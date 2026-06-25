L'inflation PCE globale aux États-Unis s'établit à 4,1% sur un an, un chiffre conforme aux anticipations.

Le bénéfice par action ajusté de Micron atteint 25,11 $, dépassant largement les 20,20 $ attendus par le marché.

La publication des résultats Micron relance la tendance haussière des valeurs liées à l'intelligence artificielle après une séance de repli. Le rapport trimestriel du fabricant américain de puces affiche un bénéfice par action de 25,11 $, confirmant la rentabilité des investissements de grande ampleur dans le secteur technologique. La performance se répercute directement sur les places boursières européennes, qui enregistrent des gains marqués ce jeudi. Les investisseurs peuvent s'exposer à cette thématique via des actions d'entreprises du segment des semi-conducteurs.

Impact des résultats de Micron sur les marchés

Une rentabilité confirmée pour le secteur technologique

La publication des données trimestrielles de l'entreprise américaine dépasse les attentes initiales. Le bénéfice par action ajusté s'établit à 25,11 $, contre une prévision fixée à 20,20 $. Ce chiffre représente plus du double du résultat enregistré trois mois auparavant par le fabricant de semi-conducteurs.

La croissance du chiffre d'affaires suit une trajectoire similaire. Les revenus de l'entreprise atteignent 23,9 milliards de dollars au deuxième trimestre. La progression s'accélère au troisième trimestre avec des ventes s'élevant à 41,5 milliards de dollars.

La performance se traduit immédiatement sur la valorisation de l'entreprise, dont le titre gagne près de 19% en pré-marché. Les chiffres valident la stratégie d'investissement massif dans le secteur technologique et l'intelligence artificielle. Les marchés boursiers intègrent ces résultats comme une preuve de la rentabilité de ce segment industriel.

Les valeurs européennes dans le sillage de Micron

Source: XTB Research, 25.06.2026

L'optimisme généré par les résultats Micron se propage rapidement aux composantes de l'Euro Stoxx 50. Infineon Technologies affiche une hausse de 5,6% en séance, ASML Holding progresse de 4,6%. Les deux entreprises figurent parmi les plus fortes progressions de l'indice paneuropéen ce jeudi.

Source: XTB Research, 25.06.2026

L'entreprise néerlandaise ASML Holding maintient un monopole sur la fourniture de systèmes de lithographie extrême ultraviolet (EUV). Les équipements permettent aux fabricants d'appliquer des schémas de très haute précision sur les tranches de silicium. Sans cette technologie, la production des processeurs de dernière génération pour les smartphones ou l'intelligence artificielle est techniquement irréalisable.

Infineon Technologies se concentre pour sa part sur la conception et la fabrication des semi-conducteurs. La société allemande domine le segment de l'électronique de puissance, des microcontrôleurs et des capteurs. Les composants équipent une grande partie des véhicules électriques récents et des systèmes d'automatisation industrielle.

Évolution des indices européens et climat géopolitique

Hausse généralisée sur les places boursières

La bonne orientation du secteur technologique tire les principaux indicateurs boursiers du continent vers le haut. L'Euro Stoxx 50 gagne 0,8% en séance, portant sa progression totale à 18,5% depuis le début de l'année 2026.

Source: XTB Research, 25.06.2026

Les autres places boursières européennes affichent des performances comparables. Le DAX allemand progresse de 1% et le CAC 40 français gagne 0,7%. Le FTSE 100 britannique s'apprécie de 0,9% et le WIG20 polonais avance de 1,4%.

Avant l'ouverture de Wall Street, les contrats à terme américains évoluent tous en territoire positif. Les opérateurs de marché peuvent diversifier leur portefeuille en suivant la cotation des indices boursiers globaux. L'ouverture attendue en hausse prolonge la tendance favorable de la séance européenne.

Attentisme face aux développements géopolitiques

Les tensions géopolitiques passent temporairement au second plan des préoccupations des acteurs financiers. Des discussions se poursuivent en vue de la signature d'un accord diplomatique, avec une date butoir fixée au 21 août par l'administration américaine. Les intervenants gardent à l'esprit que les échéances fixées par la présidence restent souvent flexibles.

