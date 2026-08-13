OUVERTURE US : Le S&P 500 proche de ses plus hauts, alors que les probabilités d'une hausse des taux de la Fed en septembre s'amenuisent (13.08.2026)

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 progressent de 0,3%, se rapprochant de leurs plus hauts historiques. Le Nasdaq 100 affiche également une tendance haussière, avec une hausse de 0,6%. L'un des principaux facteurs à l'origine de ces hausses réside dans les données sur l'inflation publiées cette semaine. L'indice des prix à la consommation (IPC) publié hier était conforme aux attentes, apaisant ainsi les craintes des investisseurs quant à la propagation des pressions sur les prix, tandis que les données sur l'indice des prix à la production (IPP) publiées aujourd'hui ont surpris à la baisse (en ce qui concerne l'indice global). Les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt en septembre sont passées d’environ 50% en début de semaine à un peu plus de 30% actuellement. Figure 1 : Anticipations du marché concernant la politique de la Fed : réunion de septembre 2026 (2025 - 2026) Source : XTB Research, 13 août 2026 On observe également une évolution significative dans la prise en compte des décisions futures du comité par les marchés. Une hausse avant la fin de l’année n’est plus entièrement anticipée, et les marchés se montrent de plus en plus sceptiques quant à une hausse en octobre. Figure 2 : Trajectoire implicite de la politique monétaire de la Fed (hausses/baisses) (2026 - 2027) Source: XTB Research, 13.08.2026 Les investisseurs pourraient également se réjouir de la baisse des cours du pétrole brut WTI (-2,5%), qui s'établissent actuellement à un peu plus de 81 dollars le baril. Figure 3 : Gagnants et perdants du Nasdaq 100 (13/08/2026) Source: XTB Research, 04.08.2026 Le Nasdaq 100 est aujourd’hui tiré vers le haut par CoreWeave, Netflix et AppLovin, des entreprises qui n’ont pas affiché de performances particulièrement brillantes au cours des 12 derniers mois. À l’inverse, on retrouve Cisco Systems, qui a publié hier ses résultats du deuxième trimestre après la clôture du marché. L’entreprise a estimé à 7,5 milliards de dollars son chiffre d’affaires futur lié à l’essor des centres de données dédiés à l’IA pour l’exercice fiscal en cours. Ce chiffre a déçu les investisseurs, car l’entreprise avait décroché des commandes liées à l’IA totalisant 9,3 milliards de dollars au cours de la seule année dernière. En combinant ces informations avec les enseignements tirés des publications précédentes, on peut conclure que les investisseurs se concentrent actuellement principalement sur la vitesse à laquelle la demande entrante se traduit par un chiffre d’affaires concret. Un niveau élevé de commandes ou une exposition à l’essor des dépenses d’investissement ne suffisent plus. Figure 4 : Tableau de bord de Cisco Source: XTB Research, 13.08.2026 Actualités des entreprises Cerebras Systems ($CBRS.US) : Le cours de l'action enregistre une forte baisse en raison de prévisions plus prudentes concernant la croissance du chiffre d'affaires lié à ses puces d'IA propriétaires.

Le cours de l'action enregistre une forte baisse en raison de prévisions plus prudentes concernant la croissance du chiffre d'affaires lié à ses puces d'IA propriétaires. Accelerant ($ARX.US) : Forte hausse du cours de l'action (+44 %) suite à l'annonce de l'acquisition de la société par le fonds Thoma Bravo dans le cadre d'une offre publique d'achat en numéraire à 20,25 USD par action.

Forte hausse du cours de l'action (+44 %) suite à l'annonce de l'acquisition de la société par le fonds Thoma Bravo dans le cadre d'une offre publique d'achat en numéraire à 20,25 USD par action. Harmonic ($HLIT.US) : Hausse d'environ 25 % après la publication de résultats financiers ayant largement dépassé les attentes du marché.

Hausse d'environ 25 % après la publication de résultats financiers ayant largement dépassé les attentes du marché. Birkenstock ($BIRK.US) : Le titre progresse de +17 % suite à la révision à la hausse des prévisions d'EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'année et à des ventes du deuxième trimestre supérieures aux attentes.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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