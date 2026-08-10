Résumé quotidien : Échec des négociations dans le Golfe, flambée des prix du pétrole et du gaz

États-Unis La séance de lundi a été marquée par un niveau de volatilité inhabituellement bas, du jamais vu ces derniers mois. Les principaux indices américains ont reculé d’environ 0,2 % à 0,6 %. Ce sont les valeurs du Russell 2000 qui se sont révélées les plus volatiles.

En l’absence de publications importantes des entreprises et de données macroéconomiques, l’attention des investisseurs s’est tournée vers l’Iran. La tenue d’un nouveau cycle de négociations semble de plus en plus compromise, et l’inquiétude ainsi que l’impatience des investisseurs se reflètent clairement dans les cours des matières premières. Donald Trump lui-même a abordé une série de revendications iraniennes dans un message publié sur la plateforme Truth Social. Il aurait répondu négativement aux demandes de l’Iran concernant les réparations. Les représentants iraniens auraient déclaré que la situation dans le détroit d’Ormuz ne reviendrait pas à ce qu’elle était avant février 2025.

Plusieurs sociétés d’investissement ont revu à la hausse leurs objectifs de fin d’année pour le S&P 500.

Le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a achevé la cession de ses actifs financiers, conformément à la procédure imposée par le comité d’éthique de la Fed. Actualités des entreprises, États-Unis Apple (AAPL.US) : Le titre recule d’environ 1 % après avoir reçu une recommandation négative de la part d’une banque d’investissement. Les analystes ont cité comme facteur principal la pression sur les marges et les prix des nouveaux iPhone.

Intel (INTL.US) : Le fabricant américain de puces électroniques a chuté de près de 3 % à l’ouverture après avoir annoncé une nouvelle émission d’actions destinée à financer ses investissements. Le montant de l’opération pourrait atteindre 15 milliards de dollars.

Monday.com (MNDY.US) : Le fournisseur de logiciels a plongé de près de 9 % après la publication de ses résultats. Malgré des résultats nettement supérieurs au consensus du marché (chiffre d’affaires : 364,6 millions de dollars contre 355 millions ; BPA : 1,48 dollar contre 1,11 dollar), des prévisions décevantes ont clairement inquiété les actionnaires.

Berkshire Hathaway (BRKB.US) : La société d’investissement progresse de plus de 2 % aujourd’hui malgré des résultats modérés. De légers gains d’exploitation sont compensés par l’annonce d’importants rachats d’actions. Europe Les indices européens subissent une forte pression due aux prix du gaz, qui ont bondi alors que les négociations avec l’Iran semblent de plus en plus peu prometteuses. Les contrats à terme sur la plupart des principaux indices européens terminent la journée en légère baisse. Le FTSE 100 britannique affiche la plus mauvaise performance de la journée, reculant d’environ 0,5 %. Actualités des entreprises, Europe Vistry Group : L’action recule de 12 % suite à des informations selon lesquelles Allianz pourrait réduire la couverture d’assurance-crédit commercial auprès des fournisseurs de matériaux de construction au Royaume-Uni.

Stabilus : le groupe recule d’environ 5 % après avoir annoncé la résiliation du contrat de son directeur financier actuel.

Volkswagen AG : les principaux actionnaires de la société, les familles Porsche et Piëch, exerceraient des pressions sur les autres actionnaires majeurs pour qu’ils soutiennent un programme de réformes radicales prévu au sein de l’entreprise. L’action recule d’environ 1 %. Forex Le yen s'affaiblit à nouveau fortement. La devise japonaise enregistre des pertes cuisantes face à la plupart des principales devises. C'est la livre sterling qui progresse le plus face au yen, avec une hausse pouvant atteindre 1 %. Elle est suivie par le dollar américain et l'euro, en hausse respectivement de 0,9 % et 0,7 %.

Le franc suisse s'affaiblit également, reculant de 0,3 % à 0,5 % face aux principales devises. Matières premières Les prix des hydrocarbures renouent avec de fortes hausses, portés par l’échec présumé des négociations entre Oman, l’Iran et les États-Unis.

Le pétrole, tant le Brent que le WTI, progresse de plus de 6 %. Le Brent repasse au-dessus de 87 USD le baril.

Les prix du gaz naturel en Europe s’envolent. Les contrats ont progressé de plus de 13 % lors de la séance d’aujourd’hui, atteignant 61 euros.

L’argent récupère une partie de ses pertes après avoir rebondi autour de 55 dollars. Les prix progressent d’environ 2 %. Crypto Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies est clairement négatif ce lundi. La grande majorité des tokens sont en baisse.

Parmi les principaux tokens, c’est l’Ethereum qui enregistre la plus forte baisse, avec un recul d’environ 2,5 % et un cours inférieur à 1 880 dollars.

Le Bitcoin et Solana suivent de près, avec une baisse d’environ 2 % également. Le Bitcoin repasse sous la barre des 64 000 dollars.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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