À la mi-séance : Les valeurs du secteur de la défense rebondissent, les indices européens se maintiennent à des niveaux records 🔼 Rheinmetall progresse de 4 %

L'ouverture de la séance de mercredi a été marquée par l'absence d'orientation claire, après que le STOXX Europe 600 a clôturé à un nouveau plus haut historique lors de la séance précédente. Les investisseurs restent prudents à la veille de deux événements macroéconomiques majeurs : la publication des données préliminaires sur l'inflation de la zone euro pour le mois de juin et les discours des principaux responsables des banques centrales mondiales lors du Forum de la BCE sur la banque centrale, qui se tient à Sintra, au Portugal.

Les valeurs du secteur de la défense comptent parmi les plus performantes aujourd’hui. L’action Rheinmetall progresse d’environ 4 %, tandis que RENK Group et Hensoldt enregistrent également des hausses très fortes. Ce rebond s’étend au-delà de l’Allemagne, profitant également à plusieurs entreprises françaises, britanniques et norvégiennes du secteur de la défense. Parallèlement, le pétrole se négocie près de ses plus bas niveaux depuis plusieurs mois, à environ 72 dollars le baril, ce qui apporte un soutien supplémentaire aux actifs risqués mondiaux en apaisant les craintes inflationnistes.

Principales évolutions des marchés

Euro Stoxx 50 : -0,5 %

STOXX Europe 600 : -0,3 %

DAX : +0,2 %

CAC 40 : -0,3 %

FTSE 100 : -0,2 %

IBEX 35 : -0,3 %

FTSE MIB : -0,3 %

L'évolution des cours d'aujourd'hui ne présente pas de tendance claire. Après un très fort rebond ces dernières semaines, les investisseurs semblent prendre leurs bénéfices tout en attendant de nouveaux catalyseurs macroéconomiques susceptibles de déterminer la prochaine évolution des actions européennes.

Source: XTB Research

Les valeurs du secteur de la défense surperforment tandis que celles du luxe sont à la traîne

Parmi les valeurs les plus performantes de l'indice STOXX Europe 600 ce jour figurent Rheinmetall, Airbus et Deutsche Telekom, ce qui reflète l'intérêt soutenu des investisseurs pour le secteur de la défense et certains secteurs dits « défensifs ».

À l'inverse, Schneider Electric, Anheuser-Busch InBev et LVMH comptent parmi les valeurs les moins performantes de la séance, ce qui met en évidence la poursuite de la rotation sectorielle sur les marchés boursiers européens.

Source: XTB Research

Perspectives techniques du DE40 et de l’EU50

Depuis juin 2025, le contrat à terme sur l’Euro Stoxx 50 a connu quatre replis significatifs, se remettant à chaque fois relativement rapidement de ces baisses. La tendance haussière à long terme reste intacte, la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200) se situant actuellement près de 5 900 points. Un retour à ce niveau impliquerait une correction d’environ 8 % par rapport aux cours actuels.

L’indice teste une nouvelle fois la zone de son plus haut historique, autour de 6 350 points. Un franchissement décisif de cette résistance pourrait ouvrir la voie à une nouvelle phase haussière et à de nouveaux plus hauts historiques.

Source: xStation 5

Le contrat à terme sur l'indice DAX allemand s'échange en hausse aujourd'hui, bien que la dynamique de cette remontée se soit affaiblie au cours des derniers mois. Depuis le printemps, l'indice est passé sous sa EMA200 à cinq reprises, avant de se redresser à chaque fois.

D'un point de vue technique, le maintien d'un soutien au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), proche de 24 400 points, reste la condition essentielle pour préserver la tendance haussière actuelle.

Source: xStation 5

Rotation sectorielle au sein de l'Euro Stoxx 50

L'évolution récente des marchés continue de mettre en évidence une rotation active entre les secteurs et les titres individuels au sein de l'Euro Stoxx 50. Les investisseurs réorientent de manière sélective leurs capitaux vers les secteurs censés bénéficier d'une hausse des dépenses publiques, de résultats solides et d'une amélioration des conditions macroéconomiques, tout en prenant leurs bénéfices dans les secteurs qui ont enregistré des performances nettement supérieures à la moyenne au cours de l'année écoulée.

Source: XTB Research

Source: XTB Research

Les données de l'indice PMI indiquent une amélioration du secteur manufacturier, mais la reprise reste inégale

Les publications de mercredi concernant l'indice PMI manufacturier suggèrent que le secteur industriel européen continue de se stabiliser après un ralentissement prolongé, même si la reprise est loin d'être uniforme.

