées. Source : XTB Research Économie et géopolitique : Trump a déclaré que « [le président de la Fed] Kevin Warsh est formidable et je ne le critiquerai pas ».

Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis , s’est déclaré favorable à une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de juillet (la Fed a maintenu ses taux inchangés entre 3,5 % et 3,75 %). Il a souligné que des mesures prises plus tôt et de manière progressive sont moins coûteuses et empêchent les anticipations d’inflation de se déraper, ajoutant que la banque centrale devrait être prête à surprendre les marchés.

, s’est déclaré favorable à une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de juillet (la Fed a maintenu ses taux inchangés entre 3,5 % et 3,75 %). Il a souligné que des mesures prises plus tôt et de manière progressive sont moins coûteuses et empêchent les anticipations d’inflation de se déraper, ajoutant que la banque centrale devrait être prête à surprendre les marchés. La production industrielle en Allemagne a progressé de 0,2 % en glissement mensuel (-0,1 % en glissement annuel) en juin , et de 0,7 % sur trois mois. Les principaux moteurs de la croissance ont été le secteur automobile (+3,6 %) et celui des équipements de transport (+8,4 %). La croissance a été freinée par les baisses enregistrées dans la construction mécanique (-3,9 %) et les industries à forte intensité énergétique (-1,8 %). L'industrie, hors énergie et construction, est restée inchangée.

, et de 0,7 % sur trois mois. Les principaux moteurs de la croissance ont été le secteur automobile (+3,6 %) et celui des équipements de transport (+8,4 %). La croissance a été freinée par les baisses enregistrées dans la construction mécanique (-3,9 %) et les industries à forte intensité énergétique (-1,8 %). L'industrie, hors énergie et construction, est restée inchangée. Les exportations allemandes ont progressé de 0,9 % en glissement mensuel en juin pour atteindre le niveau record de 139,3 milliards d'euros (+6,6 % en glissement annuel), tandis que les importations ont bondi de 4,4 % en glissement mensuel pour s'établir à 123,9 milliards d'euros. L'excédent commercial s'est réduit à 15,4 milliards d'euros (contre 19,3 milliards d'euros en mai). Les exportations vers les États-Unis ont chuté de 14,2 % par rapport au mois précédent, tandis que les importations en provenance de Chine ont augmenté de 9,1 %.

pour atteindre le niveau record de 139,3 milliards d'euros (+6,6 % en glissement annuel), tandis que les importations ont bondi de 4,4 % en glissement mensuel pour s'établir à 123,9 milliards d'euros. L'excédent commercial s'est réduit à 15,4 milliards d'euros (contre 19,3 milliards d'euros en mai). Les exportations vers les États-Unis ont chuté de 14,2 % par rapport au mois précédent, tandis que les importations en provenance de Chine ont augmenté de 9,1 %. Le déficit commercial de la France s’est creusé pour atteindre 19,2 milliards d’euros au deuxième trimestre 2026. Les importations ont bondi de 5,5 % (principalement en raison de la hausse des prix des hydrocarbures provoquée par la guerre en Iran), dépassant la croissance des exportations (3,1 %), qui a été principalement tirée par le secteur aérospatial. Malgré la détérioration globale de la balance commerciale, la France a réussi à accroître sa part de marché mondiale. Despite a strong month-on-month rebound, annual production growth is bordering on stagnation. Source: XTB Research based on Macrobond data Devises, métaux, énergie : L'indice du dollar américain ( USDIDX ) reste dans l'expectative avant la publication du rapport clé sur le marché du travail américain (NFP). La devise la plus forte du G10 aujourd'hui est le franc suisse, et la plus faible est la livre sterling. La paire USDJPY recule de 0,1 %, mais reste à environ 2 % au-dessus du plus bas atteint à la suite de l'intervention de Tokyo et de Washington. EURUSD progresse de 0,1 % à 1,1530.

) reste dans l'expectative avant la publication du rapport clé sur le marché du travail américain (NFP). La devise la plus forte du G10 aujourd'hui est le franc suisse, et la plus faible est la livre sterling. La paire recule de 0,1 %, mais reste à environ 2 % au-dessus du plus bas atteint à la suite de l'intervention de Tokyo et de Washington. progresse de 0,1 % à 1,1530. Les contrats à terme sur le Brent ( OIL ) reculent de 2,1 % à 81,80 dollars le baril, suite à des informations selon lesquelles les États-Unis, l'Iran et Oman seraient « sur le point de conclure un accord » concernant la réouverture temporaire du détroit d'Ormuz.

) reculent de 2,1 % à 81,80 dollars le baril, suite à des informations selon lesquelles les États-Unis, l'Iran et Oman seraient « sur le point de conclure un accord » concernant la réouverture temporaire du détroit d'Ormuz. Les métaux précieux poursuivent leur série haussière malgré l’absence de volatilité du dollar. L’or progresse de 1,8 % à 4 320 dollars l’once, tandis que l’argent gagne 4,6 % à 64,40 dollars, son plus haut niveau depuis fin juin. L'EURUSD reste collé à la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100 ; violet foncé) dans l'attente de la publication des chiffres de l'emploi non agricole (NFP). Le cours de l'or est indiqué en jaune. Source : xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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