L'apparition de nouvelles informations sur ce front conserve une capacité à générer de la volatilité directionnelle. Le seuil de déclenchement d'une réaction boursière se situe toutefois à un niveau bien supérieur à celui observé lors des premières semaines du conflit. Le marché attend des mesures concrètes, notamment concernant le rétablissement d'une circulation maritime normale dans le détroit d'Ormuz.

En l'absence de titres alarmistes, les prix des hydrocarbures poursuivent leur repli. Le baril de Brent recule pour s'établir à 73 $. De son côté, le cours du pétrole WTI s'échange sous la barre des 70 $ le baril.

Source: xStation, 25.05.2026

Indicateurs macroéconomiques et devises

L'inflation PCE conforme aux attentes

Le département du Commerce américain vient de publier l'indice des prix liés aux dépenses de consommation des ménages (PCE). Cet indicateur, privilégié par la Réserve fédérale américaine pour évaluer la hausse des prix, ne montre aucune surprise majeure. L'indice global s'établit à 4,1% sur un an, et l'indice sous-jacent à 3,4%.

Source: XTB Research, 25.06.2026

L'évolution mensuelle affiche une très légère décélération par rapport aux anticipations des économistes. L'indice PCE global progresse de 0,4% contre un consensus à 0,5%, tandis que l'indice sous-jacent augmente de 0,3%. Ces données n'entraînent qu'une faible révision à la baisse des probabilités de relèvement des taux d'intérêt de la banque centrale.

D'autres statistiques économiques accompagnent cette publication. La croissance du PIB américain au premier trimestre fait l'objet d'une révision à la hausse, passant de 1,6% en rythme annualisé à 2,1%. Les revenus et les dépenses de consommation du mois de mai affichent également une augmentation de 0,7% sur un mois.

Source: XTB Research, 25.06.2026

Stabilité sur le marché des changes

La parution du rapport sur l'inflation PCE aux États-Unis ne provoque pas de mouvements brutaux sur les devises. Les données publiées ne modifient pas radicalement le cadre de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La question d'une prochaine modification des taux d'intérêt aux États-Unis demeure ouverte.

Sur les plateformes d'échange, la monnaie européenne consolide ses positions face au billet vert. Après une baisse de 2,5% la semaine passée, la paire de devises EURUSD se stabilise au cours de la séance de jeudi. La cotation oscille autour du niveau des 1,135.

Source: xStation, 25.06.2026

Les mouvements futurs sur cette paire dépendront des prochaines réunions des banques centrales. Les acteurs financiers positionnés sur le marché des changes resteront attentifs aux indicateurs de l'emploi américain. Une publication éloignée du consensus sur ces chiffres raviverait la volatilité.

❓ FAQ

Pourquoi les résultats Micron influencent-ils les indices boursiers européens ? Les performances financières des fabricants américains de puces servent de baromètre pour l'ensemble du secteur technologique. Lorsque Micron annonce des revenus de 41,5 milliards de dollars au troisième trimestre, ce chiffre valide la forte demande mondiale pour les composants liés à l'intelligence artificielle. Les groupes européens comme ASML ou Infineon profitent directement de cette phase d'expansion industrielle.

Comment l'inflation PCE aux États-Unis impacte-t-elle les marchés financiers ? L'indice des prix des dépenses de consommation des ménages est la mesure d'inflation suivie en priorité par la Réserve fédérale américaine. Une inflation PCE globale à 4,1 % influence le calendrier de la banque centrale concernant ses taux d'intérêt. L'évolution de ces taux modifie les conditions de financement des sociétés cotées et oriente les flux de capitaux sur le marché des devises.

Quels facteurs expliquent la baisse actuelle du cours du pétrole ? Le repli du cours du pétrole, avec un WTI sous les 70 $, résulte d'un apaisement relatif des craintes sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les négociants attendent des faits maritimes précis, notamment la reprise complète du trafic dans le détroit d'Ormuz. L'absence d'escalade géopolitique immédiate comprime la prime de risque intégrée dans le prix du baril de Brent.

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Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB