L'indice Nasdaq 100 progresse de 0,5% selon les contrats à terme avant l'ouverture de Wall Street ce mercredi. Les investisseurs réagissent positivement à la publication de l'indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis, qui confirme le ralentissement de l'inflation. La tendance haussière des indices boursiers américains est également soutenue par les excellents résultats financiers publiés par les géants des semi-conducteurs.

L'indice Nasdaq 100 dynamisé par les semi-conducteurs et l'inflation

La tech américaine portée par les semi-conducteurs

Le secteur technologique tire une nouvelle fois vers le haut la performance des marchés d'actions mondiaux. L'accélération des commandes de puces électroniques destinées au développement de l'intelligence artificielle soutient les cours des valeurs du secteur. Ce mouvement de hausse profite principalement aux actions de concepteurs de puces et de fabricants d'équipements de fonderie cotées en Europe et en Asie.

L'action ASML progresse de près de 8% à la suite de la révision à la hausse de ses perspectives de ventes de machines de photolithographie. Le groupe néerlandais prévoit d'augmenter sa capacité de production pour répondre à la forte demande des infrastructures d'intelligence artificielle. Dans son sillage, le titre du fabricant coréen de puces mémoires SK Hynix gagne 9% sur son marché domestique, rattrapant ainsi la hausse précédente de ses titres négociés aux États-Unis.

En Europe, les places financières affichent un certain retard par rapport aux indices américains en raison d'une plus faible pondération des valeurs technologiques. L'indice DAX recule par exemple de 0,5% à Francfort, tandis que l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 s'échange sur une note stable. Les flux d'investissement continuent de s'orienter massivement vers les entreprises américaines de haute technologie cotées sur l'indice Nasdaq 100.

Un signal de désinflation inattendu via l'indice PPI

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont enregistré une baisse inattendue de 0,3% d'un mois sur l'autre en juin, contre une hausse de 0,1% initialement anticipée par le consensus. Sur un an, la hausse de l'indice des prix à la production s'établit à 5,6%, un chiffre inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une progression de 6,2%. Ce ralentissement marqué de l'inflation de gros s'ajoute à la décélération des prix à la consommation (CPI) publiée la veille.

L'indice PPI de base, qui exclut les catégories volatiles de l'alimentation et de l'énergie, ralentit également plus fortement que prévu pour s'établir à 4,7% sur un an contre une prévision moyenne de 5,1%. Parallèlement, l'activité manufacturière dans la région de New York montre des signes de vigueur surprenants. L'indice NY Empire State remonte à 15 points en juillet, dépassant nettement les attentes des analystes qui prévoyaient un score de 9 points.

Ces données macroéconomiques incitent les opérateurs de marché à consolider leurs scénarios de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les marchés monétaires estiment désormais que la probabilité d'une première baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de septembre reste particulièrement élevée. En réaction, le rendement des obligations souveraines américaines à 10 ans progresse légèrement d'un point de base pour s'établir à 4,60%.

Analyse technique : les niveaux clés sur l'indice Nasdaq 100 et le DAX

L'indice Nasdaq 100 proche du seuil des 30 000 points

Sur le marché des contrats à terme, le contrat sur l'indice Nasdaq 100 poursuit sa trajectoire ascendante et se rapproche du seuil psychologique majeur des 30 000 points. L'intérêt soutenu pour les infrastructures liées à l'intelligence artificielle continue d'alimenter la tendance haussière générale du marché d'actions américain. Les investisseurs privilégient les grandes capitalisations technologiques qui affichent des perspectives d'activité très solides pour l'exercice en cours.

D'un point de vue purement technique, l'indice de référence américain s'échange confortablement au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50). Cet indicateur de tendance de moyen terme, représenté par la ligne orange sur les graphiques de la plateforme xStation5, se situe actuellement autour de 29 960 points. Le franchissement pérenne de la résistance des 30 000 points pourrait ouvrir de nouvelles cibles de hausse pour les acheteurs en l'absence de références historiques supérieures.

Source: xStation5

L'analyse de la structure des prix à court terme indique que la tendance haussière reste intacte tant que l'indice se maintient au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours. Tout repli vers la zone de support intermédiaire des 29 500 points pourrait attirer de nouveaux flux d'achats à bon compte de la part des investisseurs de moyen terme. Les volumes de transactions restent toutefois à surveiller à l'approche de la saison complète des publications de résultats d'entreprises.

L'indice DAX sous pression face aux risques géopolitiques

Contrairement à la dynamique positive observée sur l'indice Nasdaq 100, le marché allemand fait preuve d'une plus grande fébrilité à court terme. Les contrats à terme sur l'indice DAX s'affichent en légère baisse et testent actuellement la zone technique de support située entre 25 000 et 25 100 points. Ce niveau de cours correspond à un point de contact important avec la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), qui sert de support dynamique.

La prudence des investisseurs européens est renforcée par l'évolution du cours du pétrole Brent, qui progresse pour la troisième séance consécutive et s'échange à 85,60 $ le baril. Cette hausse des prix de l'énergie fait suite à de nouvelles frappes militaires américaines contre des cibles en Iran et aux déclarations du président Donald Trump. Le cours du pétrole reste un indicateur de premier plan de l'inflation importée. Le marché s'expose aux fluctuations des matières premières énergétiques, ce qui pourrait peser à terme sur la structure des coûts industriels en zone euro.

Source: xStation5

Une cassure durable sous le seuil psychologique majeur des 25 000 points pourrait intensifier la pression baissière et entraîner une correction technique plus profonde. À l'inverse, si le support de l'EMA50 est défendu avec succès en clôture de séance, les acheteurs pourraient reprendre l'initiative pour viser un retour vers les récents sommets historiques. L'évolution de la parité de l'euro face au dollar américain reste également un facteur d'arbitrage déterminant pour les exportateurs de l'indice allemand.

❓ FAQ

Pourquoi l'indice Nasdaq 100 progresse-t-il après la publication de l'indice PPI ? L'indice Nasdaq 100 réagit positivement à la baisse inattendue de l'indice des prix à la production (PPI) américain, qui témoigne d'un recul des pressions inflationnistes. Une inflation plus faible que prévu conforte les attentes des investisseurs concernant un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, ce qui soutient historiquement les valorisations des grandes entreprises de croissance.

Quels facteurs soutiennent la hausse récente de l'action ASML ? L'action ASML bénéficie d'une forte dynamique grâce au relèvement de ses prévisions de ventes et à ses projets de hausse des capacités de production. La demande croissante pour les composants électroniques nécessaires au fonctionnement des infrastructures d'intelligence artificielle assure au leader néerlandais de la photolithographie un carnet de commandes robuste à moyen terme.

Pourquoi l'indice DAX affiche-t-il une performance en retrait par rapport aux marchés américains ? L'indice DAX et la plupart des indices européens souffrent d'une moindre exposition aux valeurs technologiques par rapport aux indices américains. De plus, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient soutiennent le cours du pétrole, une hausse des prix énergétiques qui pèse traditionnellement sur les valeurs industrielles européennes exportatrices.