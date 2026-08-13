Le groupe néerlandais Adyen relève ses objectifs de croissance pour l'ensemble de l'année 2026, tablant désormais sur une hausse de son chiffre d'affaires net comprise entre 21% et 23%. Portée par de récents rachats ciblés et par l'intégration de nouvelles solutions liées à l'intelligence artificielle, la société de traitement des paiements voit son action Adyen s'envoler de 14,66% en séance ce jeudi sur la bourse d'Amsterdam. La performance intervient après la publication de résultats semestriels marqués par un volume de transactions de 803,8 milliards d'euros.

Action Adyen : des objectifs annuels révisés à la hausse

Un chiffre d'affaires semestriel porté par les volumes

Le spécialiste néerlandais du traitement des paiements enregistre un chiffre d'affaires net de 1,303 milliard d'euros au premier semestre 2026, affichant une progression de 19% sur un an et de 21% à taux de change constants. La performance s'appuie sur une hausse de 24% des volumes traités, lesquels atteignent 803,8 milliards d'euros sur la période. La croissance provient majoritairement de la base de clients existants, qui génère 70% de la hausse de l'activité. Les 300 plus grands commerçants partenaires représentent désormais 60% de cette expansion, traduisant une meilleure diversification du portefeuille.

Le segment des plateformes enregistre la plus forte progression avec un chiffre d'affaires en hausse de 37% à 165,5 millions d'euros. Les volumes traités sur ce canal grimpent de 42% pour s'établir à 135 milliards d'euros. Le secteur du commerce numérique conserve son rang de premier contributeur avec 719,7 millions d'euros de revenus, en hausse de 13%. Le commerce unifié enregistre pour sa part une augmentation de 25%, atteignant 417,7 millions d'euros.

L'accélération constatée au deuxième trimestre, où la croissance à taux de change constants atteint 22%, valide la trajectoire commerciale du groupe. La performance au sein des actions européennes soutient la visibilité opérationnelle de la société auprès des investisseurs. La signature de nouveaux contrats majeurs soutient également la tendance de fond. La direction anticipe le maintien de ce rythme sur la seconde moitié de l'exercice.

Une nouvelle guidance tirée par les récentes acquisitions

L'entreprise néerlandaise vise désormais une croissance Adyen de son chiffre d'affaires net comprise entre 21% et 23% à taux de change constants sur l'ensemble de l'année 2026. L'objectif initial était fixé dans une fourchette de 20% à 22%. Le relèvement intègre l'apport des récentes opérations de croissance externe finalisées le 1er juillet. Ces transactions apportent environ un point de pourcentage supplémentaire à la progression annuelle de l'activité.

Le groupe a finalisé le rachat de Talon.One pour 750 millions d'euros afin d'intégrer des outils de fidélisation et de gestion des promotions. L'acquisition d'Orb, réalisée pour 335 millions de dollars, renforce son offre dans la facturation basée sur l'usage. Ces deux opérations constituent un changement de doctrine après deux décennies de développement exclusivement organique. Elles visent à enrichir la gamme de services financiers intégrés pour les grands comptes.

La mise à jour des projections rassure les marchés après une période rythmée par des inquiétudes sur la trajectoire des volumes. L'action Adyen enregistre un bond de 14,66% en séance à 1 040 euros sur la bourse d'Amsterdam. Le mouvement permet au titre de signer la plus forte progression de l'indice STOXX 600 ce jeudi. Les solides résultats Adyen publiés ce semestre compensent ainsi la prudence observée au début de l'exercice.

Investissements stratégiques, rentabilité et déploiement de l'IA

Gestion des marges et anticipation des dépenses d'infrastructure

Le résultat d'exploitation ajusté (EBITDA Adyen) semestriel s'élève à 641,5 millions d'euros, en hausse de 18% sur un an. La marge d'EBITDA ressort à 49%. Hors coûts exceptionnels de transaction liés aux acquisitions de 6 millions d'euros, la marge opérationnelle sous-jacente se maintient à 50%. Les charges d'exploitation augmentent de 21% à 738 millions d'euros sous l'effet du recrutement de 249 nouveaux collaborateurs, portant l'effectif total à 5 020 personnes.

