Calendrier économique : les chiffres de l'emploi inférieurs aux prévisions pourraient-ils pousser la Fed à relever ses taux ?

Le calendrier macroéconomique de ce jeudi reste relativement peu chargé, ce qui permet aux marchés de se concentrer pleinement sur la prochaine vague de publications de résultats d’entreprises des deux côtés de l’Atlantique. En Europe, après la publication de commandes industrielles allemandes solides, le seul chiffre important à venir concerne les ventes au détail de la zone euro. Aux États-Unis, en revanche, le programme comprend des rapports secondaires sur le marché du travail (le rapport Challenger, les demandes d’allocations chômage) ainsi que le rapport de l’EIA sur les stocks de gaz naturel. Le marché semble momentanément fatigué par la récente vague de volatilité, même si une nouvelle série de données très solides sur le marché du travail pourrait raviver les craintes des investisseurs quant à des hausses rapides des taux d’intérêt américains. Principales publications de la séance asiatique et de la matinée Allemagne : Chiffres exceptionnels et très surprenants concernant les commandes industrielles de juin. En glissement mensuel (m/m), les commandes ont bondi de 3,1%, alors que le consensus du marché tablait sur une hausse modeste de seulement 0,3% m/m. En glissement annuel (a/a), la croissance a bondi à 6,5% (contre 4,5% le mois précédent), donnant un coup de fouet à l’économie allemande en difficulté.

: Chiffres exceptionnels et très surprenants concernant les commandes industrielles de juin. En glissement mensuel (m/m), les commandes ont bondi de 3,1%, alors que le consensus du marché tablait sur une hausse modeste de seulement 0,3% m/m. En glissement annuel (a/a), la croissance a bondi à 6,5% (contre 4,5% le mois précédent), donnant un coup de fouet à l’économie allemande en difficulté. Australie : la balance commerciale de juin a connu un revirement spectaculaire. L’excédent commercial s’est établi à 1,93 milliard de dollars australiens, contredisant totalement les prévisions des analystes qui tablaient sur un déficit de -1,1 milliard de dollars australiens (précédent : -2,37 milliards de dollars australiens).

: la balance commerciale de juin a connu un revirement spectaculaire. L’excédent commercial s’est établi à 1,93 milliard de dollars australiens, contredisant totalement les prévisions des analystes qui tablaient sur un déficit de -1,1 milliard de dollars australiens (précédent : -2,37 milliards de dollars australiens). États-Unis : La séance de la nuit a été marquée par les déclarations de Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, qui a abordé la trajectoire actuelle des taux d’intérêt et la situation du marché du travail. Calendrier macroéconomique 08h00 Allemagne - Commandes industrielles corrigées des variations saisonnières (m/m) (juin). Chiffre réel : 3,1% | Consensus : 0,3% | Précédent : 0,3%

08h00 Allemagne - Commandes industrielles corrigées des variations saisonnières (en glissement annuel) (juin). Chiffre réel : 6,5% | Précédent : 4,5%

11h00 Zone euro - Ventes au détail corrigées des variations saisonnières (en glissement mensuel) (juin). Consensus : 0,1% | Précédent : 0,2%

11 h 00 Zone euro - Ventes au détail corrigées des variations saisonnières (en glissement annuel) (juin). Consensus : 0,9% | Précédent : 1,6%

11 h 30 États-Unis - Rapport Challenger sur les suppressions d'emplois (juillet). Précédent : 45 850

14 h 30 États-Unis - Productivité hors agriculture (en glissement trimestriel) (estimation préliminaire du T2). Consensus : 0,7% | Précédent : 0,3%

14 h 30 États-Unis - Coûts salariaux unitaires (trimestre sur trimestre) (estimation préliminaire du 2e trimestre). Consensus : 2,1% | Précédent : 1,8%

14 h 30 États-Unis - Demandes initiales d'allocations chômage. Consensus : 201 000 | Précédent : 197 000

16h00 États-Unis - Stocks de gros (m/m) (juin). Consensus : 0,3% | Précédent : 0,1%

16h30 États-Unis - Variation des stocks de gaz naturel (EIA). Consensus : 30 Bcf | Précédent : 28 Bcf

23h30 États-Unis - Discours d'Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis Principales publications de résultats Wall Street : Eli Lilly (avant l’ouverture du marché) – rapport clé pour le secteur pharmaceutique et de la santé ; les investisseurs se concentreront sur les ventes de médicaments amaigrissants et antidiabétiques.

ConocoPhillips (avant l’ouverture du marché) – indicateur de la santé du secteur de l’extraction dans un contexte de fluctuations des cours du pétrole brut.

Gilead Sciences (après la clôture du marché) Euronext : Deutsche Telekom

Siemens 3 marchés à surveiller aujourd’hui DE40 / DAX (indice boursier) – L’indice allemand a bénéficié d’un regain d’optimisme juste avant l’ouverture des marchés grâce à des chiffres très solides concernant les commandes industrielles (3,1% en glissement mensuel contre 0,3% attendu). La demande pour les valeurs industrielles pourrait dominer les échanges à la Bourse de Francfort aujourd’hui, les données sur les ventes au détail de la zone euro, publiées à 11 h, venant compléter le tableau macroéconomique européen.

– L’indice allemand a bénéficié d’un regain d’optimisme juste avant l’ouverture des marchés grâce à des chiffres très solides concernant les commandes industrielles (3,1% en glissement mensuel contre 0,3% attendu). La demande pour les valeurs industrielles pourrait dominer les échanges à la Bourse de Francfort aujourd’hui, les données sur les ventes au détail de la zone euro, publiées à 11 h, venant compléter le tableau macroéconomique européen. EURUSD (FX) – Cette paire de devises majeure pourrait connaître une activité accrue, même avec la publication de rapports secondaires sur le marché du travail américain. Après les chiffres ADP d’hier, nettement supérieurs aux prévisions, de nouveaux signaux « hawkish » sur le marché du travail (par exemple, le maintien des demandes d’allocations chômage en dessous de 200 000) pourraient une nouvelle fois renforcer les anticipations de hausses des taux américains.

– Cette paire de devises majeure pourrait connaître une activité accrue, même avec la publication de rapports secondaires sur le marché du travail américain. Après les chiffres ADP d’hier, nettement supérieurs aux prévisions, de nouveaux signaux « hawkish » sur le marché du travail (par exemple, le maintien des demandes d’allocations chômage en dessous de 200 000) pourraient une nouvelle fois renforcer les anticipations de hausses des taux américains. Gaz naturel / NATGAS (Matières premières) – Les cours du gaz naturel seront au centre de l’attention à 16h30 après la publication du rapport hebdomadaire de l’EIA sur les variations des stocks américains (consensus : 30 milliards de pieds cubes). Compte tenu de la vague de chaleur estivale qui touche l’ensemble des États-Unis et de la hausse de la demande du secteur de l’électricité, tout écart par rapport aux prévisions pourrait déclencher une forte hausse de la volatilité des cours des matières premières.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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