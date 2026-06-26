Le pétrole brut s'affiche à la baisse sous les 74 dollars, soutenu par la normalisation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Le marché automobile pèse sur les indices boursiers, BMW accusant un net recul lié à la chute de 18% de ses ventes sur le marché chinois.

Le secteur technologique européen subit des prises de bénéfices en cette fin de trimestre, dans le sillage des baisses d'ASML et d'Infineon.

Les actions européennes affichent un net repli ce vendredi 26 juin, entraînées par la chute des valeurs technologiques et automobiles. Les prises de bénéfices de fin de trimestre pèsent sur les actions du secteur technologique, après plusieurs mois de hausse quasi ininterrompue. Les investisseurs se détournent également des constructeurs automobiles allemands face à des chiffres de ventes régionaux décevants.

Repli pour le secteur technologique

Fin de trimestre et prises de bénéfices

L'engouement spéculatif autour de l'intelligence artificielle s'estompe sur les places boursières européennes. Les investisseurs exigent désormais des preuves tangibles de rentabilité pour justifier les milliards de dollars investis dans les infrastructures de données et les serveurs. Les indices de la Bourse de Paris, d'Amsterdam et de Francfort reflètent précisément ce changement d'humeur chez les opérateurs.

Le deuxième trimestre touche à sa fin, entraînant des ajustements mécaniques massifs sur les marchés financiers. Les fonds institutionnels procèdent actuellement à leurs opérations de rééquilibrage de portefeuilles trimestriel. Les gestionnaires restaurent leur répartition cible, souvent fixée réglementairement à 60% d'actions européennes et 40 % d'obligations.

Les opérations de vente pèsent lourdement sur les titres qui ont affiché les meilleures performances boursières ces derniers mois. Les flux de capitaux se redirigent partiellement vers les obligations d'État des grandes économies mondiales. Les rendements obligataires souverains s'ajustent mécaniquement à la baisse face à cette demande soudaine.

ASML et Infineon tirent les indices vers le bas

Les fleurons européens de la fabrication de puces électroniques suivent la tendance baissière de leurs homologues de Wall Street. La veille, le géant américain Micron avait pourtant publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes du consensus. Cette annonce n'a pas suffi à maintenir les valorisations du secteur technologique européen à flot aujourd'hui.

La situation s'est totalement inversée ce vendredi lors de la séance européenne. Le titre d'Infineon Technologies cède 3,4%, figurant parmi les plus fortes baisses de la journée sur le marché allemand. Le fabricant néerlandais d'équipements lithographiques ASML abandonne pour sa part 1,3 % sur la place d'Amsterdam.

Source: XTB Research, 26.05.2026

Ces dégagements affectent l'ensemble des valeurs dites de croissance sur le continent. Le compartiment des semi-conducteurs reste particulièrement sensible aux variations des perspectives de la demande internationale. Les prises de bénéfices y sont d'autant plus violentes que les multiples de valorisation avaient atteint des sommets annuels.

Automobile et pétrole sous pression

BMW pénalisé par le marché chinois

Le secteur automobile allemand traverse une zone de turbulences chiffrées, illustrée par le repli de ses figures de proue. L'action BMW perd 1,8% aujourd'hui, portant son recul cumulé à plus de 20 % sur le mois écoulé. Le conglomérat industriel Siemens cède également 4% sur la place de Francfort lors des premiers échanges.

Source: XTB Research, 26.06.2026

La chute du constructeur bavarois s'explique directement par un fort ralentissement commercial en Chine. Les ventes de la marque sur ce territoire ont dévissé de 18% en glissement annuel. Les consommateurs locaux privilégient désormais massivement les constructeurs nationaux de véhicules électriques, tels que BYD, Xiaomi ou Li Auto, qui cassent les prix.

L'aversion au risque sectorielle se propage ainsi aux principaux baromètres de la zone euro. L'Euro Stoxx 50 abandonne 0,8%, affichant la même contre-performance que le CAC 40 parisien. Le DAX allemand recule de 1,2%, le FTSE MIB italien perd 1,3%, et les futures américains laissent présager une ouverture dans le rouge.

Source: XTB Research, 26.06.2026

Le cours du pétrole brut en baisse

Sur le marché des matières premières, l'apaisement des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran favorise la baisse des étiquettes pétrolières. Le trafic maritime reprend progressivement son rythme de croisière dans le détroit d'Ormuz. Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a recensé 72 navires transitant quotidiennement par cette zone stratégique depuis quelques jours.

Ces flux maritimes représentent un volume d'exportation de près de 20 millions de barils expédiés chaque jour. L'entreprise d'analyse spécialisée Kpler confirme d'ailleurs le passage de 70 navires à la date du 24 juin. Ce niveau correspond encore à la moitié du trafic d'avant-guerre, mais la tendance de reprise rassure totalement les importateurs asiatiques et européens.

Conséquence directe de cette fluidité retrouvée, le cours du pétrole s'affiche en recul modéré. Le baril de Brent se négocie à un peu plus de 73 dollars en séance européenne. Le contrat WTI s'échange de son côté autour des 70 dollars, confirmant le reflux de ces matières premières énergétiques.

Source: xStation, 26.05.2026

❓ FAQ

Pourquoi les actions européennes reculent-elles aujourd'hui ? Les actions européennes subissent des prises de bénéfices de la part des investisseurs institutionnels en fin de trimestre. Les gestionnaires de fonds procèdent à des rééquilibrages de portefeuilles, ce qui pénalise mécaniquement les valeurs du secteur technologique qui avaient fortement progressé depuis le début de l'année.

Qu'est-ce qui explique la chute du constructeur BMW en bourse ? Le titre BMW est lourdement sanctionné suite à la publication d'une baisse de 18 % de ses ventes en Chine. Les acheteurs chinois se tournent aujourd'hui de plus en plus vers des marques locales de véhicules électriques, comme BYD ou Xiaomi, au détriment des constructeurs traditionnels allemands.

Comment évolue le cours du pétrole brut sur les marchés ? Le cours du pétrole s'oriente à la baisse, avec un baril de Brent négocié autour de 73 dollars et un WTI proche des 70 dollars. Ce repli s'explique par la reprise du trafic des navires pétroliers dans le détroit d'Ormuz, rassurant les marchés sur l'approvisionnement énergétique mondial.

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Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB