- Les indices européens reculent, le Brent se maintient au-dessus des 90 dollars le baril après le renouvellement des contrats à terme.
- L'action Alphabet perd près de 4% en pré-ouverture et Tesla recule de plus de 5% après avoir annoncé de nouvelles hausses de ses dépenses en intelligence artificielle.
- Le Stoxx Europe 600 recule de 0,8%, STMicroelectronics s'effondre de plus de 13% après la publication de ses résultats.
- Les investisseurs s'intéressent de plus en plus au retour sur investissement dans l'IA plutôt qu'au rythme des dépenses d'investissement liées à l'IA.
- Les indices européens reculent, le Brent se maintient au-dessus des 90 dollars le baril après le renouvellement des contrats à terme.
- L'action Alphabet perd près de 4% en pré-ouverture et Tesla recule de plus de 5% après avoir annoncé de nouvelles hausses de ses dépenses en intelligence artificielle.
- Le Stoxx Europe 600 recule de 0,8%, STMicroelectronics s'effondre de plus de 13% après la publication de ses résultats.
- Les investisseurs s'intéressent de plus en plus au retour sur investissement dans l'IA plutôt qu'au rythme des dépenses d'investissement liées à l'IA.
Alphabet prévoit d'investir dans ses infrastructures informatiques d'ici 2026 pour un montant record de 205 milliards de dollars. La révision à la hausse, conjuguée aux déclarations d'Elon Musk sur Tesla, déclenche une vague de ventes sur les actions technologiques en séance ce jeudi. Les investisseurs ne récompensent plus l'accumulation de capital sans visibilité immédiate sur la rentabilité. L'analyse des marchés actions mondiaux reflète ce changement de posture.
Dépenses massives dans l'IA : les actions technologiques sous pression
Un changement de regard sur les investissements en capital
Alphabet a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement (CAPEX) pour 2026, visant une fourchette de 195 à 205 milliards de dollars contre 180 à 190 milliards de dollars auparavant. De son côté, Elon Musk a affirmé lors de la présentation des résultats trimestriels de Tesla que l'entreprise poursuivrait l'extension de ses puces et serveurs aussi vite que possible. Il y a quelques mois encore, de telles annonces stimulaient le cours des mégacaps technologiques. Désormais, Wall Street s'interroge sur le risque d'une course aux armements particulièrement coûteuse pour la rentabilité sectorielle.
Les géants du secteur du cloud et des centres de données ont engagé plus de 700 milliards de dollars d'investissements mondiaux cette année. Cette accumulation d'équipements pèse directement sur les flux de trésorerie disponibles des entreprises. Les flux de trésorerie d'Alphabet sont d'ailleurs repassés en territoire négatif au deuxième trimestre, affichant une sortie nette de 5,9 milliards de dollars. Les investisseurs exigent désormais des preuves concrètes d'accélération des revenus générés par ces infrastructures informatiques.
Cette prudence gagne l'ensemble de la chaîne de valeur, des concepteurs de puces aux éditeurs de logiciels. La valorisation des actions technologiques dépendra désormais de la capacité des groupes à monétiser les services d'intelligence artificielle. Pour des entreprises comme Microsoft, Meta, Amazon ou Alphabet, la question centrale porte sur le taux de rendement de ces dizaines de milliards investis. Les marchés boursiers entrent ainsi dans une phase de sélectivité renforcée.
Contraction des indices boursiers américains et européens
Le repli des géants de la technologie se répercute directement sur les grands indices boursiers mondiaux en séance ce jeudi. Les contrats à terme sur le S&P 500 perdent 0,4%, tandis que les futures sur le Dow Jones reculent de 0,5%. En Europe, le Stoxx Europe 600 cède 0,8%, le DAX allemand abandonne 0,8% et le CAC 40 baisse de 1%. La nervosité des donneurs d'ordres est accentuée par le redressement des cours du pétrole brut, qui progressent de plus de 3%.
Sur le marché européen, la publication de STMicroelectronics provoque un net recul du titre, qui chute de près de 15% après des prévisions décevantes. À l'inverse, Dassault Aviation grimpe de plus de 8% en séance grâce à des résultats supérieurs aux attentes et une confirmation de ses livraisons. Le dollar américain demeure relativement stable par rapport à un panier de devises majeures. Le resserrement des conditions financières ajoute une pression supplémentaire sur la valorisation des actions technologiques.
Le marché européen des semi-conducteurs subit un contrecoup direct après plusieurs trimestres de hausse marquée. STMicroelectronics revient sur des niveaux de prix observés au mois de mai, au contact du seuil support des 50 euros. Ce niveau technique avait déjà servi de zone de consolidation lors des sommets enregistrés en 2023. La baisse de STMicroelectronics illustre la réévaluation globale des multiples du secteur microélectronique.
Source: xStation5
Analyse technique des indices et actualité des entreprises
Perspectives graphiques sur l'Euro Stoxx 50 et le DAX
Le contrat à terme sur l'Euro Stoxx 50 (EU50) évolue en légère baisse ce jeudi, tout en restant à proximité de la borne supérieure de son canal ascendant. La moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200) se situe aux alentours de 5 900 points. Un repli sous la barre des 5 800 points constitue un scénario baissier crédible si les dégagements venaient à s'intensifier sur les actions technologiques. La prochaine résistance majeure se trouve quant à elle vers 6 500 points.
Source: xStation5
De son côté, le contrat futures sur le DAX (DE40) est repassé sous sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), représentée par la ligne orange. Ce franchissement à la baisse montre que les vendeurs cherchent à reprendre la main sur l'indice allemand. Les volumes de transactions restent toutefois relativement modérés en cette période estivale. Une réintégration rapide au-dessus de l'EMA50 sera nécessaire pour invalider ce signal de faiblesse à court terme.
Source: xStation5
L'analyse technique des indices paneuropéens témoigne d'un essoufflement du momentum haussier initié au premier semestre. La corrélation étroite avec les indices américains rend la trajectoire des marchés européens dépendante des prochaines publications aux États-Unis. Un décrochage prolongé des mégacaps technologiques américaines risquerait d'entraîner une correction plus marquée sur l'ensemble des places boursières européennes. Les niveaux supports identifiés serviront de repères majeurs pour les intervenants.
Annonces et mouvements de marché en Europe
Outre les valeurs technologiques, la journée est marquée par plusieurs annonces d'entreprises européennes. BNP Paribas fait part de résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, tant sur le chiffre d'affaires que sur le bénéfice net. UniCredit se rapproche d'une prise de contrôle de Commerzbank, le PDG Andrea Orcel avançant vers l'une des plus importantes opérations bancaires en Europe. Par ailleurs, TotalEnergies annonce un bénéfice trimestriel en hausse grâce à la fermeté des cours du pétrole brut.
Dans le secteur de la consommation, Nestlé a conclu la vente d'une participation de 50% dans ses activités d'eau en bouteille à Platinum Equity pour environ 3 milliards d'euros (soit 3,4 milliards de dollars). En Corée du Sud, SK Hynix a plafonné à 2,5% du total des actions en circulation la quantité de titres cotés à Séoul pouvant être convertis en ADR cotés aux États-Unis. Ces opérations de restructuration d'actifs témoignent de la recherche constante d'optimisation des bilans.
Du côté des plus fortes variations sur les marchés européens ce jeudi, Segro s'adjuge 4,9% après la confirmation de l'intérêt de Prologis pour une offre potentielle de 14 milliards de livres sterling. Nokia progresse de 4,2% grâce à des prévisions relevées sous l'effet de la demande liée aux centres de données. Sartorius gagne 4,0%, argenx s'adjuge 3,6% et Dassault Systèmes s'octroie 2,3%. À l'inverse, Moncler abandonne 4,0% après des résultats trimestriels conformes aux attentes mais sans surprise positive, et Var Energi cède 2,3% après une dégradation de recommandation par RBC. Pour diversifier son exposition au marché, le suivi des matières premières permet également de surveiller l'évolution des tensions inflationnistes globales.
❓ FAQ
Pourquoi les actions technologiques baissent-elles malgré de bons résultats ? Bien que les revenus des géants de la tech restent soutenus, les investisseurs s'inquiètent de la forte hausse des dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle. La hausse prévue des budgets d'infrastructure de groupes comme Alphabet ou Tesla réduit le flux de trésorerie disponible à court terme et suscite des craintes sur la rentabilité future des actions technologiques.
Comment s'exposer aux grands indices boursiers de manière diversifiée ?
Les investisseurs particuliers peuvent accéder aux marchés mondiaux en investissant dans des actions individuelles ou via des ETF répliquant la performance d'indices diversifiés comme le S&P 500, le DAX ou l'Euro Stoxx 50. Ces véhicules permettent d'obtenir une exposition globale tout en répartissant le risque entre plusieurs secteurs d'activité.
Quel est l'impact de la hausse du pétrole sur les marchés d'actions ? La hausse de plus de 3% des cours du pétrole brut renforce les craintes sur la persistance de l'inflation. Des coûts énergétiques plus élevés augmentent les charges des entreprises et peuvent inciter les banques centrales à maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps, ce qui pèse traditionnellement sur la valorisation des mégacaps technologiques.
Quels sont les niveaux clés à surveiller sur le DAX et l'Euro Stoxx 50 ? Sur l'Euro Stoxx 50, la moyenne mobile exponentielle à 200 jours située près de 5 900 points constitue un premier soutien, suivi par le seuil des 5 800 points. Pour le DAX, la réintégration au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours est déterminante pour écarter la pression vendeuse à court terme.
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