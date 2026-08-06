Bilan quotidien 🗽 Wall Street tient bon malgré la faiblesse des valeurs du secteur de la mémoire et la hausse du prix du pétrole

Points clés Les indices boursiers américains s'échangent en légère baisse après une séance mitigée en Europe, tandis que le prix du pétrole est repassé au-dessus des 82 dollars le baril.

L'Iran s'apprête à négocier avec Oman au sujet de la situation dans le détroit d'Ormuz et des modalités de sa future surveillance.

Les fortes baisses des actions SanDisk et Western Digital n’ont pas déclenché de vague de ventes généralisée sur le Nasdaq, l’impact sur le secteur des semi-conducteurs restant limité.

Les données macroéconomiques américaines ont surpris à la hausse, les inscriptions initiales au chômage restant inférieures à 200 000 et la productivité du deuxième trimestre progressant de 1,4 % en glissement annuel, contre des prévisions de 0,6 %.

Les ventes au détail de la zone euro ont déçu les attentes tant en glissement mensuel (-0,3 % contre +0,1 % prévu, après +0,2 % précédemment) qu’en glissement annuel (+0,7 % contre +1,0 % prévu, après +1,6 % précédemment).

Les marchés boursiers européens ont affiché des résultats mitigés jeudi. Le DAX allemand a terminé la séance pratiquement inchangé, le CAC 40 français a progressé de 0,3 %, tandis que le FTSE 100 britannique a enregistré de modestes gains. Le WIG20 polonais s’est particulièrement distingué, grimpant de près de 0,9 % pour clôturer au-dessus de la barre psychologique des 4 000 points pour la première fois de son histoire. Dans le même temps, les actions américaines ont légèrement reculé, le Nasdaq 100 perdant 0,15 % et le S&P 500 cédant plus de 0,3 % environ cinq heures après l'ouverture de la séance de jeudi. La séance a été mitigée sur les marchés boursiers européens. Le DAX allemand a clôturé à un niveau stable, le CAC 40 français a gagné 0,3 %, tandis que le FTSE 100 britannique a légèrement progressé. L’indice de référence le plus performant a été le WIG20 polonais, qui a progressé de près de 0,9 % pour franchir le cap symbolique des 4 000 points. Aux États-Unis, le Nasdaq 100 reculait de 0,15 % et le S&P 500 avait perdu plus de 0,3 % environ cinq heures après l’ouverture des marchés jeudi.

Les résultats des entreprises ont soutenu le moral des investisseurs en Europe continentale, même si le marché londonien a été pénalisé par les titres cédés ex-dividende, tandis que l’appétit pour le risque restait globalement freiné par les incertitudes géopolitiques et la nouvelle hausse des cours du pétrole. Parmi les valeurs les plus performantes, Deutsche Telekom a grimpé d’environ 6,3 % après avoir étendu son programme de rachat d’actions à 5 milliards d’euros et relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponible. Renk a progressé de 5,5 % après avoir enregistré un niveau record de prises de commandes. Siemens a reculé d’environ 4,5 % après une croissance des commandes inférieure aux attentes dans sa division Digital Industries, tandis que Rheinmetall a chuté d’environ 3,5 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026.

En Asie, l’indice Shanghai Composite a progressé de 0,57 % à 3 900,35 points, tandis que le KOSPI sud-coréen a plongé de 4,58 % à 6 296,38 points et que le Nikkei 225 japonais a perdu 0,93 % à 65 683,26 points. Les inquiétudes concernant le retour sur investissement dans l’IA et les réactions aux résultats des fabricants américains de puces mémoire ont déclenché de fortes ventes sur les titres de SK Hynix, Samsung, Kioxia et Tokyo Electron.

SanDisk a chuté d’environ 5 % malgré la publication d’un chiffre d’affaires de 8,97 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal et d’un BPA ajusté de 39,25 dollars, ses prévisions de chiffre d’affaires comprises entre 10,3 et 10,8 milliards de dollars pour le trimestre suivant ayant déçu les investisseurs après la forte remontée du titre. Western Digital a reculé d’environ 10,8 %, bien qu’il ait affiché un chiffre d’affaires de 3,75 milliards de dollars, en hausse de 44 % en glissement annuel, et un BPA de 3,56 dollars, car les attentes élevées liées à l’IA et les résultats plus solides de Seagate ont fait que le simple fait de dépasser les estimations consensuelles n’était pas suffisant.

