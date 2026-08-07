Points clés Le chiffre d'affaires des activités opérationnelles d'Eutelsat s'établit à 1,197 milliard d'euros pour l'exercice 2025-2026, en hausse de 1,8% en données comparables.

Les revenus de l'activité LEO bondissent de 69,5% à 297 millions d'euros, représentant 25% des ventes totales du groupe.

Le titre chute de 7,73% à 1,976 EUR en séance en raison d'objectifs 2026-2027 jugés prudents par rapport aux attentes des analystes.

Le titre perd 7,73% à 1,976 EUR en séance sur Euronext Paris ce vendredi après la publication des résultats annuels. L'action Eutelsat subit un mouvement de vente alors que le groupe affiche un chiffre d'affaires des activités opérationnelles de 1,197 milliard d'euros pour l'exercice 2025-2026. L'activité en orbite basse compense le repli de la vidéo, mais les perspectives pour l'exercice 2026-2027 déçoivent les analystes. L’évolution du secteur des actions spatiales reste observée de près par les investisseurs. Action Eutelsat : des résultats 2025-2026 tirés par l'orbite basse Une performance opérationnelle portée par la constellation LEO Le chiffre d'affaires total d'Eutelsat Communications atteint 1 235,9 millions d'euros pour l'exercice clos au 30 juin 2026, affichant une progression de 3,0% à périmètre constant. Les quatre activités opérationnelles génèrent 1 197,1 millions d'euros, enregistrant une hausse de 1,8% en données comparables. La trajectoire dépasse les prévisions moyennes du consensus. L'activité de connectivité en orbite terrestre basse, désignée sous le terme de satellites LEO, constitue le moteur central de cette croissance. Le chiffre d'affaires issu des constellations LEO grimpe de 69,5% en données comparables pour atteindre 297 millions d'euros. La division représente désormais 25% des revenus globaux de l'entreprise, contre environ 15% lors de l'exercice précédent. Le segment de la vidéo subit une contraction de 13,1% à 519,2 millions d'euros sur l'ensemble de l'année. La baisse s'explique par les mutations structurelles de la diffusion télévisuelle et par l'impact des sanctions appliquées aux chaînes russes. Les investisseurs actifs sur le marché des actions françaises analysent la bascule progressive vers les activités de connectivité haut débit. Rentabilité et assainissement de la structure financière L'EBITDA ajusté du groupe ressort à 632,4 millions d'euros au 30 juin 2026, s'inscrivant en repli de 3,1% en données comparables. La marge d'EBITDA ajusté recule de 3,2 points pour s'établir à 51,2% du chiffre d'affaires. Le chiffre dépasse légèrement les anticipations des analystes. La perte nette attribuable au groupe s'élève à 457,3 millions d'euros, représentant une réduction de plus de moitié par rapport à la perte de 1 081,9 millions d'euros enregistrée un an plus tôt. La baisse des charges de dépréciation d'actifs, passées de 720 millions d'euros à 111 millions d'euros sur la période, explique en partie le redressement comptable. Le bilan financier enregistre un désendettement net significatif grâce aux opérations de haut de bilan achevées durant l'exercice. L'endettement net reflue à 1 464,6 millions d'euros contre 2 626,6 millions d'euros un an plus tôt, soutenu par l'augmentation de capital de 1,469 milliard d'euros. Le ratio de levier financier s'établit à 2,32 fois l'EBITDA ajusté, s'éloignant des 3,88 fois constatés fin juin 2025. Perspectives 2026-2027 et arbitrages des investisseurs Des prévisions de croissance jugées prudentes par le marché Pour l'exercice 2026-2027, la direction de la société anticipe une légère hausse du chiffre d'affaires des activités opérationnelles. Les ventes liées aux satellites LEO devraient poursuivre leur expansion à un rythme supérieur à 30%. Cette hausse vise à compenser le repli continu des activités géostationnaires traditionnelles. La marge d'EBITDA ajusté pour l'exercice en cours est attendue à un niveau globalement stable par rapport aux 51,2% réalisés en 2025-2026. Ces prévisions s'inscrivent en dessous des attentes des analystes. L’écart par rapport au consensus explique le repli immédiat observé sur le cours Eutelsat. Les dépenses d'investissement brutes repartent à la hausse pour s'établir à environ 1,2 milliard d'euros sur l'exercice 2026-2027. Le montant fait suite à un exercice 2025-2026 où les investissements se sont limités à 593,9 millions d'euros en raison d'un décalage de calendrier. Le renouvellement des satellites de premier niveau demeure le poste de dépense prioritaire. Enjeux stratégiques et positionnement souverain européen Le carnet de commandes de la société s'établit à 3,4 milliards d'euros au 30 juin 2026, couvrant 2,7 fois le chiffre d'affaires annuel. Les activités de connectivité représentent désormais 61% de ce total. La signature de contrats gouvernementaux majeurs, à l'image du contrat CENTAURE issu de l'accord-cadre NEXUS avec les forces armées françaises, renforce la visibilité sur les revenus futurs. Le groupe maintient ses objectifs financiers à moyen terme pour l'exercice se terminant en juin 2029. La trajectoire vise un chiffre d'affaires compris entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros, porté par le levier opérationnel des constellations en orbite basse. La marge d'EBITDA doit dépasser le seuil des 60% à cet horizon. La position d'Eutelsat face à ses concurrents internationaux constitue un enjeu majeur pour les détenteurs d'actions françaises. Face aux réseaux américains, la constellation OneWeb offre une solution souveraine intégrée aux projets européens comme la constellation IRIS2. L'intégration de valeurs du secteur spatial au sein d'un portefeuille via des ETF spécialisés reflète la recherche d'exposition aux télécommunications par satellite. Source : xStation5 ❓ FAQ Pourquoi l'action Eutelsat baisse-t-elle malgré des résultats en hausse ? L'action Eutelsat subit un repli en bourse car les prévisions communiquées pour l'exercice 2026-2027 ressortent en dessous des attentes du consensus des analystes. Le marché visait une marge d'EBITDA ajusté de 54,5%, alors que le groupe anticipe une rentabilité stable à 51,2%. Quels sont les moteurs de croissance du cours Eutelsat à long terme ? Le cours Eutelsat repose principalement sur la montée en puissance de l'activité de satellites LEO via la constellation OneWeb, dont les revenus ont progressé de 69,5% sur le dernier exercice. Les contrats gouvernementaux de connectivité sécurisée et la participation aux projets européens d'infrastructure souveraine constituent les principaux leviers de développement. Quels sont les objectifs financiers d'Eutelsat pour 2029 ? Le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros pour l'exercice clos en juin 2029. La direction cible également une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 60%, soutenue par la hausse des volumes dans le segment de l'orbite basse. Comment s'exposer au secteur des télécommunications spatiales en bourse ? L'exposition au secteur spatial s'effectue généralement par l'acquisition directe de titres de sociétés cotées du secteur de l'aérospatiale ou via des ETF thématiques dédiés aux technologies de pointe.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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