L'intégration de Talon.One et d'Orb entraîne une légère pression temporaire sur la rentabilité. La marge d'EBITDA sous-jacente pour 2026 devrait rester stable par rapport à 2025, mais reculer d'un point de pourcentage en intégrant ces deux entités. Les investissements en capital (Capex) atteindront environ 7% du chiffre d'affaires net sur l'année, et 5% au premier semestre. Cette hausse s'explique par l'anticipation en 2026 de dépenses dans les centres de données initialement planifiées pour 2027.

La génération de trésorerie reste particulièrement solide avec un résultat net de 544,1 millions d'euros, en hausse de 13%. Le flux de trésorerie disponible s'établit à 553,4 millions d'euros, représentant 86% de l'EBITDA. Le groupe conserve une réserve de trésorerie de 12,4 milliards d'euros à la fin du mois de juin 2026. La direction réaffirme son objectif à moyen terme d'atteindre une marge d'EBITDA supérieure à 55% d'ici 2028.

Innovation technologique et positionnement face à l'intelligence artificielle

Afin de préserver la relation directe entre commerçants et consommateurs face à l'essor des assistants d'achat virtuels, l'entreprise déploie de nouvelles solutions technologiques. Le lancement de la plateforme Adyen Agentic permet de traiter les paiements initiés directement par des agents d'intelligence artificielle. Parallèlement, le service Intelligent Money Movement regroupe les fonctions de paiement, de gestion de trésorerie et de versement. Ces outils aident les marchands à limiter le risque de désintermédiation.

Le portefeuille de grands clients continue de s'élargir avec la signature d'OpenAI, soulignant l'ancrage du groupe auprès des acteurs majeurs de la technologie. D'autres références d'envergure telles que Xiaomi, Aritzia et GOV.UK Pay rejoignent le réseau du spécialiste financier. Ces partenariats s'ajoutent à des relations établies avec Spotify, Meta, Microsoft, ou Hermès.

L'entreprise renforce ses infrastructures de cloud privé, lesquelles absorbent deux tiers des dépenses d'investissement directes. Le groupe a obtenu un accès direct au système français de compensation interbancaire ainsi qu'une licence de paiement aux Émirats arabes unis. Ces avancées structurelles renforcent sa présence au sein des grands indices boursiers européens comme l'Euro Stoxx 50.

Source : xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l'action Adyen monte-t-elle fortement ce jeudi ? L'action Adyen s'envole en séance après la révision à la hausse de ses objectifs financiers pour 2026. Le groupe vise désormais une croissance Adyen de son chiffre d'affaires net comprise entre 21% et 23% à taux de change constants, soutenue par de solides résultats Adyen au premier semestre et par l'intégration réussie de ses récentes acquisitions.

Quels sont les principaux résultats financiers enregistrés au premier semestre 2026 ? Au premier semestre 2026, la société enregistre un chiffre d'affaires net de 1,303 milliard d'euros, en hausse de 19% sur un an. L'EBITDA Adyen ajusté atteint 641,5 millions d'euros pour une marge de 49%, tandis que le volume de transactions traitées progresse de 24% pour atteindre 803,8 milliards d'euros.

Comment l'entreprise s'adapte-t-elle à l'essor de l'intelligence artificielle ? Le groupe a lancé la solution Adyen Agentic pour traiter les flux de paiement initiés par des agents autonomes d'IA et a signé OpenAI parmi ses nouveaux clients. L'entreprise avance également ses investissements dans les centres de données pour répondre aux besoins de calcul et préserver la fidélité des consommateurs auprès de ses marchands partenaires.

Comment s'exposer au secteur des paiements en bourse ? Pour s'exposer à ce secteur, un investisseur peut acquérir directement des actions européennes de sociétés de services financiers ou se tourner vers un ETF répliquant un indice sectoriel. Ces instruments permettent de diversifier le risque sur un panier d'entreprises de la technologie et des paiements électroniques.