L’action Albemarle a progressé d’environ 8 % grâce à une amélioration significative de ses bénéfices, soutenue par la hausse des cours des matières premières, tandis que Moderna a effacé ses gains initiaux malgré l’autorisation accordée par la FDA pour son vaccin contre la grippe.

Les données sur le marché du travail américain ont été mitigées. Les demandes initiales d’allocations chômage se sont établies à 199 000, contre des prévisions de 205 000 et 198 000 la semaine précédente (chiffre révisé), tandis que le nombre de demandes en cours a augmenté pour atteindre 1,801 million, dépassant la prévision consensuelle de 1,789 million. Ces chiffres indiquent que les nouveaux licenciements restent limités, même si les travailleurs qui perdent leur emploi mettent plus de temps à en trouver un nouveau.

La productivité hors agriculture a progressé à un taux annualisé de 1,4 % au deuxième trimestre, dépassant les prévisions de 0,6 %, tandis que les coûts salariaux unitaires n’ont augmenté que de 1,3 % contre les 2,1 % attendus, ce qui constitue un signal relativement rassurant concernant les pressions sur les coûts. En juin, les stocks de gros ont augmenté de 0,2 % en glissement mensuel, mais les ventes de gros ont reculé de 3,0 % après la hausse révisée de 3,5 % enregistrée en mai, ce qui témoigne d’un ralentissement mensuel notable de la demande. En revanche, les données européennes ont déçu, les ventes au détail de la zone euro s’étant révélées bien en deçà des attentes et mettant en évidence un affaiblissement de la demande des consommateurs dans l’ensemble de la région.

Le dollar américain s’est raffermi, l’indice DXY progressant d’environ 0,3 % pour atteindre près de 99,97. Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans ont grimpé à environ 4,25 %, tandis que ceux à dix ans ont augmenté pour s’établir entre 4,66 % et 4,67 %, le rebond des cours du pétrole et une réévaluation plus restrictive de la politique de la Réserve fédérale ayant compensé la faiblesse des données sur les coûts de main-d’œuvre.

L’or est resté proche de 4 300 dollars l’once, reculant d’environ 0,1 %, tandis que l’argent a baissé d’environ 1,1 % à 61,6 dollars, réagissant plus fortement au raffermissement du dollar et à la hausse des rendements obligataires. Le bitcoin s’échangeait près de 64 700 dollars, gagnant environ 0,6 % au cours des dernières 24 heures, tandis que l’ethereum progressait d’environ 2,3 % à 1 910 dollars, surperformant clairement le BTC.

Les dernières données complètes au 5 août ont fait état d’entrées nettes de 244,4 millions de dollars dans les ETF américains au comptant sur le bitcoin, dont 196,8 millions de dollars dans l’IBIT de BlackRock. Les ETF au comptant sur l’Ethereum ont attiré 60,8 millions de dollars, l’ETHA représentant 50,3 millions de dollars de ces entrées.

Selon The Information , Nvidia teste trois variantes de son GPU Rubin Ultra et prévoit de prendre une décision concernant les pénuries de puces mémoire de pointe. L'action Nvidia a reculé d'un peu moins de 0,2 % sur la journée.

, Nvidia teste trois variantes de son GPU Rubin Ultra et prévoit de prendre une décision concernant les pénuries de puces mémoire de pointe. L'action Nvidia a reculé d'un peu moins de 0,2 % sur la journée. Selon l'EIA, les stocks de gaz naturel américains ont augmenté de 33 milliards de pieds cubes (bcf), dépassant les 30 bcf attendus et la hausse de 28 bcf enregistrée la semaine précédente. Sur une base annuelle, les stocks affichaient une baisse de 12 bcf. Les niveaux de stockage sont restés supérieurs de 195 bcf à la moyenne sur cinq ans de 2 922 bcf, les stocks totaux se situant toujours dans la fourchette historique observée au cours des cinq dernières années. La baisse de la demande de climatisation et l’augmentation de l’offre en provenance du bassin permien laissent entrevoir un affaiblissement des fondamentaux du marché vers la fin de l’été. En revanche, les cinq prochains jours pourraient connaître la dernière hausse saisonnière significative de la demande nationale de gaz, car une chaleur exceptionnelle stimule les besoins en climatisation. Contrats à terme sur l’indice Dow Jones Industrial Average (US30, D1) L’indice US30 recule de près de 800 points aujourd’hui après avoir frôlé le seuil des 55 000 points lors de la séance de mercredi, établissant ainsi un nouveau record historique. Malgré le recul d’aujourd’hui, le sentiment général à l’égard des actions américaines reste positif, la volatilité intrajournalière étant relativement modérée. Source: xStation5

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