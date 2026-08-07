Le dollar et le Nasdaq face à un test décisif

À la suite de la réunion de la Fed de juillet, qui n'a donné lieu ni à une hausse des taux d'intérêt ni à davantage de clarté quant aux actions futures du comité, les anticipations du marché concernant les hausses de taux ont considérablement baissé, entraînant une dépréciation du dollar et une hausse des marchés boursiers.

Les investisseurs semblent de plus en plus sceptiques quant à la possibilité que les déclarations bellicistes du nouveau président de la Fed soient suivies d’actions concrètes. Rappelons qu’il y a presque exactement un an, Warsh avait ouvertement pris le parti de Trump, déclarant sur FOX News que la frustration du président face à la gestion de la politique monétaire par Powell était pleinement justifiée. Il avait alors critiqué l’institution pour sa lenteur à baisser les taux d’intérêt et pour son attachement excessif à des données économiques rétrospectives.

La Fed devant garantir à la fois la stabilité des prix et le plein emploi, les signes de ralentissement sur le marché du travail américain pourraient conduire à une nouvelle révision à la baisse de la trajectoire prévue des taux d’intérêt aux États-Unis.

Cependant, les chiffres de l’emploi non agricole (NFP) ont eu tendance à surprendre à la hausse ces dernières années : le chiffre global (variation des effectifs non agricoles) a dépassé les attentes au cours de 35 des 50 derniers mois.

À quoi faut-il donc s’attendre ? Ou plutôt…

… que savons-nous déjà du marché du travail américain ?

Dernier chiffre des NFP

En juin, le nombre d’emplois sur le marché du travail américain a augmenté de 49 000, un chiffre nettement inférieur aux prévisions (107 000). Les données des deux derniers mois ont également fait l’objet d’une révision à la baisse significative (-74 000).

Toutefois, la moyenne sur trois mois s’est maintenue à un niveau satisfaisant (+111 000) grâce aux bons résultats enregistrés en avril et en mai. À notre avis, le recul observé en juin ne signale pas nécessairement un ralentissement du marché du travail américain.

Graphique 1 : NFP et composante « emploi » de l’indice PMI de l’ISM (2020-2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

ADP

Les chiffres de juillet ont une nouvelle fois déçu. Ils font état de la création de seulement 44 000 nouveaux emplois, ce qui, combiné à la révision à la baisse du chiffre de juin (à 95 000), n’incite pas à un optimisme excessif.

Le fossé entre le secteur des services (hausse de 47 000 nouveaux emplois) et le secteur industriel (baisse de 3 000) se creuse.

Les secteurs de l'éducation et de la santé restent des piliers de la croissance (+36 000), tandis que la finance (+10 000) et les services aux entreprises (+9 000) affichent également de solides performances.

On observe toutefois un net ralentissement dans les secteurs qui étaient auparavant les moteurs de l’emploi. Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie a supprimé 11 000 emplois (malgré la Coupe du monde co-organisée par les États-Unis), tandis que le commerce de détail et la logistique ont perdu 8 000 emplois.

La situation en matière de salaires semble intéressante.

La croissance des salaires des salariés conservant leur poste actuel s’est stabilisée à 4,4 % en glissement annuel.

Les hausses les plus importantes au sein de ce groupe ont été enregistrées par les salariés du secteur financier (5,2 %) et de l’industrie manufacturière (5,0 %).

On observe également un écart significatif en fonction de la taille des entreprises. Les micro-entreprises (moins de 20 personnes) n’augmentent les salaires que de 2,4 %, tandis que les moyennes et grandes entreprises garantissent des hausses d’environ 4,7 %.

La dynamique salariale des personnes changeant d’emploi a atteint 7,0 %, son plus haut niveau depuis août 2025.

Le rythme de création de nouveaux emplois ralentit, mais cela correspond davantage au scénario d’un « atterrissage en douceur ». Dans de nombreux secteurs, la recherche d’emploi prend plus de temps qu’auparavant (la durée moyenne de chômage s’est allongée à 26 semaines), mais cela ne reflète pas la réalité dans son ensemble. Dans les secteurs clés, les employeurs rencontrent toujours des difficultés à trouver des travailleurs qualifiés.

JOLTS

Il convient de noter d’emblée que les données JOLTS sont décalées d’un mois par rapport aux autres indicateurs. Elles ne reflètent donc pas avec la même actualité la situation qui prévaut actuellement dans l’économie américaine. Cela est d’autant plus vrai en cette période marquée par des changements géopolitiques très dynamiques et par la volatilité des prix des principales matières premières énergétiques.

Toutefois, les données de juin s’inscrivent dans la tendance à la baisse des embauches et des licenciements observée depuis des mois.

Le taux de licenciements est resté à un niveau très bas, à 1,1 %.

Le nombre de démissions volontaires était également faible (2 %).

Demandes hebdomadaires d’allocations chômage

Les nouvelles demandes d’allocations chômage sont restées à un niveau bas (199 000). Un nouveau chiffre faible a fait passer la moyenne mobile sur quatre semaines sous la barre des 200 000.

Il convient de rappeler qu’il y a deux semaines, les nouvelles demandes d’allocations chômage sont tombées à leur plus bas niveau depuis 1969.

Sur quoi les investisseurs vont-ils se concentrer aujourd’hui ?

Au-delà du chiffre phare, qui indiquera la variation des emplois non agricoles (consensus : 80 000), nous nous intéresserons à :

Les révisions des données des deux derniers mois.

Le taux de chômage (consensus : 4,2 %).

La croissance des salaires, tant en glissement annuel qu’en glissement mensuel (consensus : 3,5 % ; 0,3 %).

Face à des inquiétudes toujours vives concernant l’inflation (qui s’établit à 3,5 % et dont l’indice sous-jacent atteint 2,6 %), la croissance des salaires pourrait retenir particulièrement l’attention. Le consensus table sur un chiffre d’environ 3,5 %, ce qui signifie une stagnation des revenus en termes réels.

Figure 3 : Inflation (IPC) et croissance des salaires aux États-Unis (2007-2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

Des données inférieures aux prévisions renforceraient les inquiétudes concernant le consommateur américain, qui sont déjà très clairement manifestes à l’heure actuelle. La consommation se fait en grande partie au détriment de l’épargne (le taux d’épargne est tombé à seulement 3 %), et sa croissance est très inégale. La croissance de la consommation parmi le quintile supérieur (20 %) des revenus aux États-Unis, après ajustement en fonction de l’inflation, a atteint 3,8 % au premier trimestre. Dans le reste de la population (80 % des citoyens), elle est restée pratiquement stable (+0,6 %).

En revanche, une forte croissance de l'emploi pourrait confirmer la position restrictive du FOMC quant à la nécessité de hausses des taux d'intérêt. Le maintien d'une situation de « faible embauche et faible licenciement » devrait permettre aux décideurs politiques de concentrer pleinement leur attention sur les pressions inflationnistes, qui restent à un niveau inquiétant.