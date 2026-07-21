À la mi-séance : les haussiers font leur retour en Europe grâce à la médiation entre les États-Unis et l'Iran et aux données allemandes

Les principaux indices et contrats à terme européens affichent de solides hausses en milieu de séance, poursuivant ainsi leur rebond après un début de semaine morose.finance.yahoo+1

Les contrats à terme sur le DE40 progressent d’environ 0,80 %, l’EU50 s’apprête à gagner 1,10 % et l’indice paneuropéen STOXX 600 trade en territoire positif après les pertes enregistrées lors de la séance précédente, les investisseurs anticipant une désescalade du conflit au Moyen-Orient.

Le principal moteur de cette évolution des marchés est l’annonce d’une médiation entre les États-Unis et l’Iran concernant un cessez-le-feu de dix jours, ce qui limite la prime géopolitique sur les prix des matières premières énergétiques et apaise le sentiment sur les marchés boursiers.

La hausse observée en Allemagne s’explique également par un bond significatif de l’indice ZEW : cet indicateur de confiance des investisseurs est passé de 10,5 points à 26,3 points, bien au-dessus des prévisions (17,5 points), ce que les économistes attribuent aux réformes des retraites et de la fiscalité menées par le chancelier Merz.

Le WTI et le Brent progressent légèrement en termes réels (le Brent s’établissant à environ 90 $/baril), bien qu’ils aient reculé de près de 1 % plus tôt dans la séance, le marché évaluant le risque d’un cessez-le-feu face à la menace d’un blocus naval de l’Arabie saoudite par les Houthis yéménites.

Le dollar reste stable ou légèrement en baisse (indice USDIDX : -0,05 %), tandis que l’or progresse de plus de 1 % pour s’établir à environ 4 065 USD/once, et que l’argent enregistre une hausse spectaculaire de plus de 5 %, portée par les espoirs d’une désescalade et d’un apaisement des pressions inflationnistes. Le secteur technologique affiche la meilleure performance (+2,12 % de contribution à l'indice), emmené par ASML et Infineon, suivi du secteur de l'énergie (+1,52 %) et du secteur industriel (+0,93 %). Les secteurs les moins performants sont les télécommunications/communications (-1,29 %, plombés par Prosus et Deutsche Telekom), les matériaux (-0,71 %) et la santé (-0,24 %). Informations sur les entreprises Aujourd'hui, les variations les plus marquées de l'Euro Stoxx 50 concernent les entreprises technologiques et industrielles, qui progressent, tandis que les sociétés financières et de télécommunications reculent. ASML (+2,89 %) arrive en tête des valeurs en hausse, soutenue par un rebond du secteur des semi-conducteurs après la volatilité récente, tandis qu'Infineon affiche une hausse de 2,88 %.

Siemens Energy progresse de 2,75 % et TotalEnergies de 1,77 %, profitant du rebond des cours du pétrole et du gaz.

En revanche, Muenchener Rueckversicherung recule de 2,01 % et affiche la plus mauvaise performance de l’indice, tandis que Wolters Kluwer recule de 1,66 %, Prosus de 1,34 % et Deutsche Telekom de 1,21 %.

En dehors de l’indice phare : Novartis progresse après que son résultat d’exploitation du deuxième trimestre (5,94 milliards de dollars américains) a dépassé les attentes du marché, malgré une baisse de 50 % des ventes du médicament Entresto due à la concurrence des génériques ; Julius Baer recule de 4,2 % malgré une amélioration des entrées nettes ; et Schindler recule de 5,1 % suite à un chiffre d’affaires trimestriel en baisse.

La société norvégienne Vaar Energi acquiert BlueNord pour environ 1,33 milliard de dollars US, créant ainsi le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz d’Europe – les actions des deux sociétés progressent respectivement de 5,3 % et 6,3 %, tandis que Vaar augmente son dividende du deuxième trimestre à 350 millions de dollars US.

Wienerberger recule de 6,5 % après avoir publié un avertissement sur ses résultats annuels, tandis que Boliden perd 6,9 % après avoir annoncé un résultat d'exploitation inférieur aux prévisions, ce qui en fait l'une des valeurs les plus touchées de l'indice STOXX 600 dans son ensemble.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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