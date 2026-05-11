- Le cours du Brent progresse de 3,17% à 104,50 dollars le baril ce lundi matin, le WTI évoluant autour de 98 dollars.
- Le CAC 40 cède 0,5% à 8 069 points à l'ouverture, plombé par la remontée du brut et la fermeture prolongée du détroit d'Hormuz.
- Trois indicateurs sont attendus cette semaine : CPI et PPI américains, plus la rencontre Trump-Xi à Pékin du 13 au 15 mai.
- Le cours du Brent progresse de 3,17% à 104,50 dollars le baril ce lundi matin, le WTI évoluant autour de 98 dollars.
- Le CAC 40 cède 0,5% à 8 069 points à l'ouverture, plombé par la remontée du brut et la fermeture prolongée du détroit d'Hormuz.
- Trois indicateurs sont attendus cette semaine : CPI et PPI américains, plus la rencontre Trump-Xi à Pékin du 13 au 15 mai.
La séance européenne s'ouvre dans le rouge ce lundi 11 mai. Le rejet par Donald Trump de la dernière proposition iranienne sur le détroit d'Hormuz a relancé la prime de risque sur le cours du pétrole, le Brent gagnant 3,17% à 104,50 dollars le baril. Le CAC 40 perd 0,5% à 8 069,6 points en début de matinée, après la baisse de 1,09% enregistrée vendredi à la clôture. La semaine sera ponctuée par les données d'inflation américaines et la rencontre Trump-Xi à Pékin, deux rendez-vous qui dicteront la trajectoire des marchés.
Cours du pétrole : la prime géopolitique reprend le dessus
Trump rejette la proposition iranienne sur Hormuz
Le président américain a qualifié de « totalement inacceptable » la réponse iranienne à son plan de sortie de crise au Moyen-Orient. Téhéran exigeait notamment la souveraineté pleine et entière sur le détroit d'Hormuz, la levée du blocus naval américain, la fin des sanctions, ainsi qu'une garantie de non-agression. Ces demandes ont été repoussées en bloc dimanche soir, ravivant les craintes d'une escalade militaire dans la zone.
Le détroit reste largement fermé depuis fin février, selon l'Agence internationale de l'énergie. Près de 15 millions de barils par jour sont retirés du marché mondial, soit l'équivalent du plus grand choc d'approvisionnement jamais enregistré. Les frappes israéliennes se poursuivent, et Benyamin Netanyahou a déclaré dimanche au programme américain 60 Minutes que la guerre n'était « pas terminée ».
Cette configuration explique le bond du Brent observé ce matin. Le baril européen avait pourtant cédé 6% sur l'ensemble de la semaine dernière, sur l'espoir d'un accord rapide. Le WTI américain s'échange aujourd'hui autour de 98 dollars, en hausse de près de 5% sur la séance asiatique selon les futures.
Les marchés intègrent un scénario de tension prolongée
UBS anticipe que le cours du Brent pourrait atteindre 120 dollars d'ici fin mars en cas de blocage quasi-total du détroit, et dépasser 150 dollars au deuxième trimestre. Les positions nettes acheteuses des spéculateurs sur le brut sont à leur plus haut niveau des derniers mois, signe que le marché se positionne sur la durée du conflit.
L'AIE a libéré 400 millions de barils issus des réserves stratégiques pour amortir le choc. Cette mesure se révèle insuffisante en l'absence de réouverture du trafic maritime. Près de 800 navires restent bloqués dans la région, transportant environ 150 à 200 millions de barils équivalent pétrole et GNL.
Le marché surveille également la rencontre prévue à Pékin entre Donald Trump et Xi Jinping du 13 au 15 mai. Les attentes restent mesurées sur des avancées commerciales, mais une coordination sino-américaine sur l'approvisionnement énergétique pourrait peser sur les cours. Pour l'exposition au pétrole brut, les compagnies pétrolières intégrées et les ETF sectoriels figurent parmi les vecteurs classiques.
