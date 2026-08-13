Résultats de Cisco : un carnet de commandes solide, mais une marge décevante

La société américaine spécialisée dans les réseaux a publié ses résultats du deuxième trimestre 2026, à la suite de quoi son titre a reculé d’environ 7 % à l’ouverture de Wall Street. Malgré des résultats légèrement supérieurs aux attentes, déjà élevées en raison des investissements dans l’IA, le marché a réagi négativement à cette annonce. Résultats Le chiffre d’affaires a atteint 17,3 milliards de dollars, contre des prévisions d’environ 16,8 milliards, soit une croissance d’environ 15 % en glissement annuel.

Le bénéfice par action (BPA) s’est révélé plus solide, s’établissant à 1,22 USD (non-GAAP) contre des prévisions de 1,17 USD, soit une hausse d’environ 100 % en glissement annuel. Il convient de noter que le résultat du deuxième trimestre 2026 de l’année dernière constituait une anomalie comptable avec une base artificiellement basse, mais le résultat n’en reste pas moins impressionnant : le BPA a augmenté de près de 20 % en glissement trimestriel.

La marge brute s’est affaiblie, passant de 68,4 % à 66,3 % au cours du dernier trimestre de l’exercice fiscal en cours. On peut obtenir davantage d’informations en examinant les segments d’activité spécifiques. Réseaux : les commandes totales ont augmenté de 40 %, soit une hausse de 25 % hors commandes des entreprises « hyperscale ». Les commandes ont totalisé 9,3 milliards de dollars pour l’exercice fiscal en cours. IA : pour le prochain exercice, la société prévoit un chiffre d’affaires de 7,5 milliards de dollars dans le domaine de l’IA. Cela représente une hausse par rapport aux 4 milliards de dollars enregistrés cette année.

Sécurité : le segment a progressé de 14 % en glissement annuel pour atteindre 2,22 milliards de dollars. Prévisions Les projections de la direction concernant les résultats de fin d’exercice se sont révélées supérieures au consensus précédent. Le chiffre d’affaires à la fin du prochain exercice devrait atteindre 72,8 milliards de dollars, soit environ 6 % de plus que l’estimation précédente.

Les prévisions de BPA ont progressé beaucoup plus rapidement et nettement : le BPA prévu pour le prochain trimestre s’élève à 1,33 dollar, ce qui impliquerait une hausse hypothétique d’un peu moins de 30 % en glissement annuel.

L’élément de loin le plus faible de la conférence sur les résultats a été les perspectives de marge pour le prochain trimestre, pour lequel la société prévoit une baisse de 60 points de base, à un niveau inférieur à 66 %. Conclusion Les résultats de Cisco ont confirmé que la société tire profit du cycle d’investissement en cours, mais qu’elle peine à optimiser ses coûts. La demande est forte et généralisée. Le principal moteur reste le segment des réseaux, soutenu principalement, mais pas exclusivement, par les investissements des hyperscalers. La croissance est visible, mais semble quelque peu décevante par rapport au reste du secteur, surtout compte tenu de la taille et de l’expérience de l’entreprise. Toutefois, comme Cisco table sur une poursuite de la croissance des ventes d’infrastructures d’IA, la poursuite du cycle de modernisation des réseaux et une amélioration dans les domaines de la sécurité et des services, le marché dispose encore d’une marge pour anticiper une trajectoire plus optimiste. Cela dit, le « plafond » de valorisation lors des spéculations liées aux résultats est bien plus bas pour Cisco que pour d’autres entreprises liées à l’essor de l’IA. Il convient également de noter que la composition de la croissance s’oriente de plus en plus vers le matériel, ce qui accroît la pression sur la marge brute et fait dépendre toute nouvelle amélioration de la rentabilité d’une discipline en matière de coûts, un domaine dans lequel l’entreprise rencontre clairement des difficultés. Au cours des prochains trimestres, l’enjeu résidera non seulement dans le rythme de conversion des commandes liées à l’IA en chiffre d’affaires, mais aussi, de plus en plus, dans la défense des marges et l’amélioration du flux de trésorerie disponible (FCF). Analyse technique de CISCO (1er semestre) Malgré des baisses significatives par rapport au dernier pic (environ 12 %) et une cassure à la baisse du canal haussier de long terme, le cours conserve une perspective technique modérément haussière. La zone de résistance comprise entre 107 et 101 est large et pourrait s’avérer plus solide que ne le prévoient actuellement les vendeurs. Cela pourrait soutenir le titre à court et moyen terme s’il venait à glisser vers la limite inférieure de ce large canal de consolidation. Le prochain objectif pour les acheteurs, à partir des niveaux actuels, est la résistance autour de 120, suivie d’un nouveau test de la zone de résistance comprise entre 126 et 130. Ce mouvement serait soutenu par le phénomène de « croisement doré » (les moyennes mobiles exponentielles à 100 et 200). Source : xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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