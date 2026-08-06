Graphique du jour : le DE40 se maintient près de son plus haut historique !

Les contrats à terme sur le DAX allemand (DE40) se maintiennent près de leurs plus hauts historiques malgré une correction en Asie, les légères baisses semblant plutôt de nature technique. Les résultats décevants des fabricants de mémoires (SanDisk, Western Digital) ont remis sous pression les entreprises liées à l’IA, mais la séance européenne continue d’être soutenue par les solides résultats publiés par les entreprises nationales traditionnelles. Analyse technique : DE40 (D1) Les contrats à terme sur le DAX reculent de 0,25 %, alors même que l’indice au comptant gagne encore 0,1 % aujourd’hui. Le DE40 reste dans une forte tendance haussière, s’échangeant au-dessus de trois moyennes mobiles exponentielles clés sur la période D1 (MME 10, MME 30, MME 100). Cette correction s’explique à la fois par un franchissement vers un nouveau sommet proche de la limite supérieure de la fourchette de volatilité caractéristique de ces derniers mois (rectangle jaune) et par le fait que le RSI a atteint une zone de surachat pour la première fois depuis un mois. Le niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 % de la dernière vague haussière (autour de 26 100) reste un support clé, même si le test principal pour la tendance serait un recul vers la moyenne mobile exponentielle à 10 périodes (EMA 10) (en jaune). Une clôture au-dessus de ces niveaux devrait signaler une tendance haussière solidement établie et une volonté de défendre la tendance. Source: xStation5 Quels sont les facteurs à l'origine de la volatilité du DE40 aujourd'hui ? Commandes industrielles allemandes : Les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier allemand ont progressé de 3,1 % en glissement mensuel (+6,5 % en glissement annuel) en juin 2026, portées par des contrats de grande envergure dans les secteurs des machines (+12,7 %) et de l'électronique (+22,7 %). Toutefois, hors commandes de grande envergure, l'indicateur a reculé de 0,5 % en glissement mensuel. La demande intérieure a bondi de 7,8 %, tandis que les commandes en provenance de la zone euro ont chuté de 14,0 % ; les données de mai ont par ailleurs été fortement révisées à la baisse, passant de +1,9 % à +0,3 %.

Les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier allemand ont progressé de 3,1 % en glissement mensuel (+6,5 % en glissement annuel) en juin 2026, portées par des contrats de grande envergure dans les secteurs des machines (+12,7 %) et de l'électronique (+22,7 %). Toutefois, hors commandes de grande envergure, l'indicateur a reculé de 0,5 % en glissement mensuel. La demande intérieure a bondi de 7,8 %, tandis que les commandes en provenance de la zone euro ont chuté de 14,0 % ; les données de mai ont par ailleurs été fortement révisées à la baisse, passant de +1,9 % à +0,3 %. Deutsche Telekom (+5,5 %) : Cinquième plus grande entreprise de l’indice DAX, Deutsche Telekom a dépassé les attentes du marché au deuxième trimestre 2026, en affichant un EBITDAaL ajusté de 11,8 milliards d’euros. En réponse à la volatilité du marché et à ses solides performances, la société a porté son programme de rachat d’actions de 3 milliards d’euros, le portant à un maximum de 5 milliards d’euros. De plus, les prévisions de flux de trésorerie disponible ont été revues à la hausse à environ 20 milliards d’euros, soutenues par les résultats robustes de T-Mobile US. Malgré une baisse de 13,4 % des prises de commandes chez T-Systems, l’action a progressé de 5,5 %, menant aujourd’hui l’indice de référence allemand.

Cinquième plus grande entreprise de l’indice DAX, Deutsche Telekom a dépassé les attentes du marché au deuxième trimestre 2026, en affichant un EBITDAaL ajusté de 11,8 milliards d’euros. En réponse à la volatilité du marché et à ses solides performances, la société a porté son programme de rachat d’actions de 3 milliards d’euros, le portant à un maximum de 5 milliards d’euros. De plus, les prévisions de flux de trésorerie disponible ont été revues à la hausse à environ 20 milliards d’euros, soutenues par les résultats robustes de T-Mobile US. Malgré une baisse de 13,4 % des prises de commandes chez T-Systems, l’action a progressé de 5,5 %, menant aujourd’hui l’indice de référence allemand. Recul de Siemens (-5 %) : À l’inverse, Siemens, la plus grande valeur du DAX, pèse sur l’indice malgré un bénéfice industriel trimestriel et un volume de commandes records (bénéfice : +25 % à 3,52 milliards d’euros ; commandes : +13 % à 27,90 milliards d’euros). Le principal moteur de croissance a été le segment Digital Industries (+44 % de bénéfice), alimenté par la demande en IA industrielle aux États-Unis et en Chine, ce qui a conduit à une révision à la hausse des prévisions de bénéfice par action pour l’ensemble de l’exercice, désormais comprises entre 11,20 et 11,50 €. La baisse du titre s’explique probablement par des prises de bénéfices après avoir atteint des plus hauts historiques proches de 290 €, combinées à un sentiment négatif plus général pesant aujourd’hui sur les valeurs liées à l’IA.

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