Bourse européenne : le CAC 40 dans le rouge, Wall Street temporise
Une ouverture parisienne lestée par l'énergie et la géopolitique
Le CAC 40 ouvre à 8 069,6 points, en repli de 0,5%. Le DAX allemand recule de 41 points à 24 297, le FTSE 100 progresse de 20 points à 10 253. La séance asiatique a été contrastée : le Nikkei a cédé 295 points à 62 417, le Shanghai a gagné 45 points à 4 225, le Hang Seng a fini quasi stable à 26 406.
Les valeurs européennes les plus exposées à l'énergie limitent la baisse des indices. À l'inverse, les compagnies aériennes et les valeurs industrielles très consommatrices d'hydrocarbures subissent la pression du renchérissement du baril. La dernière séance a été marquée par la publication de Shell, dont les résultats du premier trimestre ont été publiés le 7 mai.
L'attente de la rencontre Trump-Xi à Pékin ajoute de la prudence. Aucune percée tarifaire n'est anticipée par le consensus, mais la séquence diplomatique peut produire des surprises sur les flux commerciaux sino-américains.
Futures américains à plat, focus sur l'inflation
Les futures US évoluent quasi à plat ce matin, après une sixième semaine consécutive de hausse pour le S&P 500 et le Nasdaq, en progression respective de 2,3% et 4,4% la semaine dernière. Le Dow Jones a gagné 0,6% sur la même période. La hausse des semi-conducteurs reste le principal moteur : l'indice SOX affiche +63% depuis le début de l'année.
Le calendrier macroéconomique américain comporte deux rendez-vous majeurs cette semaine. Le CPI d'avril est attendu en hausse de 3,8% en glissement annuel, stable par rapport à mars, tandis que le CPI core est anticipé à 2,7% contre 2,6% le mois précédent. Le PPI américain suivra dans la foulée. Une accélération de l'inflation renforcerait le scénario d'un statu quo prolongé de la Fed, qui n'a pas baissé ses taux depuis plusieurs mois.
Le CPI chinois d'avril est également au programme. Pékin a publié ce matin un PPI en hausse de 2,8% sur un an, très au-dessus du consensus à 1,6%, après +0,5% en mars. Sur un mois, les prix à la production progressent de 1,7% après +1% en mars. Cette accélération confirme la sortie de déflation industrielle entamée au début du printemps.
❓ FAQ
Pourquoi le cours du Brent monte-t-il ce lundi 11 mai ?
Le Brent progresse de 3,17% à 104,50 dollars après le rejet par Donald Trump de la proposition iranienne sur le détroit d'Hormuz. Le détroit reste largement fermé depuis fin février, retirant environ 15 millions de barils par jour de l'offre mondiale selon l'AIE.
Quels facteurs influencent le cours du pétrole brut actuellement ?
Trois facteurs dominent le cours du pétrole : la situation au détroit d'Hormuz, qui concentre près de 20% du transport maritime mondial de brut, les négociations entre Washington et Téhéran, et la rencontre Trump-Xi à Pékin du 13 au 15 mai. Les stocks américains hebdomadaires de l'EIA et les décisions de l'OPEP+ complètent ce cadre.
Comment s'exposer au cours du Brent sur les marchés financiers ?
L'exposition au cours du pétrole peut passer par les actions de compagnies pétrolières cotées (majors intégrées comme Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, ou pure players de l'exploration-production), par des ETF sectoriels répliquant un panier de valeurs énergétiques, ou par les obligations émises par les majors.
Quel impact sur le CAC 40 et les bourses européennes ?
Le CAC 40 perd 0,5% à l'ouverture ce lundi, à 8 069 points. La hausse du Brent pénalise les transports, l'automobile et la chimie, tandis qu'elle soutient les valeurs pétrolières. La séance européenne reste corrélée à l'évolution des cours du baril et aux signaux diplomatiques en provenance de Pékin et Téhéran.
Que surveiller cette semaine sur les marchés ?
Trois rendez-vous structurent la semaine : la publication du CPI américain d'avril (consensus à 3,8% pour le headline, 2,7% pour le core), le PPI américain, et la rencontre Trump-Xi à Pékin du 13 au 15 mai. Le CPI chinois d'avril est également attendu, après un PPI publié ce matin à +2,8% sur un an.
Graphique du jour : GBPUSD (11.05.2026)
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