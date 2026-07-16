Abbott progresse de 4 % après avoir dépassé les prévisions de résultats et revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

L'action de la société de technologie médicale Abbott Laboratories (ABT.US) a progressé d'environ 4 % après la publication par la société de résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre 2026. Le chiffre d’affaires a augmenté de 13 % en glissement annuel pour atteindre 12,6 milliards de dollars, dépassant légèrement les estimations des analystes, tandis que les ventes et le résultat ajusté se sont tous deux révélés supérieurs au consensus de Wall Street. Bien que le résultat net publié ait reculé d’environ 47 % à 928 millions de dollars et que le bénéfice par action dilué selon les principes comptables généralement reconnus (GAAP) ait baissé à 0,53 dollar, les investisseurs se sont principalement concentrés sur les performances plus solides enregistrées dans la plupart des segments d’activité et sur la décision de la société de relever ses prévisions de résultats pour l’ensemble de l’année.
Abbott table désormais sur un BPA ajusté pour 2026 compris entre 5,45 et 5,60 dollars, contre une fourchette précédente de 5,38 à 5,58 dollars, ce qui représente une hausse de 0,05 dollar au point médian. Parallèlement, la société a réaffirmé ses prévisions de croissance des ventes comparables de 6,5 % à 7,5 %B , signe de sa confiance dans une accélération de la croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices au cours du second semestre.
- Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a atteint 12,6 milliards de dollars, en hausse de 13 % en glissement annuel sur une base publiée et de 4,8 % sur une base comparable.
- Le bénéfice par action dilué ajusté s’est établi à 1,31 dollar, tandis que le bénéfice par action dilué publié selon les principes comptables généralement admis (GAAP) a reculé à 0,53 dollar.
- Le résultat net a chuté d’environ 47 % en glissement annuel pour s’établir à 928 millions de dollars, ce qui met en évidence la différence entre les résultats publiés et les résultats ajustés.
- Au cours des six premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires a augmenté de 10,5 % pour atteindre 23,7 milliards de dollars, tandis que le résultat net a reculé d’environ 35,5 % à 2 milliards de dollars.
- Abbott a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l’ensemble de l’année à une fourchette comprise entre 5,45 et 5,60 dollars, contre ses prévisions précédentes de 5,38 à 5,58 dollars.
- La société a maintenu ses prévisions de croissance des ventes comparables entre 6,5 % et 7,5 % pour 2026.
- Abbott a redistribué 2,1 milliards de dollars à ses actionnaires au cours du trimestre sous forme de dividendes et de rachats d’actions.
- La société continue d’élargir son portefeuille de produits, notamment avec Libre Duo, le système IVL coronaire TECTONIC et le dispositif pour l’appendice auriculaire gauche Amulet 360, qui pourraient soutenir sa croissance future.
Pour les investisseurs, le point essentiel à retenir est que, malgré des résultats comptables (GAAP) en baisse, l’activité sous-jacente d’Abbott reste solide. La révision à la hausse des prévisions de bénéfices suggère que la direction est de plus en plus confiante dans l’accélération de la croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité au cours du second semestre.
Cours de l’action Abbott (D1)
L’action Abbott s’échange à près de 93 $ avant l’ouverture du marché américain, ce qui laisse penser que les haussiers pourraient tenter de pousser le titre au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (ligne orange) pour la première fois depuis plusieurs mois et potentiellement inverser la tendance baissière générale. Même après le rebond d’aujourd’hui, le titre reste à environ 30 % en dessous de son plus haut historique.
Source: xStation5
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