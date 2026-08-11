Avant l'ouverture des marchés américains ce mardi, les futures US affichent des variations minimes, le contrat sur le S&P 500 gagnant 0,18% et celui sur le Nasdaq 100 s'imposant de 0,35%. Les investisseurs surveillent la trajectoire des taux d'intérêt alors que les chiffres de l'inflation américaine seront publiés mercredi. Sur les marchés mondiaux des actions américaines, la hausse du cours du pétrole alimente les inquiétudes quant à la persistance des pressions sur les prix.

Tendance des futures US et macroéconomie

Stabilisation des contrats à terme avant les données d'inflation

Les contrats à terme américains évoluent dans un canal étroit en amont de la session officielle à Wall Street. Le contrat à terme sur l'indice S&P 500 enregistre une progression de 0,18%, et celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,35%. L’apathie relative survient après une séance morose lundi, rythmée par un léger repli des indices par rapport à leurs sommets historiques. Les opérateurs concentrent leur attention sur l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois de juillet, attendu mercredi matin, suivi de l'indice des prix à la production (IPP) jeudi.

Selon le consensus, la mesure globale de l'inflation américaine devrait afficher une hausse de 0,1% sur un mois en juillet, faisant suite à une baisse de 0,4% en juin. En glissement annuel, le taux de l'IPC s'établirait ainsi à 3,4%, contre 3,5% le mois précédent.

La perspective de ces indicateurs ravive les craintes d'un resserrement des conditions financières. Le rendement de référence des obligations du Trésor américain à 10 ans s'est redressé pour dépasser 4,72%. Sur les marchés mondiaux d'indices boursiers, le Nikkei 225 japonais s'est distingué avec une hausse de 2%, alors que le KOSPI sud-coréen a tiré parti du rebond de l'action Samsung. En Europe, le CAC 40 cède 0,07% à mi-séance, et le DAX prend 0,10% et le FTSE 100 évolue à 10 660 points. L'attentisme prédomine sur les futures US à l'approche de ces publications statistiques majeures.

Tensions sur le pétrole brut et incertitudes sur le détroit d'Ormuz

La tendance sur le marché de l'énergie complique le panorama des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Le cours du pétrole poursuit sa remontée, amenant le baril de Brent à 87 $ et le baril de WTI à 82 $. La poussée s'explique par le durcissement du bras de fer entre Washington et Téhéran au sujet de la navigation maritime. L'Iran pose plusieurs conditions préalables à la réouverture du détroit d'Ormuz, incluant une indemnisation, la levée des sanctions et le retrait des opérations militaires américaines.

En réponse aux exigences iraniennes, Donald Trump exige à son tour des compensations pour les Américains tués ou blessés lors des récents affrontements. L'absence de compromis réduit la probabilité d'un accord rapide et entretient les craintes de restrictions prolongées dans ce point de passage clé. Face à la remontée des prix énergétiques, le dollar se raffermit et les investisseurs intègrent une probabilité accrue d'un relèvement des taux par la Fed en septembre.

Les incertitudes perturbent également l'Asie où l'indice Hang Seng cède 1,10%, et l'indice de Shanghai s'est replié de 0,82% à 3 934 points. L'accès aux marchés des matières premières demeure donc central pour mesurer la transmission des coûts d'approvisionnement vers l'économie globale. La fermeté du cours du pétrole maintient une pression constante sur la trajectoire des rendements obligataires. Le marché craint qu'un blocage durable du trafic maritime ne relance la hausse des prix à la consommation.

Résultats d'entreprises : technologie et consommation sous la loupe

Performance des secteurs de la technologie et des médias

Le secteur technologique américain concentre de nombreux développements financiers majeurs. Riot Platforms a publié un chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 174,2 millions de dollars, dépassant le consensus, grâce à 113,7 millions générés par le minage de 1 587 bitcoins. L'entreprise a signé un bail de 20 ans d'une valeur de 9,10 milliards de dollars avec Frontier AI Lab pour un centre de données de 191 MW, transaction dans laquelle Anthropic a conclu un accord direct.

Dans les semi-conducteurs, Taiwan Semiconductor (TSMC) et Sony Group s'associent pour créer une coentreprise de 4,69 milliards de dollars dédiée aux capteurs d'image au Japon, avec une production de série prévue en 2029. Sony sera l'actionnaire majoritaire, tandis que TSMC apportera 282 milliards de yens. Ces annonces témoignent d'une activité industrielle soutenue malgré la volatilité macroéconomique ambiante.

De meilleurs bilans s'affichent sur les actions américaines. Sea Limited a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 7,79 milliards de dollars, en hausse de 48,1% sur un an, soutenu par un volume d'affaires de Shopee en hausse de 28,4% à 38,3 milliards de dollars. En revanche, Quantum Computing a publié une perte par action de 0,05 $, et Rocket Lab a vu son titre chuter en raison du report de l'objectif de vol de sa fusée Neutron au quatrième trimestre.

Publication des résultats dans l'industrie et la consommation

Dans le secteur de la consommation, On Holding essuie un repli boursier après un chiffre d'affaires de 850,3 millions de francs suisses, inférieur aux attentes. La société a néanmoins relevé sa prévision de marge brute pour l'exercice à au moins 65%. Pour sa part, Aramark affiche un chiffre d'affaires de 5,06 milliards de dollars au troisième trimestre et confirme ses objectifs de croissance du BPA ajusté de 20% à 25% pour l'exercice 2026.

Le secteur de l'énergie et des équipements d'ingénierie enregistre des contrats structurants. affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 3,59 milliards de dollars et un carnet de commandes en hausse de 13%. De son côté, Plug Power bat les prévisions de revenus avec 178,3 millions de dollars et vise un EBITDA ajusté à l'équilibre au quatrième trimestre.

Enfin, dans la santé et l'immobilier, Alcon révise à la hausse ses prévisions de bénéfice par action après avoir généré 2,782 milliards de dollars de ventes. Simon Property Group dépasse les prévisions avec un FFO immobilier de 3,29 $ par action et relève ses objectifs annuels. Les mouvements sur les futures US reflètent cette hétérogénéité des publications trimestrielles avant les annonces macroéconomiques majeures.

❓ FAQ

Quel est l'impact de l'inflation américaine sur les futures US ?

Les futures US réagissent aux anticipations sur l'inflation américaine. Une hausse plus marquée que prévu des indices IPC ou IPP augmente la probabilité d'un maintien des taux d'intérêt élevés par la Réserve fédérale, ce qui tend à peser sur les contrats à terme des indices comme le S&P 500.

Pourquoi le cours du pétrole influence-t-il les actions américaines ?

Le cours du pétrole influe directement sur les coûts de transport et de production des entreprises du S&P 500. Une hausse prolongée des prix de l'énergie alimente les tensions inflationnistes globales, incitant les investisseurs à arbitrer leurs positions sur les actions américaines à fort multiple de valorisation.

Comment interpréter l'évolution des contrats à terme avant l'ouverture de Wall Street ?

Les contrats à terme sur les futures US reflètent le sentiment du marché avant le début de la séance officielle aux États-Unis. Ils intègrent les dernières annonces géopolitiques, les données macroéconomiques publiées en pré-marché ainsi que les résultats trimestriels des sociétés cotées.