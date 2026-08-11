Le cacao recule de 4% suite aux nouvelles en provenance du Ghana 🚩 Quelle sera la prochaine évolution du marché ?

Les contrats à terme sur le cacao à l'ICE ont subi des pressions aujourd'hui, reculant de 4 % à la suite de nouveaux développements au Ghana, le marché estimant qu'il existe des perspectives d'amélioration du financement des achats de fèves dans le deuxième plus grand pays producteur de cacao au monde. Le COCOBOD prévoit de commencer à émettre des titres de dette sur le marché national à la fin du mois d’août, s’éloignant ainsi du modèle de prêt syndiqué étranger qui a soutenu le financement du secteur pendant plus de trois décennies.

Pour le marché, cela pourrait constituer un changement significatif : un meilleur accès aux capitaux pourrait réduire le risque que des contraintes de liquidité perturbent les achats auprès des agriculteurs et, par conséquent, l’acheminement du cacao vers la chaîne d’approvisionnement à l’exportation. Les récentes annonces du COCOBOD concernant les perspectives du secteur ont déjà déclenché des prises de bénéfices sur les contrats à terme sur le cacao, les contrats américains ayant clôturé la semaine dernière à environ 4,3 % en dessous de leur plus haut niveau local sur trois semaines.

À mon sens, le marché commence donc à réduire en partie la prime de risque financier du Ghana, même si cela ne signifie pas pour autant que les défis fondamentaux liés à la production aient été résolus.

Le COCOBOD se tourne vers les marchés financiers nationaux

Le Ghana s’apprête à opérer l’un des changements les plus importants de ces dernières décennies dans le mode de financement de son secteur du cacao. Le COCOBOD prévoit de commencer à émettre, dans le courant du mois, des titres de dette libellés en cédis ghanéens, notamment des billets de trésorerie à 270 jours, dans le cadre d’un nouveau programme de financement qui devrait s’étendre sur cinq ans.

Le COCOBOD prévoit de lever environ 16 milliards de GHS par an sur le marché financier national, principalement pour financer ses opérations courantes et ses achats de cacao.

La durée de 270 jours est conçue pour correspondre au cycle d’achat du cacao, environ 70 % de la récolte étant achetée par le COCOBOD entre septembre et janvier.

Le potentiel de capitaux nationaux est considérable. Les fonds de pension ghanéens gèrent plus de 100 milliards de GHS d’actifs, ce qui signifie que les investisseurs institutionnels locaux pourraient devenir un pilier essentiel du nouveau modèle de financement.

Une partie du produit sera utilisée pour assurer le service de la dette existante du COCOBOD, ce qui signifie que la totalité des capitaux nouvellement levés ne sera pas disponible pour financer les futurs achats de cacao.

Du point de vue du marché du cacao, l’enjeu principal réside dans la réduction potentielle du risque financier tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Si le COCOBOD bénéficie d’un accès plus stable au fonds de roulement, les contraintes de liquidité devraient être moins susceptibles de perturber les achats de fèves auprès des agriculteurs.

Toutefois, cela ne résout pas tous les problèmes du secteur. Le financement des opérations par le biais d’une dette à court terme devant être renouvelée régulièrement maintient le COCOBOD dans une situation de dépendance vis-à-vis des conditions des marchés financiers. Le Ghana remplace donc en grande partie le risque lié à l’accès au financement étranger par un risque de refinancement sur son marché intérieur.

La fin d’un modèle de financement qui a duré plus de trois décennies ?

Pendant plus de 30 ans, le Ghana a financé ses achats saisonniers de cacao principalement grâce à des prêts syndiqués annuels accordés par des banques internationales. La crise de la dette du pays a mis en évidence les faiblesses de ce modèle, les difficultés à obtenir des financements finissant par affecter le fonctionnement même du secteur du cacao.

Le financement pour 2023 a été retardé, tandis qu’à l’approche de la campagne agricole 2024/25, le modèle traditionnel de prêt syndiqué a finalement cessé de fonctionner. Le COCOBOD s’est donc tourné vers des sources de capitaux nationales et alternatives, le programme de billets de trésorerie prévu représentant la prochaine étape de cette transition.

L’autorité de régulation doit encore faire face à d’importantes obligations héritées du passé. En 2023, environ 7,93 milliards de GHS de «Cocoa Bills» à court terme ont été restructurés en instruments à plus longue échéance, arrivant à échéance entre 2024 et 2028. En conséquence, le COCOBOD continue de faire face à des coûts de service de la dette significatifs.

Pour un négociant en matières premières, il s’agit d’un élément important de l’équation. Les marchés du cacao s’intéressent naturellement de près aux conditions météorologiques, au volume des récoltes, aux maladies des cacaoyers et aux stocks, mais en Afrique de l’Ouest, l’infrastructure financière reliant les agriculteurs au marché mondial peut revêtir une importance tout aussi grande. Les fèves peuvent bien être physiquement présentes dans les exploitations, mais en l’absence d’un système efficace de financement des achats, cela ne signifie pas nécessairement qu’elles parviendront rapidement aux ports et intégreront la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Pourquoi les cours du cacao baissent-ils ?

Du point de vue du marché à terme, le facteur clé réside dans l’évolution de la perception du risque lié à l’offre future. Si le COCOBOD parvient à financer plus efficacement les achats auprès des agriculteurs, la probabilité que les difficultés financières de l’organisme de régulation constituent une contrainte supplémentaire sur la disponibilité physique du cacao diminue. C’est pourquoi une amélioration du modèle de financement peut être interprétée comme un facteur baissier pour les prix à court terme. Cela n’implique pas une augmentation soudaine de la production, mais cela augmente la probabilité que les fèves existantes transitent plus efficacement par le système d’achat pour atteindre le marché.

