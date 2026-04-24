À la mi-séance : les indices tentent de se redresser grâce aux espoirs suscités par les négociations entre les États-Unis et l'Iran 🇪🇺 SAP bondit de 6 % après la publication de ses résultats 📈

📈 Marchés et entreprises Les contrats à terme sur les indices européens se redressent après avoir enregistré des pertes en début de séance, suite à une information suscitant l'optimisme quant à un éventuel deuxième cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran au Pakistan.

Cette évolution a entraîné la première baisse du prix du Brent en cinq séances, celui-ci passant sous la barre des 105 dollars le baril, les opérateurs surveillant les risques liés à l'approvisionnement énergétique dans le détroit d'Ormuz.

en cinq séances, celui-ci passant sous la barre des 105 dollars le baril, les opérateurs surveillant les risques liés à l'approvisionnement énergétique dans le détroit d'Ormuz. L'indice général EU50 progresse de 0,75 %, l'indice NED25 , très orienté vers les semi-conducteurs, mène la hausse (+1,4 %), les contrats à terme sur le DAX allemand ( DE40 ) sont en hausse de 0,5 %, tandis que le CAC 40 français est légèrement à la traîne ( FRA40 : +0,15 %), compensant ainsi la surperformance enregistrée hier.

progresse de 0,75 %, l'indice , très orienté vers les semi-conducteurs, mène la hausse (+1,4 %), les contrats à terme sur le DAX allemand ( ) sont en hausse de 0,5 %, tandis que le CAC 40 français est légèrement à la traîne ( : +0,15 %), compensant ainsi la surperformance enregistrée hier. Kemira : L'action a chuté de 9,8 % après la publication de résultats du premier trimestre inférieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires a reculé de 4,4 % à 677,3 millions d'euros. Le PDG Antti Salminen a cité les tensions géopolitiques et la guerre en Iran comme facteurs pesant sur la demande. La société met en œuvre des hausses de prix pour faire face à la hausse des coûts et ramener sa rentabilité dans la fourchette visée.

: L'action a chuté de 9,8 % après la publication de résultats du premier trimestre inférieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires a reculé de 4,4 % à 677,3 millions d'euros. Le PDG Antti Salminen a cité les tensions géopolitiques et la guerre en Iran comme facteurs pesant sur la demande. La société met en œuvre des hausses de prix pour faire face à la hausse des coûts et ramener sa rentabilité dans la fourchette visée. Spie : La société a annoncé un chiffre d’affaires de 2,45 milliards d’euros au premier trimestre, soit une hausse de 1,5 % en glissement annuel. Les performances en France et en Allemagne ont dépassé les estimations consensuelles. Spie maintient ses prévisions pour 2026, tablant sur une croissance organique très forte et une amélioration de la marge Ebitda. Le taux de distribution proposé reste d’environ 40 % du résultat net ajusté. La société française figure aujourd’hui parmi les trois valeurs les plus performantes de l’indice Stoxx 600 (+7,9 %).

: La société a annoncé un chiffre d’affaires de 2,45 milliards d’euros au premier trimestre, soit une hausse de 1,5 % en glissement annuel. Les performances en France et en Allemagne ont dépassé les estimations consensuelles. Spie maintient ses prévisions pour 2026, tablant sur une croissance organique très forte et une amélioration de la marge Ebitda. Le taux de distribution proposé reste d’environ 40 % du résultat net ajusté. La société française figure aujourd’hui parmi les trois valeurs les plus performantes de l’indice Stoxx 600 (+7,9 %). Eni : Eni a relevé son objectif de rachat d’actions de 90 % pour le porter à 2,8 milliards d’euros, suite à une révision à la hausse des prévisions de flux de trésorerie. Les prévisions de flux de trésorerie d’exploitation annuels ont été revues à la hausse à 13,8 milliards d’euros, alors que la guerre en Iran a fait grimper le prix du Brent au-dessus de 100 dollars. Bien qu’elle n’ait pas atteint ses estimations de bénéfice net ajusté au premier trimestre, la société a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour le gaz et le GNL. L’action trade dans le flou.

