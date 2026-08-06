Ouverture US : le S&P 500 fait preuve de résilience alors que le secteur des semi-conducteurs est à la traîne 🚩 Western Digital recule de 12%

La séance de jeudi à Wall Street s'est ouverte dans un climat relativement serein. Les investisseurs assimilent actuellement une nouvelle vague de résultats trimestriels tout en suivant de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient, où les négociations concernant la réouverture éventuelle du détroit d'Ormuz se poursuivent. Parallèlement, une nouvelle série de données économiques américaines a confirmé la résilience du marché du travail tout en indiquant que les pressions sur les coûts restaient modérées. Malgré ces signaux macroéconomiques favorables, l’appétit pour le risque reste modéré, les principaux indices américains évoluant pratiquement à l’équilibre. Ce sont les actions individuelles qui retiennent le plus l’attention aujourd’hui, les investisseurs continuant de privilégier les entreprises proposant des perspectives d’avenir crédibles plutôt que de simples résultats historiques solides. Les fortes baisses des actions Sandisk et Western Digital n’ont pas déclenché de vague de ventes généralisée dans le secteur des semi-conducteurs, bien que ces deux titres affichent clairement une sous-performance par rapport à leurs pairs. Graphique de l’US500 (H1) Malgré la faiblesse du Nasdaq, le contrat à terme sur l’US500 continue d’afficher une relative vigueur et se maintient au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA50), à environ 7 760 points. Tant que ce niveau tient, le scénario de base continue de favoriser une poursuite de la tendance haussière. Source: xStation5

S&P 500 Le S&P 500 reste proche de ses plus hauts historiques, n’ayant reculé que de 0,2 % lors de la séance précédente, ce qui souligne la résilience persistante du marché boursier américain dans son ensemble. Depuis le début de l’année, l’indice a progressé de 12,8 %, tandis que son rendement sur 12 mois s’établit à environ 22 %, confirmant que la tendance haussière à long terme reste intacte. Les valorisations sont plus modérées que celles du Nasdaq 100, l’indice s’échangeant à un ratio cours/bénéfice (P/E) sur 12 mois de 26,5, ce qui reflète sa plus grande diversification sectorielle. D’un point de vue technique, le S&P 500 n’est qu’à 0,2 % de son plus haut historique, tandis que plus de 70 % de ses composantes continuent de s’échanger au-dessus de leurs moyennes mobiles à 200 jours, ce qui témoigne d’une bonne ampleur du marché. Au cours de la dernière séance, les valeurs des secteurs de la santé, des matériaux et de la finance ont surperformé, tandis que les services de communication et l’énergie ont le plus pesé sur la performance globale. Malgré ce léger recul journalier, l’ampleur du marché reste positive, ce qui suggère que la récente faiblesse s’apparente davantage à une pause technique qu’au début d’un renversement de tendance plus général. Source: XTB Research Nasdaq 100 Le Nasdaq 100 reste proche de ses plus hauts historiques malgré un recul de 0,8 % lors de la séance précédente. Sur une base hebdomadaire, toutefois, l'indice de référence a progressé de 8,4 %, tandis que ses gains depuis le début de l'année s'élèvent à 16,8 %, ce qui confirme la vigueur de la tendance haussière à long terme. Les valorisations restent élevées, l’indice s’échangeant à un ratio cours/bénéfice (P/E) sur 12 mois de 31,5, les valeurs technologiques continuant de représenter la plus grande part de sa capitalisation boursière. D’un point de vue technique, le Nasdaq 100 reste à seulement 3,8 % de son plus haut historique, tandis que près de 69 % de ses composants s’échangent au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours, ce qui indique que la tendance haussière générale reste solidement soutenue. Au cours de la dernière séance, les valeurs des services de communication et de la consommation discrétionnaire ont exercé la plus forte pression à la baisse, tandis que le secteur de la santé a surperformé. À l’avenir, les investisseurs suivront de près l’évolution du marché pour déterminer si le recul actuel ne sera qu’un bref épisode de prise de bénéfices ou s’il se transformera en une correction plus significative après la forte remontée du marché ces derniers mois. Source: XTB Research La carte thermique du marché montre que, malgré une séance boursière mitigée, les plus grandes entreprises technologiques continuent d’exercer la plus forte influence sur la performance globale de l’indice. Les hausses enregistrées par Nvidia, Microsoft et Apple ont partiellement compensé la faiblesse d’Alphabet, de Broadcom et de Micron, contribuant ainsi à limiter la pression à la baisse sur l’ensemble du marché. Parallèlement, les rendements positifs observés dans les secteurs de la santé, de la finance et des biens de consommation de base indiquent que la largeur du marché reste solide et que les hausses continuent d’être soutenues par un large éventail de secteurs. Source: XTB Research

