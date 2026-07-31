Les contrats à terme américains annoncent une ouverture dans le vert ce vendredi, avec une progression de 0,91% pour le Nasdaq 100. Les investisseurs réagissent aux publications trimestrielles des valeurs technologiques, rythmées par le bond de 10% d'Amazon face au recul de 7,64% d'Apple. Sur le front géopolitique, le cours du pétrole efface ses pertes matinales pour atteindre 90 dollars le baril suite aux attaques au Moyen-Orient.

Tensions géopolitiques et impact sur le pétrole

Hausse du brut face aux risques au Moyen-Orient

Les marchés énergétiques réagissent immédiatement aux nouvelles escalades militaires au Moyen-Orient. L'Iran a mené des frappes de drones contre des cibles stratégiques américaines situées au Koweït et à Bahreïn. L’offensive provoque une tension immédiate dans la région pétrolifère. En réaction à ce choc géopolitique, le baril de Brent remonte à 90 dollars, et la référence américaine WTI s'échange à 84 dollars.

Les événements permettent au cours du pétrole d'effacer l'intégralité de ses pertes enregistrées durant la matinée. Les opérateurs anticipent des risques de perturbations sur l'offre mondiale. Les autorités chinoises ont d'ailleurs contacté le gouvernement koweïtien, appelant formellement à la sécurisation de ses ressortissants ainsi que de ses installations diplomatiques sur place.

Du côté de la bande de Gaza, les négociations diplomatiques montrent des signes de mouvement après plusieurs semaines de blocage. Un représentant du Hamas a publiquement indiqué l'acceptation provisoire du plan de paix par étapes proposé par Donald Trump. Ce processus implique un désarmement de l'organisation palestinienne en échange du retrait militaire des troupes israéliennes.

L'inflation européenne reste sous surveillance

L'indice des prix à la consommation préliminaire du mois de juillet pour la zone euro affiche une progression de 2,9% en glissement annuel. La statistique, strictement conforme aux anticipations du marché, affiche une accélération par rapport aux 2,8% mesurés le mois précédent. L'inflation sous-jacente, qui exclut l'énergie et l'alimentation, s'établit pour sa part à 2,5%. Elle dépasse de 0,1 point les prévisions des économistes fixées à 2,4%.

La situation française confirme cette tendance avec une inflation nationale mesurée à 2,4% sur un an, au-delà des 2,1% qui étaient attendus par le consensus. Les responsables de la Banque centrale européenne, Robert Holzmann et Robert Kocher, ont pris la parole suite à la publication de ces données chiffrées. Ils affirment que l'évolution des taux d'intérêt directeurs cet automne dépendra strictement des prochaines publications macroéconomiques.

Les places boursières européennes s'inscrivent en hausse à la mi-séance en dépit de cette légère remontée des prix. Le CAC 40 avance de 0,74% à la Bourse de Paris, le DAX allemand gagne 0,17% et l'indice élargi Euro Stoxx 50 progresse de 0,52%. À la Bourse de Londres, le FTSE 100 s'apprécie de 0,14% pour atteindre le seuil technique des 10 912 points.

Wall Street rebondit grâce aux géants technologiques

Amazon décolle, Apple sous pression de la valorisation

Les contrats à terme américains anticipent une ouverture en hausse ce vendredi. L'indice technologique Nasdaq 100 progresse de 0,91% en pré-marché, et le S&P 500 affiche un gain de 0,26% avant le début de la séance. Les résultats trimestriels publiés par Microsoft et Amazon appuient la valorisation des investissements matériels dans l'intelligence artificielle.

L'action Amazon bondit de 10% dans les échanges électroniques d'avant-bourse suite à la présentation de ses flux financiers trimestriels. La hausse s'ajoute à celle de Microsoft, dont la croissance des revenus issus du cloud Azure relance l'ensemble du secteur des centres de données. À l'inverse, l'action Meta a manqué ses objectifs de rentabilité et consommé son flux de trésorerie disponible pour financer ses infrastructures.

La capitalisation boursière d'Apple cède 7,64% en pré-marché en raison des inquiétudes grandissantes sur son ratio cours/bénéfice établi à 41x. Le fabricant californien de l'iPhone fait face à des perturbations concrètes sur sa chaîne d'approvisionnement. Les analystes pointent spécifiquement des difficultés logistiques persistantes dans le segment des puces mémoire pour la production de ses futurs appareils.

Rotation sectorielle et semi-conducteurs

La séance de jeudi à Wall Street s'est clôturée près des plus hauts journaliers, actant un rebond après la chute constatée mercredi. L'indice des semi-conducteurs SOX s'est envolé de 8,19%.

Source: xStation5

L'indice des prix PCE a montré une détente de 0,1 point de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. La croissance du produit intérieur brut américain s'est par ailleurs modérée, passant de 2,1% à 1,5% sur le trimestre. Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans, représentant un nouveau pic sur un an.

Sur le marché des changes, le dollar américain s'est déprécié face au yen, enregistrant une baisse de 3% face aux anticipations d'intervention imminente de la Banque du Japon. Au niveau sectoriel, les valeurs technologiques et industrielles ont mené la hausse de l'indice. Le compartiment de l'immobilier et les biens de consommation de base ont reculé.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole remonte-t-il aujourd'hui ? Le cours du pétrole progresse en réponse directe aux frappes de drones menées par l'Iran contre des cibles américaines au Koweït et à Bahreïn. Le Brent s'échange à 90 dollars et le WTI à 84 dollars, les opérateurs anticipant des perturbations immédiates sur la chaîne d'approvisionnement au Moyen-Orient.

Quels éléments influencent le Nasdaq 100 avant l'ouverture de Wall Street ? Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 progressent de 0,91% suite aux publications financières des valeurs technologiques. Le bond de 10% de l'action Amazon compense le recul de 7,68% d'Apple, recul qui est directement lié à des tensions sur sa valorisation boursière et sa logistique de puces mémoire.

Comment s'exposer aux indices boursiers tels que le CAC 40 ou le S&P 500 ?

L'investissement sur des indices comme le CAC 40 ou le S&P 500 s'effectue généralement via l'achat d'ETF (fonds indiciels cotés) qui répliquent la performance de l'indice. Les particuliers acquièrent également un portefeuille diversifié en achetant directement les actions des sociétés composant ces indices de référence sur les marchés boursiers.