Moderna chute malgré le succès de mFlusiva 📉 Quelle est la prochaine étape pour ce géant du marché des vaccins à ARNm ?

Jeudi, l’action Moderna a ouvert la séance en hausse d’environ 5 %, atteignant quelque 58 dollars, avant de reculer pour s’échanger autour de 53 dollars, malgré les nouvelles positives concernant le vaccin antigrippal de la société. Cette évolution offre une bonne occasion de réexaminer la valorisation et la situation financière globale de Moderna, alors que la société passe du statut de l’un des principaux bénéficiaires du boom des biotechnologies post-pandémique à celui d’une entreprise de plus en plus valorisée pour la solidité de son portefeuille de produits en développement. Plus tôt dans la journée, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le vaccin antigrippal à ARNm de Moderna, mFlusiva, pour les adultes âgés de 50 ans et plus. Il est intéressant de noter que l’action Moderna avait presque quadruplé par rapport à ses plus bas niveaux de 2025 avant d’entamer une correction d’environ 30 %, qui se poursuit aujourd’hui. Malgré cela, les fondamentaux de la société semblent de plus en plus favorables à ses perspectives de croissance à long terme sur le marché des vaccins de nouvelle génération.

Source: xStation5

Bilan et liquidités : Moderna affiche toujours l’un des bilans les plus solides du secteur biotechnologique

Moderna se trouve aujourd’hui dans une situation très différente de celle qu’elle connaissait au plus fort de la pandémie, mais son bilan reste l’un de ses principaux avantages concurrentiels. L’actif circulant a progressivement diminué à mesure que les liquidités générées pendant le boom des vaccins contre la COVID-19 ont été utilisées, mais la société détient toujours environ 5,8 milliards de dollars d’actifs liquides, ce qui lui assure des ressources amplement suffisantes pour financer plusieurs années de développement clinique. Dans le même temps, l’endettement reste exceptionnellement faible, avec un ratio dette/fonds propres d’environ 0,2, ce qui signifie que Moderna continue de financer sa croissance sans recourir massivement à l’endettement. La baisse du ratio de liquidité générale par rapport à ses plus hauts historiques doit donc être considérée comme une conséquence naturelle de l’utilisation des liquidités accumulées pendant la pandémie plutôt que comme une détérioration de la qualité financière. Pour toute entreprise de biotechnologie, la durée de sa réserve de trésorerie constitue un facteur d’évaluation essentiel, et Moderna figure toujours parmi les valeurs les plus solides du secteur à cet égard. D’un point de vue fondamental, les investisseurs accordent moins d’importance au solde de trésorerie de l’entreprise en soi qu’à la capacité de la direction à convertir ce capital en produits commercialement performants. En fin de compte, c’est l’allocation du capital, plutôt que l’ampleur de la réserve de trésorerie, qui est susceptible de déterminer la valeur intrinsèque à long terme de Moderna.

Source: XTB Research

Chiffre d’affaires et rentabilité : le marché passe d’une dépendance à la COVID-19 à une valorisation du portefeuille de produits en développement

La forte baisse du chiffre d’affaires illustrée dans le graphique résulte principalement de la normalisation du marché des vaccins contre la COVID-19 plutôt que d’une perte de l’avance technologique de Moderna. La société est passée de bénéfices trimestriels supérieurs à 4 à 5 milliards de dollars pendant la pandémie à des pertes, une phase courante pour les entreprises de biotechnologie qui investissent massivement dans des thérapies futures. Les investisseurs n’évaluent donc plus Moderna en fonction de son profil de résultats actuel, mais en fonction du potentiel économique de sa plateforme d’ARNm et de la probabilité de commercialiser avec succès de nouveaux produits. Du point de vue de la valorisation, un ROE et un ROIC négatifs importent moins aujourd’hui que le rythme auquel Moderna élargit son portefeuille de vaccins et de traitements approuvés. La récente autorisation de mise sur le marché accordée par la FDA à mFlusiva démontre que cette stratégie de diversification commence à porter ses fruits. Si d’autres programmes cliniques en phase avancée s’avèrent fructueux, le creux actuel du chiffre d’affaires pourrait finalement ne représenter rien de plus qu’une transition entre deux cycles de croissance. Les marchés de la biotechnologie ont montré à maintes reprises que les cours des actions se redressent souvent bien avant le retour des bénéfices comptables.

Source: XTB Research

Charges d'exploitation : Moderna sacrifie délibérément sa rentabilité à court terme pour financer sa croissance future

À première vue, un EBIT et des marges nettes fortement négatifs peuvent sembler préoccupants, mais le profil financier de Moderna nécessite un cadre d'analyse différent. La société continue d'afficher des charges d'exploitation élevées, car elle développe l'un des pipelines d'ARNm les plus vastes du secteur mondial des biotechnologies. Les dépenses de recherche et développement doivent donc être considérées comme un investissement dans les flux de trésorerie futurs plutôt que comme un simple coût pesant sur les résultats actuels. Par ailleurs, les dépenses d’investissement restent relativement modestes, ce qui souligne la nature « asset-light » du modèle économique de Moderna par rapport aux laboratoires pharmaceutiques traditionnels qui nécessitent d’importantes infrastructures de production. En conséquence, la valorisation de l’entreprise dépend bien davantage de la valeur attendue de ses futurs programmes cliniques que des indicateurs de rentabilité actuels. Il s’agit là d’un exemple classique d’entreprise dont la valeur intrinsèque est principalement déterminée par ses perspectives de croissance plutôt que par sa capacité actuelle à générer des flux de trésorerie disponibles. Tant que Moderna conserve son bilan solide et garde la capacité de financer l’innovation sans augmenter de manière significative son endettement, les marges négatives doivent être interprétées comme un choix stratégique plutôt que comme le signe d’une faiblesse structurelle.

Source: XTB Research