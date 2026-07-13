À la mi-séance : un « déjà-vu » géopolitique. Le détroit d'Ormuz est à nouveau au centre de l'attention des investisseurs.

🌍 Situation géopolitique et diplomatie Les États-Unis ont mené une nouvelle série de frappes aériennes contre l’Iran , et Téhéran a répondu par des attaques de missiles et de drones contre des cibles dans la région, ce qui a entraîné une nouvelle escalade du conflit .

, et Téhéran a contre des cibles dans la région, ce qui a entraîné une . Le ministère iranien des Affaires étrangères indique que les pourparlers avec les États-Unis concernant le protocole d’accord se trouvent dans une « phase de crise » , et Téhéran annonce qu’ il ne respectera pas ses obligations tant que la partie adverse ne se sera pas conformée à ses engagements.

, et Téhéran annonce qu’ tant que la partie adverse ne se sera pas conformée à ses engagements. L’Iran signale également que les tentatives visant à mettre en place un mécanisme conjoint concernant le détroit d’Ormuz, impliquant Oman, sont entravées par la pression exercée par les États-Unis sur ce pays, ce qui complique encore davantage la situation diplomatique .

sur ce pays, ce qui . Ces tensions entraînent une hausse des cours du pétrole, des tensions sur les marchés financiers et le risque d’une nouvelle détérioration économique si le conflit continue de s’étendre.

et le si le conflit continue de s’étendre. La communauté internationale appelle à un retour à la table des négociations ; toutefois, les actions militaires entre les États-Unis et l’Iran continuent actuellement de s’intensifier .

; toutefois, les actions militaires entre les États-Unis et l’Iran . L’agence de presse iranienne Mehr News Agency rapporte que des explosions ont été entendues aux abords du port iranien de Bandar Abbas et de l’île de Qeshm. 🛢️ Matières premières et énergie Le pétrole progresse d’environ 2,5 % à l’heure actuelle , en réaction à la montée des risques géopolitiques et aux contraintes potentielles pesant sur l’approvisionnement en matières premières .

, en réaction à . Le risque croissant de perturbations des flux de pétrole via le détroit d’Ormuz renforce les inquiétudes des investisseurs concernant l’approvisionnement énergétique mondial, ce qui soutient la hausse des prix des matières premières et attise les craintes inflationnistes. 📈 Marché boursier La détérioration du sentiment des marchés se traduit par une pression sur les actifs risqués, notamment les valeurs du secteur des semi-conducteurs , malgré un vif intérêt persistant pour le secteur de l’intelligence artificielle .

, malgré un . Les investisseurs restent attentifs à l’ évolution du conflit au Moyen-Orient et aux prochains résultats trimestriels des géants technologiques , qui permettront d’évaluer la santé du secteur de l’IA et ses perspectives de croissance .

et aux , qui permettront d’évaluer la . La séance sur les places boursières européennes évolue globalement en territoire légèrement positif , ce qui témoigne de la résilience relative des investisseurs malgré les tensions géopolitiques persistantes et les inquiétudes croissantes concernant le marché de l’énergie.

, ce qui témoigne de la malgré les tensions géopolitiques persistantes et les inquiétudes croissantes concernant le marché de l’énergie. Les meilleures performances sont enregistrées par les indices allemands et espagnols, où le DAX progresse d’environ 0,1 % et l’ IBEX 35 s’apprête à gagner environ 0,2 % , soutenus par un sentiment positif à l’égard de certaines sociétés industrielles et financières .

et l’ , soutenus par un sentiment positif à l’égard de certaines . Le CAC 40 français, à l’instar de l’indice européen Euro Stoxx 50, reste symboliquement dans le vert .

. Le FTSE 100 britannique se maintient près de son niveau d’ouverture, avec une légère baisse .

. Les investisseurs européens restent prudents, analysant l’ impact des tensions au Moyen-Orient, de la situation autour du détroit d’Ormuz et d’une éventuelle hausse des cours du pétrole sur les perspectives économiques et les politiques des banques centrales .

sur les perspectives économiques et les . Malgré cette incertitude, les marchés boursiers restent stables, et l’attention des investisseurs, au-delà des enjeux géopolitiques, se porte sur les prochains résultats trimestriels des entreprises et les perspectives de croissance du secteur technologique. 🏭 Secteurs et entreprises Volkswagen envisage de supprimer 50 000 emplois supplémentaires , car le programme d’austérité actuel pourrait ne pas suffire à améliorer la compétitivité de l’entreprise .

, car le programme d’austérité actuel pourrait . Le constructeur allemand est confronté à des coûts de production élevés, à la pression exercée par les marques automobiles chinoises et à un ralentissement de la demande de véhicules électriques en Europe .

et à . Ces nouvelles réductions viendraient s’ajouter aux licenciements déjà prévus, ce qui pourrait se traduire par une suppression d’environ 100 000 emplois à l’échelle de l’ensemble du groupe .

. Cette restructuration vise à aider Volkswagen à réduire ses coûts, mais elle pourrait susciter une opposition très forte de la part des syndicats et des salariés .

. Les compagnies aériennes européennes sont sous pression suite à la hausse des prix du pétrole provoquée par l’escalade des tensions au Moyen-Orient.

provoquée par l’escalade des tensions au Moyen-Orient. La hausse des coûts de carburant pourrait réduire les marges des transporteurs , qui sont déjà confrontés à des pressions sur les coûts et à l’incertitude quant à la demande de voyages .

, qui sont déjà confrontés à des pressions sur les coûts et à . Les actions de sociétés telles que Lufthansa, Ryanair et TUI sont en baisse , les investisseurs craignant une nouvelle augmentation des charges d’exploitation .

, les investisseurs craignant une . Les compagnies pétrolières européennes progressent en bourse suite à l’escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran , qui fait grimper les cours du pétrole.

, qui fait grimper les cours du pétrole. Les investisseurs redoutent des perturbations dans l’approvisionnement en matières premières en provenance du Moyen-Orient, ce qui fait grimper la valorisation des géants de l’énergie tels que BP, Shell et TotalEnergies .

. La hausse des cours du pétrole améliore les perspectives de chiffre d’affaires des producteurs de carburant, mais accroît simultanément les risques d’inflation et la pression sur d’autres secteurs économiques. 🪙 Métaux précieux Le marché des métaux précieux connaît des baisses , dont la cause réside dans l’ escalade du conflit au Moyen-Orient .

, dont la cause réside dans l’ . L’or recule d’environ 0,1 % et passe sous la barre des 4 100 dollars l’once .

. L'argent recule de plus de 2 % et repasse sous la barre des 59 dollars l'once. 💻 Cryptomonnaies Les cryptomonnaies restent également sous pression .

. Le bitcoin recule de plus de 1,3 % et teste le seuil des 63 000 dollars .

. L'ethereum perd environ 0,1 % et glisse sous la barre des 1 800 dollars.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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