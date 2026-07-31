Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (31 juillet 2026)

La Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, bien que Kevin Warsh lui-même ait cherché à adopter une position restrictive sans pour autant laisser entendre que des hausses de taux étaient attendues dans un avenir proche. Les derniers jours de juillet ont également été marqués par une nette amélioration du sentiment dans le secteur technologique, coïncidant avec la publication des résultats financiers des grandes entreprises de la « Big Tech ». La situation au Moyen-Orient reste un facteur de risque majeur, alors même que les pays de l’OPEP+ s’efforcent de réinjecter sur le marché autant de matières premières que possible. Cette semaine, les investisseurs analyseront les rapports de résultats d’autres grandes entreprises, notamment SpaceX, qui a récemment fait son entrée sur le marché. Par ailleurs, un véritable marathon de données économiques en provenance des États-Unis s’annonce, dont le point d’orgue sera le rapport NFP sur le marché du travail américain. Par conséquent, l’attention des investisseurs devrait se concentrer sur des marchés tels que l’US100 (contrats à terme sur le Nasdaq 100), la paire USDJPY et le Brent.

US100 (contrats à terme sur le Nasdaq 100)

Mardi prochain (4 août), après la clôture de Wall Street, SpaceX publiera son rapport financier pour la première fois depuis son introduction en bourse. Ces résultats donneront un coup de fouet au sentiment autour du secteur des hautes technologies. Cependant, SpaceX n’est pas la seule publication de résultats cruciale pour Wall Street cette semaine, puisque des rapports sont également attendus de la part d’entreprises telles qu’AMD, Palantir, Uber et Cloudflare.

Les cotations des indices et des contrats à terme seront influencées par une série de données clés de l’économie américaine. En début de semaine, l’indice ISM manufacturier sera publié, suivi mardi du rapport JOLTS, mercredi des chiffres ADP et de l’indice ISM des services, puis jeudi des demandes hebdomadaires d’allocations chômage. Du point de vue du calendrier macroéconomique, l’événement phare sera le rapport sur le marché du travail américain publié vendredi. Les prévisions indiquent une croissance modérée de l’emploi de 65 000 postes (résultant de l’expiration des contrats temporaires liés à la Coupe du monde), accompagnée d’une légère hausse du taux de chômage à 4,3 %. Des chiffres plus faibles favoriseraient une position moins restrictive de la Fed et pourraient alimenter de nouveaux gains pour les valeurs technologiques.

USDJPY

La paire USDJPY a enregistré une forte baisse le dernier jeudi de juillet, à la suite d’une intervention sur le marché des changes, de déclarations de soutien de la part des États-Unis et des propos bellicistes du gouverneur Ueda après la décision de maintenir les taux d’intérêt inchangés. Néanmoins, la paire reste fermement ancrée près du niveau de 160, qui servait auparavant de résistance et fait désormais office de support. Cette semaine, le principal catalyseur de mouvement sera l’évolution des rendements des bons du Trésor américain en réaction aux publications sur le marché du travail américain (JOLTS, ADP et NFP).

Mercredi 5 août, le compte-rendu de la réunion de juin de la Banque du Japon (BOJ) sera publié. Bien que ce rapport soit publié avec un retard considérable, il pourrait éclairer la position des décideurs japonais concernant les futures hausses de taux d’intérêt et les effets de second tour des prix élevés de l’énergie sur l’inflation sous-jacente.

Si les données NFP de vendredi confirment une hausse du chômage américain à 4,3 % accompagnée d’une croissance modérée de l’emploi, la pression à la baisse sur le dollar, combinée à des propos bellicistes dans le compte-rendu de la BOJ, créera les conditions d’un nouveau raffermissement du yen.

Pétrole (Brent)

Compte tenu des tensions sur le marché des carburants, l’OPEP+ s’efforce de réinjecter autant de pétrole que possible sur le marché. Bien que les récentes hausses des objectifs de production n’aient été visibles que sur le papier, une augmentation progressive de la production est en cours, malgré la fermeture partielle du détroit d’Ormuz et les tensions accrues dans le détroit de Bab el-Mandeb.

La semaine dernière, les inquiétudes des marchés ont refait surface en raison de la reprise des frappes militaires impliquant l’Iran. Les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient génèrent une prime de risque, tandis qu’une éventuelle escalade des opérations militaires constitue une menace directe pour les voies de transit et la stabilité de l’approvisionnement de cette matière première.

En ce qui concerne les valorisations des matières premières, les chiffres de l’ISM du secteur manufacturier américain publiés aujourd’hui et les données sur le commerce extérieur de la Chine attendues vendredi seront déterminants. La croissance à deux chiffres prévue des exportations chinoises (+24,5 % en glissement annuel), portée par la demande mondiale d’équipements d’intelligence artificielle, pourrait donner un puissant coup de fouet à la demande sur le marché de l’énergie.