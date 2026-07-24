À la mi-séance : les actions européennes tentent de rebondir en cette fin de semaine💡

Les principaux indices européens rebondissent aujourd’hui après avoir enregistré hier leur plus forte baisse journalière depuis deux semaines, les investisseurs cherchant à tirer parti des bons résultats des entreprises et s’efforçant d’évaluer l’impact de la hausse des cours du pétrole sur la politique monétaire. L'indice paneuropéen STOXX 600 progresse d'environ 0,5 % à 642,62 points, tandis que le DAX allemand est en hausse après que SAP a bondi de plus de 6 % grâce à une croissance supérieure aux prévisions dans son segment « cloud ». Au Royaume-Uni, le FTSE 100 progresse de 0,3 % à 10 674,68 points, soutenu par le secteur financier après l’annonce de la vente par HSBC de ses activités d’assurance à Singapour pour 2,1 milliards de dollars américains.

Le principal facteur qui anime le marché reste l’escalade des tensions au Moyen-Orient : le président Trump a menacé de « sanctions militaires sévères » à l’encontre de l’Iran et des Houthis à la suite de leurs attaques contre deux pétroliers saoudiens en mer Rouge, ce qui fait craindre des perturbations dans l’approvisionnement en pétrole. Malgré ces déclarations, le Brent, paradoxalement, recule après avoir très fortement grimpé plus tôt au-dessus de 95 dollars le baril, les investisseurs prenant en partie leurs bénéfices après une hausse aussi marquée. Le dollar reste sous pression : l’indice du dollar est en légère baisse, tandis que l’euro et la livre sterling s’apprécient face à lui ; toutefois, le yen s’achemine toujours vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mai et atteint ses plus bas niveaux depuis 40 ans en raison de la faiblesse structurelle de la politique de la Banque du Japon.

Sur les marchés boursiers, le secteur technologique affiche la meilleure performance (apportant la plus forte contribution positive à l'indice, +1,65 %), aux côtés des secteurs de la finance et de l'industrie (tous deux à +1,30 %), tandis que le secteur de l'énergie pèse clairement sur le marché (-0,87 %), parallèlement à des performances plus faibles dans les secteurs des communications et de la consommation discrétionnaire. Source : XTB

Informations sur l'entreprise

SAP (+6,33 %) est clairement en tête de la séance après que le géant allemand des logiciels a annoncé une croissance de son activité cloud supérieure aux attentes des analystes, ce qui a entraîné à la hausse l'ensemble de l'indice allemand DAX.

HSBC (+1,2 %) progresse suite à l’annonce de la cession de son activité d’assurance-vie à Singapour à Allianz pour 2,7 milliards de dollars singapouriens (2,1 milliards de dollars américains), une opération qui s’inscrit dans la stratégie de la banque visant à se concentrer sur ses activités bancaires principales en Asie.

3i Group (+3,1 %) a atteint un nouveau plus haut sur le FTSE 100 après qu’UBS a relevé son objectif de cours pour la société d’investissement de 2 900 à 3 200 pence.

Le secteur de l'énergie pèse sur le marché : les sociétés britanniques BP (-1,6 %) et Shell (-0,9 %) reculent malgré les cours élevés du pétrole, tout comme la société finlandaise Neste (-10 %) après la publication de résultats trimestriels en baisse, tandis que la société suédoise Securitas perd 11 % après avoir annoncé un résultat d'exploitation décevant.

Adidas et Puma reculent respectivement de 5,2 % et 1,2 %, après que leur concurrent Deckers Outdoor (propriétaire des marques Hoka et UGG) a annoncé des prévisions de bénéfice par action inférieures aux attentes du marché.

Entreprise du jour :

Volkswagen retire ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2026 après une baisse de 9,5 % de son résultat d’exploitation au deuxième trimestre, tandis que son PDG, Oliver Blume, prône une restructuration radicale impliquant la suppression de 100 000 emplois. Volkswagen connaît l’une des restructurations les plus spectaculaires de son histoire, et les résultats du deuxième trimestre 2026 publiés vendredi confirment les problèmes croissants du groupe allemand.

Des résultats financiers décevants

Le résultat d’exploitation du groupe a reculé de 9,5 % en glissement annuel pour s’établir à 3,5 milliards d’euros (3,98 milliards de dollars américains) au deuxième trimestre, malgré un chiffre d’affaires total de 82,4 milliards d’euros dépassant les prévisions des analystes. La marge d’exploitation s’est établie à 4,2 %, et l’entreprise a maintenu son objectif pour l’ensemble de l’année dans une fourchette comprise entre 4,0 % et 5,5 %, ce qui représenterait néanmoins une amélioration par rapport aux 2,8 % à peine enregistrés l’année dernière. Le groupe a retiré ses précédentes prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour 2026, les remplaçant par une prévision de baisse des ventes pouvant atteindre 3 %, et l’action de la société a chuté de 3,3 % à la suite de cette annonce.

Une restructuration radicale

Le PDG Oliver Blume poursuit « la restructuration la plus complète de l’histoire de l’entreprise », qui prévoit une suppression potentielle allant jusqu’à 100 000 emplois et une réduction de moitié du nombre de modèles de la gamme. Ce programme vient s’ajouter à un plan antérieur visant à supprimer 50 000 emplois d’ici 2030 (dont 37 000 ont déjà été supprimés grâce à des départs volontaires et à des départs à la retraite anticipés), et le conseil de surveillance a déjà rejeté une proposition visant à fermer quatre usines en Allemagne. M. Blume fait valoir que, puisque la moitié des frais généraux de l’entreprise sont constitués de coûts de personnel, un calcul théorique – en supposant que les niveaux de salaire restent inchangés – nécessiterait la suppression d’environ 50 000 emplois supplémentaires à l’échelle mondiale.

Pression chinoise et contexte géopolitique

La principale source des problèmes réside dans la forte baisse des ventes en Chine – de plus d’un tiers au cours des trois derniers mois par rapport à la même période de l’année dernière – due à l’expansion des constructeurs chinois de véhicules électriques, qui proposent des véhicules moins chers et plus avancés sur le plan technologique. M. Blume évoque ouvertement une menace existentielle pour l’entreprise, soulignant que « l’Europe subit une pression économique et géopolitique énorme » et que l’industrie automobile est confrontée à ces défis « comme sous une loupe ». En réponse, VW envisage même de produire des modèles destinés au marché chinois sur des chaînes de production européennes et de partager ses capacités de production avec des partenaires chinois, bien que les analystes avertissent qu’il s’agit d’une stratégie risquée. Parallèlement, l’entreprise a connu une certaine reprise en Amérique du Nord, et le lancement de modèles électriques à prix abordable des marques VW, Škoda et Cupra stimule les commandes en Europe.