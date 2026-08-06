Avant l'ouverture des marchés : Les actions sous pression après des prises de bénéfices à Wall Street, le marché des changes au point mort (06/08/2026)

📈 Actions : États-Unis et Asie Wall Street après des prises de bénéfices : Les contrats à terme sur indices américains s'échangent pratiquement sans variation après les prises de bénéfices d'hier, une légère pression persistant sur les valeurs technologiques (US2000 : +0,03%, US500 : +0,05%, US30 : +0,1%, US100 : -0,1%).

Les contrats à terme sur indices américains s'échangent pratiquement sans variation après les prises de bénéfices d'hier, une légère pression persistant sur les valeurs technologiques (US2000 : +0,03%, US500 : +0,05%, US30 : +0,1%, US100 : -0,1%). Correction en Asie : Les marchés boursiers asiatiques ont mis fin à une série de quatre jours de hausse et ont évolué majoritairement à la baisse jeudi, pénalisés par la vague de ventes sur les valeurs technologiques à Wall Street et par les doutes persistants concernant la rentabilité des investissements dans l'IA. Le Kospi sud-coréen a perdu plus de 5% à son plus bas intrajournalier, tandis que le Nikkei 225 de Tokyo a reculé de près de 2%. Des baisses ont également été enregistrées à Hong Kong, Taipei et Wellington, tandis que Shanghai, Sydney et Singapour ont affiché de modestes gains.

Les marchés boursiers asiatiques ont mis fin à une série de quatre jours de hausse et ont évolué majoritairement à la baisse jeudi, pénalisés par la vague de ventes sur les valeurs technologiques à Wall Street et par les doutes persistants concernant la rentabilité des investissements dans l'IA. Le Kospi sud-coréen a perdu plus de 5% à son plus bas intrajournalier, tandis que le Nikkei 225 de Tokyo a reculé de près de 2%. Des baisses ont également été enregistrées à Hong Kong, Taipei et Wellington, tandis que Shanghai, Sydney et Singapour ont affiché de modestes gains. Vente massive dans le secteur des semi-conducteurs : Les résultats trimestriels décevants des fabricants américains de puces (SanDisk, Western Digital) ont pesé sur les géants asiatiques de la mémoire et des équipements : Kioxia (-10%), SK Hynix (-9,7%), Tokyo Electron (-7%), Samsung (-6,1%) et SoftBank (-6%). 🏛️ Macroéconomie et banques centrales Les relations entre Trump et Warsh sous le feu des projecteurs : Selon des informations du WSJ, le président Donald Trump et le président de la Fed, Kevin Warsh, entretiennent des contacts téléphoniques fréquents et directs. Trump considère Warsh comme un précieux conseiller économique externe (ce qui rappelle la dynamique Clinton-Greenspan), ce qui soulève des questions quant à l’indépendance de la banque centrale.

Selon des informations du WSJ, le président Donald Trump et le président de la Fed, Kevin Warsh, entretiennent des contacts téléphoniques fréquents et directs. Trump considère Warsh comme un précieux conseiller économique externe (ce qui rappelle la dynamique Clinton-Greenspan), ce qui soulève des questions quant à l’indépendance de la banque centrale. Avertissement sur l’inflation (Mary Daly) : La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a souligné que la banque centrale devait être prête à agir si l’inflation venait à s’aggraver. Elle a esquissé deux scénarios possibles : soit la flambée actuelle des prix s’avère temporaire (les taux restent inchangés), soit elle s’accélère, imposant un resserrement agressif de la politique monétaire.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a souligné que la banque centrale devait être prête à agir si l’inflation venait à s’aggraver. Elle a esquissé deux scénarios possibles : soit la flambée actuelle des prix s’avère temporaire (les taux restent inchangés), soit elle s’accélère, imposant un resserrement agressif de la politique monétaire. Balance commerciale en Australie : La balance commerciale des biens, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 4 296 millions de dollars en juin. Cette progression s’explique par une forte hausse des exportations (+9,6%, principalement de l’or non monétaire) parallèlement à une légère baisse des importations (-0,2%, principalement des carburants). 💱 Marché des changes (FX) Stabilisation défensive : Après les précédents pics de volatilité, le marché des changes s’est nettement calmé. L’indice du dollar américain affiche une hausse marginale de 0,1 %, la volatilité des principales paires du G10 restant comprise entre +/-0,1%. La paire EUR/USD reste stable autour du niveau de 1,1550. 🛢️ Matières premières et géopolitique Situation dans le détroit d’Ormuz : L’Iran et Oman se sont mis d’accord sur un itinéraire de transit commun, mais Téhéran souligne que la réouverture du détroit nécessite que les États-Unis lèvent leur blocus naval. Malgré les déclarations optimistes de Donald Trump, l’Iran nie mener des négociations directes avec les États-Unis, souhaitant assurer de manière indépendante le contrôle du trafic et la perception des péages.

L’Iran et Oman se sont mis d’accord sur un itinéraire de transit commun, mais Téhéran souligne que la réouverture du détroit nécessite que les États-Unis lèvent leur blocus naval. Malgré les déclarations optimistes de Donald Trump, l’Iran nie mener des négociations directes avec les États-Unis, souhaitant assurer de manière indépendante le contrôle du trafic et la perception des péages. Pétrole brut : La volatilité sur le marché de l’énergie s’atténue. Les contrats à terme sur le Brent reculent d’environ 0,25 % pour s’établir autour de 79 dollars le baril.

La volatilité sur le marché de l’énergie s’atténue. Les contrats à terme sur le Brent reculent d’environ 0,25 % pour s’établir autour de 79 dollars le baril. Métaux précieux : L’or progresse pour la quatrième séance consécutive (+0,4 % à 4 260 dollars l’once). L’argent reste stable, tandis que le platine poursuit sa forte tendance haussière (+2%), porté par des contraintes d’approvisionnement.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."