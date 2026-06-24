Les places financières européennes ouvrent la séance de ce mercredi sans direction claire, rythmées par une certaine prudence. Le STOXX 50 et le STOXX 600 évoluent proches de l'équilibre après les récentes prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. L'attention se porte sur le marché des actions européennes où l'action Rheinmetall subit un mouvement de vente massif après des arbitrages politiques redoutés à Berlin.

L'impact de la décision de Berlin sur Rheinmetall

Un contrat de 12,8 milliards d'euros en suspens

Le ministère allemand de la Défense évalue l'abandon du programme de construction de six frégates de lutte anti-sous-marine F126. Ce projet représentait la plus grande commande navale outre-Rhin depuis la Seconde Guerre mondiale. Berlin privilégie désormais l'achat de huit frégates Meko A-200, de dimensions plus réduites. Cette réorientation écarte le groupe de Düsseldorf qui devait assumer la maîtrise d'œuvre principale de ce chantier estimé à 12,8 milliards d'euros.

L'action Rheinmetall subit le contrecoup de ces révélations avec un repli qui a atteint 17% au plus bas de la journée. Le groupe devait récupérer ce contrat industriel majeur des mains du constructeur néerlandais Damen Naval après plusieurs années de retards techniques. L'approbation finale de la commission budgétaire du Bundestag n'avait pas encore été accordée. Ce coup d'arrêt soudain modifie les perspectives de carnet de commandes à long terme du groupe.

Source: xStation5

Les investisseurs s'interrogent sur la capacité des entreprises allemandes à matérialiser les promesses budgétaires en revenus réels. La volonté de Berlin de bâtir la première armée conventionnelle d'Europe d'ici 2039 se heurte à des réalités d'arbitrages complexes. Le reflux actuel prouve que la prime de certitude sur les contrats publics s'estompe rapidement. Cette déconvenue jette un froid sur l'ensemble des sous-traitants militaires de la zone euro.

Des dépréciations lourdes anticipées par Morgan Stanley

Morgan Stanley estime que l'annulation pure et simple de ce programme naval pourrait entraîner environ 2 milliards d'euros de dépréciations d'actifs. Cette évaluation comptable pèse sur la valorisation actuelle de l'entreprise allemande. La direction manifestait pourtant une confiance totale quant à la signature définitive du contrat avant la suspension estivale des travaux parlementaires. Ce décalage entre les prévisions internes et les choix politiques surprend la communauté financière.

Le coup d'arrêt porté aux frégates F126 affecte directement les prévisions de bénéfice par action (BPA) pour les prochains exercices. Les analystes révisent leurs modèles de croissance organique pour intégrer ce manque à gagner. Le titre efface en quelques heures une partie des gains accumulés lors du récent cycle de hausse. Les flux de trésorerie disponibles futurs devront être recalculés en fonction des nouveaux choix de la marine allemande.

Le marché intègre également une probabilité accrue de désescalade progressive des tensions géopolitiques mondiales. Ce changement de perception réduit l'enthousiasme pour les actifs liés à la sécurité. L'action Rheinmetall sert de thermomètre à cette correction sectorielle. Les gérants de fonds réduisent leur exposition aux entreprises dont les multiples dépendent exclusivement de commandes étatiques.

La redistribution des cartes dans le secteur de la défense

La hausse de TKMS et l'introduction en bourse de KNDS

La réorientation des commandes militaires profite immédiatement à d'autres acteurs industriels outre-Rhin. Le titre de la filiale navale TKMS bondit de 12% en séance à Francfort. Ce mouvement indique que les capitaux ne quittent pas totalement le secteur de la défense, mais se déplacent vers les futurs bénéficiaires des contrats de frégates Meko. La restructuration du budget de l'État allemand crée des performances asymétriques selon le positionnement des chantiers navals.

Parallèlement, la préparation de l'introduction en bourse du constructeur franco-allemand KNDS à Paris et Francfort modifie la structure du marché. L'État français et la holding Wegmann & Co prévoient de céder une participation de 20% du capital. Cet événement offre une nouvelle alternative d'investissement pour les opérateurs financiers sur le marché des actions. La diversification de l'offre de titres disponibles réduit mécaniquement la concentration des flux de capitaux sur les seules valeurs historiques.

Cette ouverture du capital de KNDS arrive à un moment où le besoin de diversification sectorielle s'accélère. Les gérants disposent d'un nouvel outil pour calibrer leur exposition aux budgets militaires européens. L'arbitrage se fait au détriment des acteurs dont la valorisation intégrait une prime de monopole de fait. Le paysage des indices boursiers européens s'apprête à accueillir un concurrent de taille.

Une remise en question globale des valorisations boursières

Le mouvement de baisse ne se limite pas à l'Allemagne et touche l'ensemble des sous-traitants de l'OTAN. Le fabricant d'électronique de défense Hensoldt cède 2,9% tandis que le constructeur de transmissions Renk recule de 4,0%. Hors des frontières allemandes, le suédois Saab abandonne 2,6%, l'italien Leonardo perd 3,5% et le britannique BAE Systems baisse de 1,6%. Cette correction d'ensemble montre un changement de psychologie chez les investisseurs.

Source: xStation5

Le doute s'installe quant au rythme réel d'exécution des budgets de défense annoncés par les gouvernements. Les retards de livraison et les renégociations de contrats refroidissent les attentes de croissance du BPA sectoriel. Les investisseurs exigent désormais des preuves tangibles de facturation plutôt que des lettres d'intention politiques. La rentabilité opérationnelle réelle prévaut sur les simples effets d'annonce.

La situation incite à la prudence sur les valorisations des entreprises du secteur après plusieurs trimestres de hausse. Les multiples de capitalisation élevés nécessitent une exécution opérationnelle sans faille que les contraintes étatiques rendent difficile. Les portefeuilles se réallouent vers des secteurs moins dépendants des décisions de finances publiques. Le rendez-vous manqué de la frégate F126 rappelle la vulnérabilité des fournisseurs des armées.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Rheinmetall baisse-t-elle autant aujourd'hui ? L'action Rheinmetall chute en raison d'informations indiquant que le gouvernement allemand pourrait abandonner le projet de frégates F126. Ce programme naval représentait un enjeu financier majeur estimé à près de 12,8 milliards d'euros pour le groupe de Düsseldorf.

Quel est l'impact de cette décision sur le secteur de la défense en Europe ? Le secteur de la défense subit une correction globale car les investisseurs doutent de la transformation des budgets militaires en revenus effectifs. Des entreprises comme Hensoldt, Renk ou Leonardo enregistrent des baisses de 2% à 4% dans le sillage de cette annonce.

Comment la réorientation budgétaire allemande affecte-t-elle les prévisions de BPA ? L'annulation du contrat F126 pourrait amputer les prévisions de BPA futur des entreprises concernées. Morgan Stanley évalue le risque de dépréciation d'actifs à près de 2 milliards d'euros pour le maître d'œuvre principal.

Quelles sont les alternatives pour s'exposer au secteur de la défense en bourse ? Les investisseurs observent l'émergence de nouveaux titres comme la perspective de l'introduction en bourse d'une part de 20% du capital de KNDS. D'autres acteurs industriels comme TKMS profitent également des réorientations de commandes étatiques.