Actualités clés des entreprises Sandisk Sandisk figure parmi les plus grands perdants de ce jeudi, son titre ayant chuté d’environ 13 %. Bien que la société ait publié des résultats solides pour son quatrième trimestre fiscal, ceux-ci n’ont pas été suffisants pour répondre aux attentes élevées du marché. Dans le contexte actuel, les investisseurs recherchent non seulement des bénéfices robustes, mais aussi des signes convaincants d’une croissance future durable. L’évolution du cours d’aujourd’hui illustre à quel point même une légère déception peut déclencher une forte vague de ventes sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs. AppLovin L'action AppLovin a chuté d'environ 16 % à la suite de la publication de résultats trimestriels mitigés. Si plusieurs indicateurs clés ont dépassé les attentes des analystes, le rapport global n'a pas réussi à convaincre les investisseurs. Les entreprises technologiques continuent de faire l'objet d'une attention particulièrement soutenue compte tenu de leurs valorisations élevées, ce qui signifie que même des déceptions relativement mineures peuvent entraîner des prises de bénéfices massives. La baisse d'aujourd'hui renforce les attentes exceptionnellement élevées du marché à l'égard de ce secteur. Restaurant Brands International Restaurant Brands International, propriétaire de Burger King, Tim Hortons et Popeyes, a publié un rapport trimestriel solide. Le bénéfice par action s’est établi à 1,07 $, dépassant l’estimation consensuelle de 1,03 $, tandis que le chiffre d’affaires a atteint 2,52 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux attentes du marché. Burger King s’est particulièrement distingué, avec une hausse de 8,5 % de ses ventes à périmètre constant. Toutefois, les résultats plus faibles des autres marques du groupe ont tempéré l’enthousiasme des investisseurs, ce qui s’est traduit par une réaction relativement modérée avant l’ouverture du marché. Peloton Interactive L’action Peloton a ouvert en forte baisse, chutant d’environ 13 %. Les résultats trimestriels de la société étaient globalement conformes aux attentes, avec un chiffre d’affaires dépassant les prévisions et un bénéfice correspondant aux estimations du consensus. Cependant, les investisseurs sont restés préoccupés par la baisse continue du nombre d’abonnés payants, qui a reculé de 8,8 % en glissement annuel. La diminution de la base d’abonnés continue de représenter le principal défi à long terme de l’entreprise. Moderna Moderna figure parmi les valeurs les plus performantes avant l’ouverture de la Bourse, avec une hausse d’environ 4 %. Ce rebond fait suite à l’autorisation accordée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le vaccin antigrippal à ARNm de l’entreprise, mFlusiva, destiné aux adultes âgés de 50 ans et plus. Cette autorisation marque une étape importante dans les efforts de Moderna visant à diversifier son portefeuille de produits au-delà des vaccins contre la COVID-19. Les investisseurs ont considéré cette décision réglementaire comme un catalyseur positif significatif pour les perspectives de chiffre d’affaires futures de la société. IonQ La société d’informatique quantique IonQ affiche une hausse de près de 4 % après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes du marché. La société a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires consensuelles tout en relevant ses prévisions pour l’ensemble de l’année à un chiffre compris entre 280 et 290 millions de dollars. Ces prévisions révisées se situent largement au-dessus de l’estimation consensuelle de FactSet, qui s’établit à 268,6 millions de dollars, renforçant ainsi la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance à long terme du secteur de l’informatique quantique. continuer Diageo L’action du producteur de spiritueux haut de gamme Diageo affiche une hausse d’environ 7 % après l’annonce par la société d’un nouveau programme d’optimisation. La direction vise à générer environ 1,2 milliard de dollars d’économies au cours des trois prochaines années en mettant en œuvre un modèle opérationnel plus flexible et plus compétitif. Les investisseurs ont salué cette initiative, y voyant une avancée significative vers l’amélioration de la rentabilité dans un contexte de ralentissement de la consommation mondiale d’alcool. Malgré le rebond d’aujourd’hui, l’action Diageo reste à peine au-dessus de son niveau du début de l’année et continue de s’échanger bien en deçà des plus hauts historiques atteints fin 2021. Western Digital Western Digital vient une nouvelle fois rappeler que, durant la saison des résultats actuelle, de solides résultats historiques ne suffisent plus à eux seuls à satisfaire les investisseurs. La société a dépassé les attentes des analystes pour le quatrième trimestre, mais les acteurs du marché se sont principalement concentrés sur des prévisions plus faibles que prévu pour le premier trimestre du nouvel exercice fiscal. Ces perspectives décevantes ont déclenché une vague de ventes de près de 18 %, soulignant que les prévisions pour l’avenir ont désormais beaucoup plus de poids que les résultats passés. Action Western Digital (WDC.US) – Graphique D1 L’action Western Digital a reculé d’environ 40 % par rapport à ses plus hauts historiques et a ouvert la séance d’aujourd’hui avec un écart à la baisse de près de 20 %. Malgré tout, le titre affiche toujours une hausse de près de 145 % depuis le début de l’année, ce qui suggère que cette dernière baisse s’apparente davantage à des prises de bénéfices après un fort rebond qu’à un renversement confirmé de la tendance à long terme.