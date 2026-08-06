Moderna chute malgré le succès de mFlusiva 📉 Quelle est la prochaine étape pour ce géant du marché des vaccins à ARNm ?

Jeudi, l’action Moderna a ouvert la séance en hausse d’environ 5 %, atteignant quelque 58 dollars, avant de reculer pour s’échanger autour de 53 dollars, malgré les nouvelles positives concernant le vaccin antigrippal de la société. Cette évolution offre une bonne occasion de réexaminer la valorisation et la situation financière globale de Moderna, alors que la société passe du statut de l’un des principaux bénéficiaires du boom des biotechnologies post-pandémique à celui d’une entreprise de plus en plus valorisée pour la solidité de son portefeuille de produits en développement. Plus tôt dans la journée, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le vaccin antigrippal à ARNm de Moderna, mFlusiva, pour les adultes âgés de 50 ans et plus. Il est intéressant de noter que l’action Moderna avait presque quadruplé par rapport à ses plus bas niveaux de 2025 avant d’entamer une correction d’environ 30 %, qui se poursuit aujourd’hui. Malgré cela, les fondamentaux de la société semblent de plus en plus favorables à ses perspectives de croissance à long terme sur le marché des vaccins de nouvelle génération.
Source: xStation5
Bilan et liquidités : Moderna affiche toujours l’un des bilans les plus solides du secteur biotechnologique
Moderna se trouve aujourd’hui dans une situation très différente de celle qu’elle connaissait au plus fort de la pandémie, mais son bilan reste l’un de ses principaux avantages concurrentiels. L’actif circulant a progressivement diminué à mesure que les liquidités générées pendant le boom des vaccins contre la COVID-19 ont été utilisées, mais la société détient toujours environ 5,8 milliards de dollars d’actifs liquides, ce qui lui assure des ressources amplement suffisantes pour financer plusieurs années de développement clinique. Dans le même temps, l’endettement reste exceptionnellement faible, avec un ratio dette/fonds propres d’environ 0,2, ce qui signifie que Moderna continue de financer sa croissance sans recourir massivement à l’endettement. La baisse du ratio de liquidité générale par rapport à ses plus hauts historiques doit donc être considérée comme une conséquence naturelle de l’utilisation des liquidités accumulées pendant la pandémie plutôt que comme une détérioration de la qualité financière. Pour toute entreprise de biotechnologie, la durée de sa réserve de trésorerie constitue un facteur d’évaluation essentiel, et Moderna figure toujours parmi les valeurs les plus solides du secteur à cet égard. D’un point de vue fondamental, les investisseurs accordent moins d’importance au solde de trésorerie de l’entreprise en soi qu’à la capacité de la direction à convertir ce capital en produits commercialement performants. En fin de compte, c’est l’allocation du capital, plutôt que l’ampleur de la réserve de trésorerie, qui est susceptible de déterminer la valeur intrinsèque à long terme de Moderna.
Source: XTB Research
Chiffre d’affaires et rentabilité : le marché passe d’une dépendance à la COVID-19 à une valorisation du portefeuille de produits en développement
La forte baisse du chiffre d’affaires illustrée dans le graphique résulte principalement de la normalisation du marché des vaccins contre la COVID-19 plutôt que d’une perte de l’avance technologique de Moderna. La société est passée de bénéfices trimestriels supérieurs à 4 à 5 milliards de dollars pendant la pandémie à des pertes, une phase courante pour les entreprises de biotechnologie qui investissent massivement dans des thérapies futures. Les investisseurs n’évaluent donc plus Moderna en fonction de son profil de résultats actuel, mais en fonction du potentiel économique de sa plateforme d’ARNm et de la probabilité de commercialiser avec succès de nouveaux produits. Du point de vue de la valorisation, un ROE et un ROIC négatifs importent moins aujourd’hui que le rythme auquel Moderna élargit son portefeuille de vaccins et de traitements approuvés. La récente autorisation de mise sur le marché accordée par la FDA à mFlusiva démontre que cette stratégie de diversification commence à porter ses fruits. Si d’autres programmes cliniques en phase avancée s’avèrent fructueux, le creux actuel du chiffre d’affaires pourrait finalement ne représenter rien de plus qu’une transition entre deux cycles de croissance. Les marchés de la biotechnologie ont montré à maintes reprises que les cours des actions se redressent souvent bien avant le retour des bénéfices comptables.
Source: XTB Research
Charges d'exploitation : Moderna sacrifie délibérément sa rentabilité à court terme pour financer sa croissance future
À première vue, un EBIT et des marges nettes fortement négatifs peuvent sembler préoccupants, mais le profil financier de Moderna nécessite un cadre d'analyse différent. La société continue d'afficher des charges d'exploitation élevées, car elle développe l'un des pipelines d'ARNm les plus vastes du secteur mondial des biotechnologies. Les dépenses de recherche et développement doivent donc être considérées comme un investissement dans les flux de trésorerie futurs plutôt que comme un simple coût pesant sur les résultats actuels. Par ailleurs, les dépenses d’investissement restent relativement modestes, ce qui souligne la nature « asset-light » du modèle économique de Moderna par rapport aux laboratoires pharmaceutiques traditionnels qui nécessitent d’importantes infrastructures de production. En conséquence, la valorisation de l’entreprise dépend bien davantage de la valeur attendue de ses futurs programmes cliniques que des indicateurs de rentabilité actuels. Il s’agit là d’un exemple classique d’entreprise dont la valeur intrinsèque est principalement déterminée par ses perspectives de croissance plutôt que par sa capacité actuelle à générer des flux de trésorerie disponibles. Tant que Moderna conserve son bilan solide et garde la capacité de financer l’innovation sans augmenter de manière significative son endettement, les marges négatives doivent être interprétées comme un choix stratégique plutôt que comme le signe d’une faiblesse structurelle.
Source: XTB Research
OUVERTURE US : Une reprise modeste face à un marché de l'emploi morose
Le dollar et le Nasdaq face à un test décisif
À la mi-séance : Le secteur technologique propulse l'Europe vers de nouveaux records ! Les métaux poursuivent leur remontée malgré la stagnation du dollar américain (07.08.2026)
Action Eutelsat Communications : résultats 2025/2026 et perspectives
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."