Il est toutefois important de distinguer la liquidité de la production réelle. Le nouveau système de financement ne fera pas pousser davantage de cabosses sur les cacaoyers, n’améliorera pas les conditions météorologiques et n’éliminera pas les maladies des cultures. Les risques climatiques restent importants : l’émergence du phénomène El Niño suscite des inquiétudes quant à la production ouest-africaine, tandis que les fortes précipitations au Ghana créent des conditions propices à la propagation de la maladie de la cabosse noire.

À mon sens, il s’agit actuellement de la principale tension fondamentale sur le marché du cacao : l’infrastructure financière soutenant l’offre peut s’améliorer, tandis que les perspectives de production elles-mêmes restent vulnérables à d’importants risques liés aux conditions météorologiques.

Le Ghana reste un pilier de l’approvisionnement mondial en cacao

L’importance des réformes du COCOBOD reflète largement la position du Ghana sur le marché mondial du cacao. Le Ghana reste le deuxième producteur mondial de cacao après la Côte d’Ivoire, les deux pays représentant ensemble environ 60 % de la production mondiale.

Le cacao représentait environ 1,9 % du PIB du Ghana au premier trimestre 2026.

Selon les estimations du COCOBOD, la culture du cacao fait vivre environ 850 000 familles d’agriculteurs.

Ce secteur génère chaque année environ 2 milliards de dollars de recettes en devises pour le Ghana.

Parmi les principaux transformateurs opérant localement figurent Cargill, Barry Callebaut, ofi (filiale du groupe Olam) et la Ghana’s Cocoa Processing Company.

Cette forte concentration géographique de l’offre explique en partie pourquoi les cours du cacao peuvent réagir de manière beaucoup plus vive aux événements survenant au Ghana et en Côte d’Ivoire que ceux de nombreuses autres grandes matières premières agricoles. Le marché dispose d’une marge d’erreur relativement faible lorsque des problèmes apparaissent simultanément dans ses deux principaux pays producteurs.

Le Ghana souhaite tirer davantage de valeur du cacao

Cette évolution du financement s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus large du secteur. Le gouvernement souhaite également accroître la transformation nationale, avec pour objectif de transformer localement au moins 50 % des fèves de cacao du Ghana à partir de la campagne agricole 2026/27.

D’un point de vue économique, la logique est claire. Le Ghana souhaite s’approprier une part plus importante de la chaîne de valeur du cacao plutôt que de rester principalement un exportateur de fèves brutes. Une transformation nationale accrue pourrait signifier qu’une part croissante des exportations quitterait à terme le pays sous forme de produits semi-finis à base de cacao plutôt que de fèves non transformées.

Je ne considérerais toutefois pas cet objectif de 50 % comme un argument directement haussier pour les cours du cacao. Pour l’équilibre mondial, les variables les plus importantes restent le volume de la récolte et la demande mondiale de fèves de cacao – le lieu où les fèves sont finalement transformées modifie avant tout la structure des flux commerciaux.

Quelle évolution pour les cours du cacao ?

À mon sens, le nouveau modèle de financement du COCOBOD est positif pour la stabilité du marché physique, mais pourrait rester un facteur négatif pour les cours à terme à court terme. Plus le risque de perturbations dans l’achat du cacao et le financement des exportations est faible, moins il est justifié que les contrats à terme intègrent une prime importante liée à d’éventuels problèmes d’approvisionnement au Ghana.

Cela ne signifie pas pour autant que le problème fondamental d’approvisionnement ait disparu. Le cacao reste extrêmement sensible aux conditions météorologiques. L’histoire montre que lors d’épisodes El Niño de forte intensité, la production mondiale de cacao peut chuter de manière significative, tandis que le marché, après plusieurs récoltes décevantes, reste vulnérable même à des perturbations d’approvisionnement relativement modestes.

Trois facteurs sont donc susceptibles d’être déterminants pour l’évolution des prix : le volume réel de la récolte ghanéenne, l’efficacité du nouveau système de financement du COCOBOD et les perspectives de production en Afrique de l’Ouest. Si les achats sont financés sans heurts et que le Ghana et la Côte d’Ivoire enregistrent des récoltes plus importantes, la prime de rareté pourrait continuer à baisser. Si, en revanche, l’amélioration du financement coïncide avec une faible production due à des conditions météorologiques défavorables ou à des maladies des cultures, le cacao pourrait rapidement renouer avec la hausse, le marché se recentrant alors sur le risque d’un déficit physique – même si la demande reste modérée.

Graphique du CACAO (intervalle D1)

Les contrats à terme sur le cacao se sont récemment rapprochés du retracement de Fibonacci à 38,2 % de la forte baisse de 2025 et s’échangent désormais de plus en plus près de la limite inférieure du canal haussier. Une zone de soutien importante se maintient autour de 5 300–5 400 dollars la tonne, tandis qu’une résistance clé, déterminée selon la méthodologie de l’action des prix, se situe près de 6 150 dollars. Le nouveau modèle de financement réduit la prime de risque et pèse sur les prix à court terme, mais il ne résout pas les problèmes liés au volume des récoltes, aux conditions météorologiques et aux maladies des cultures, qui restent des risques majeurs pour l’offre.