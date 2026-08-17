À la mi-séance : les valeurs du secteur des semi-conducteurs de l'UE s'envolent grâce aux résultats d'Anthropic ! AstraZeneca suspend ses essais cliniques sur un traitement contre le cancer du poumon (17.08.26)

📊 Indices et entreprises La séance en Europe se déroule dans un climat relativement calme, marquée par des fluctuations mineures entre les principaux marchés et secteurs.

Les contrats à terme sur l'indice Stoxx 50 (EU50) progressent de 0,2 %. Les contrats à terme sur le DAX allemand (DE40), l’AEX néerlandais (NED25) et l’IBEX 35 espagnol (SPA35) sont en cours de trading sans variation notable. Les baisses sont plus marquées en France (FRA40 : -0,15 %) et en Suisse (SUI20 : -0,35 %). Le WIG20 recule d’environ 0,9 %.

Les résultats publiés vendredi par Anthropic (une multiplication par 14 du chiffre d’affaires trimestriel) sont à l’origine des hausses dans le secteur des semi-conducteurs (ASML : +2,7 %, STMicro : +3,9 %, Infineon : +0,8 %, Soitec : +2,7 %). Dans le même temps, les capitaux se retirent principalement des secteurs des logiciels (SAP : -0,8 %) et des biens de consommation (Tesco : -2 %, Nestlé : -2 %, L’Oréal : -1 %).

AstraZeneca a suspendu les essais cliniques du volrustomig, un médicament contre le cancer du poumon, car celui-ci ne s’est pas révélé plus efficace que les traitements existants. Malgré cela, l’action de la société progresse d’environ 0,8 % grâce aux résultats positifs des essais cliniques des médicaments Tagrisso et Enhertu. La société prévoit de mener d’autres études sur le volrustomig dans le traitement d’autres cancers.

L’action Argenx a bondi de 11 % à la suite des résultats positifs de l’essai de phase III du VYVGART Hytrulo dans le traitement de la myosite. Le médicament a atteint son critère d’évaluation principal chez les patients atteints de myosite inflammatoire non maligne (IMNM), ce qui permet de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché. Bien que la signification statistique n’ait pas été atteinte dans le sous-groupe des patients atteints de dermatomyosite (DM), les analystes jugent ces résultats très prometteurs. La volatilité de l'indice Stoxx 50 se concentre dans le secteur technologique. Source : XTB Research, données xStation5 Le contrat Stoxx 50 a marqué une pause près de ses plus hauts historiques, freiné par un RSI proche de la zone de surachat. Source : xStation5 🌍 Économie et géopolitique Des sources proches du média Al Arabiya évoquent la possibilité d’une prolongation de l’accord de 60 jours entre l’Iran et les États-Unis. Par ailleurs, le ministère iranien des Affaires étrangères a fait état de discussions avec le Qatar, qui devrait jouer un rôle clé dans les efforts de désescalade. Dans le même temps, Donald Trump a souligné que l’objectif premier des États-Unis était de priver l’Iran de toute possibilité d’acquérir une arme nucléaire. 💱 Devises, matières premières et cryptomonnaies Le dollar américain conserve ses pertes enregistrées lors de la séance asiatique (USDIDX : -0,15 %), tandis que les devises des pays des Antipodes continuent de profiter le plus de la remontée de l’appétit pour le risque (AUDUSD : +0,7 % ; NZDUSD : +0,75 %). L’EURUSD a brièvement franchi le seuil psychologique de 1,1600, mais s’échange actuellement juste en dessous de cette résistance (+0,3 %).

Les contrats à terme sur le pétrole ont renoué avec la hausse (OIL : +0,6 % à 89,20 $ le baril), tandis que les contrats à terme européens sur le gaz naturel ont légèrement réduit leur hausse d'ouverture (NATGAS.EU : +1,6 % ; contre +2 % précédemment).

Les métaux précieux s'accélèrent grâce à la faiblesse persistante du dollar. L’or (GOLD) progresse de 0,6 % à 4 400 dollars l’once, tandis que l’argent (SILVER) gagne 1,5 % à 65,70 dollars l’once. Les contrats à terme sur le platine et le palladium restent également dans le vert.

Le Bitcoin progresse de 1,15 % à 63 680 dollars, et l’Ethereum gagne 1,7 % à 1 908 dollars. Le ratio cours/bénéfice entre l'indice européen Stoxx 50 et l'indice américain S&P 500 a bondi lors de la saison des résultats qui bat actuellement son plein. Source : XTB Research

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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