L'Espagne a déçu, son indice PMI manufacturier ayant chuté à 49,7, un niveau inférieur tant aux prévisions qu'au seuil clé de 50 points marquant l'expansion. La Suisse a également manqué les prévisions, bien que son indice de 54,3 continue de signaler une croissance solide du secteur manufacturier.

La France a créé la surprise, son indice PMI manufacturier s’élevant à 51,2, tandis que le chiffre définitif de l’Allemagne s’est établi à 50,3, restant ainsi de justesse en territoire d’expansion. L’indice PMI manufacturier de la zone euro a été confirmé à 51,4, soit légèrement au-dessus des attentes du marché.

Dans l’ensemble, ces données indiquent que le secteur manufacturier européen s’améliore progressivement, mais que la dynamique reste fragile. Si cette stabilisation devrait soutenir les entreprises cycliques, le rythme de la reprise reste insuffisant pour laisser entrevoir une forte accélération des bénéfices des entreprises.

L’inflation est aujourd’hui le principal catalyseur macroéconomique

L’événement majeur de la journée sera la publication du rapport préliminaire sur l’inflation (IPC) de la zone euro pour le mois de juin.

Les économistes s’attendent à ce que l’inflation globale ralentisse, passant de 3,2 % à 3,0 % en glissement annuel.

Un chiffre en baisse renforcerait les anticipations selon lesquelles les pressions inflationnistes s’atténuent progressivement après le choc énergétique de cette année, ce qui pourrait donner à la Banque centrale européenne davantage de marge de manœuvre pour assouplir sa politique monétaire dans le courant de l’année.

À l’inverse, un chiffre d’inflation très supérieur aux prévisions pourrait faire grimper les rendements des obligations d’État et réduire les anticipations de futures baisses de taux de la BCE, pesant ainsi sur les valorisations boursières.

Le forum de Sintra pourrait donner le ton aux marchés mondiaux

Le deuxième catalyseur majeur sera le forum annuel de la BCE sur la banque centrale, qui se tiendra à Sintra.

Les investisseurs suivront de près les déclarations de :

Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne

Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre

Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada

Tous les regards sont rivés sur Kevin Warsh, qui effectue sa première apparition internationale majeure depuis sa nomination à la présidence de la Fed. Bien que beaucoup s’attendaient initialement à ce qu’il adopte une orientation politique plus accommodante, ses récentes déclarations se sont révélées très hawkish, soulignant le risque que l’inflation structurelle persiste.

Tout signe indiquant que les grandes banques centrales ont l’intention de maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps pourrait influencer à la fois les rendements obligataires et les marchés boursiers à l’échelle mondiale.

Les risques géopolitiques restent au centre de l’attention

Bien que les cours du pétrole aient largement effacé les hausses provoquées par le récent conflit au Moyen-Orient et que le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz se soit en grande partie normalisé, les risques géopolitiques restent dans le collimateur des investisseurs.

Selon certaines informations, le président américain Donald Trump aurait récemment envisagé une nouvelle intervention militaire contre l’Iran avant de décider finalement de poursuivre les efforts diplomatiques. Les pourparlers à venir entre les responsables américains et iraniens à Doha indiquent que l’incertitude géopolitique reste élevée.

Pour l’Europe, cela revêt une importance particulière. L’économie de la zone euro est nettement plus sensible à la hausse des prix de l’énergie que l’économie américaine, ce qui signifie qu’une nouvelle flambée des cours du pétrole pourrait rapidement se répercuter sur les anticipations d’inflation et compliquer les perspectives de politique monétaire de la BCE.

Ce que surveillent les investisseurs

Après une série de records historiques, les actions européennes sont entrées dans une phase d’attentisme.

Si le rapport sur l’inflation publié aujourd’hui s’avère inférieur aux attentes et que les responsables de la banque centrale adoptent un ton équilibré, les actions européennes pourraient prolonger leur récente remontée.

Toutefois, un chiffre d’inflation plus élevé que prévu ou des messages plus « hawkish » (favorables à un resserrement monétaire) en provenance de Sintra pourraient inciter les investisseurs à prendre leurs bénéfices après les forts gains enregistrés ces dernières semaines.

Pour l’instant, les marchés restent relativement calmes, mais la conjonction des données clés sur l’inflation, des communications de la banque centrale et des développements géopolitiques pourrait accroître considérablement la volatilité en fin de séance.