: Eni a relevé son objectif de rachat d’actions de 90 % pour le porter à 2,8 milliards d’euros, suite à une révision à la hausse des prévisions de flux de trésorerie. Les prévisions de flux de trésorerie d’exploitation annuels ont été revues à la hausse à 13,8 milliards d’euros, alors que la guerre en Iran a fait grimper le prix du Brent au-dessus de 100 dollars. Bien qu’elle n’ait pas atteint ses estimations de bénéfice net ajusté au premier trimestre, la société a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour le gaz et le GNL. L’action trade dans le flou. SAP : L’action a bondi de 6 % après que le chiffre d’affaires du cloud au premier trimestre, à 5,96 milliards d’euros, a dépassé les estimations des analystes. La société a maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour le cloud. Le PDG Christian Klein réoriente le modèle économique vers une tarification à la consommation d’IA. Les analystes ont noté que ces résultats contribuent à apaiser les inquiétudes concernant les perturbations liées à l’IA et les répercussions du conflit au Moyen-Orient.

: L’action a bondi de 6 % après que le chiffre d’affaires du cloud au premier trimestre, à 5,96 milliards d’euros, a dépassé les estimations des analystes. La société a maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour le cloud. Le PDG Christian Klein réoriente le modèle économique vers une tarification à la consommation d’IA. Les analystes ont noté que ces résultats contribuent à apaiser les inquiétudes concernant les perturbations liées à l’IA et les répercussions du conflit au Moyen-Orient. L'indice du dollar a effacé les gains enregistrés hier suite à la flambée de la demande de valeurs refuges (USDIDX : -0,2 %), le dollar néo-zélandais (NZDUSD : +0,35 %) et l'euro (EURUSD : +0,25 %) menant le rebond face au billet vert dans un contexte d'amélioration du sentiment de risque. Évolution des secteurs du Stoxx 600 aujourd'hui. Source : Bloomberg Finance LP 🌍 Économie et politique L'optimisme grandit alors que les États-Unis et l'Iran s'apprêtent à entamer un deuxième cycle de négociations après une période d'impasse ; le ministre iranien des Affaires étrangères est attendu vendredi à Islamabad, ce qui pourrait contribuer à apaiser les tensions liées au conflit en cours.

L'indice allemand Ifo du climat des affaires a chuté à 84,4 en avril contre 86,3 en mars, manquant les estimations consensuelles et atteignant son plus bas niveau depuis mai 2020. Le moral s'est détérioré dans tous les principaux secteurs — en particulier dans les services, le trade et la construction —, l'indice des anticipations ayant chuté à 83,3, reflétant un pessimisme accru quant aux perspectives à court terme. Cette baisse, induite par le choc énergétique lié à la guerre en Iran, signale un risque accru de contraction économique pour l’Allemagne au deuxième trimestre 2026.Le général américain Caine a déclaré que les États-Unis continueraient à mener des opérations d’interception dans les océans Pacifique et Indien contre les navires iraniens, admettant que l’Iran avait attaqué cinq navires marchands.Le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth a déclaré que l’Iran avait « une chance de conclure un bon accord », bien que le blocus naval de l’Iran restera en place aussi longtemps que nécessaire. De plus, M. Hegseth a accusé l’Europe et l’Asie de profiter gratuitement de la protection américaine, faisant pression sur ces régions pour qu’elles jouent leur rôle dans le conflit, car « l’Europe a davantage besoin du détroit d’Ormuz que nous [les États-Unis] ».

Peter Kazimir, responsable de la BCE, a laissé entendre qu’une légère hausse des taux d’intérêt pourrait s’avérer nécessaire, la guerre en Iran faisant grimper les prix de l’énergie. L’inflation devant atteindre 3 %, M. Kazimir a noté que les discussions étaient passées de baisses potentielles à des hausses possibles avant la réunion du 30 avril. Source: XTB Research

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