L'or continue de susciter un engouement majeur au sein des institutions financières mondiales et parmi les épargnants. Alors que les tensions géopolitiques et l'inflation alimentent les incertitudes macroéconomiques, les banques centrales poursuivent leurs stratégies d'accumulation de métal jaune. Cependant, l'impact direct de ces volumes d'achat sur le prix de l'once mérite d'être analysé avec précision pour comprendre la tendance réelle.

🏛️ Le rôle stratégique de l'or pour les banques centrales

Une protection contre le risque de contrepartie

Les réserves d'une banque centrale ont pour rôle d'assurer la sécurité, la liquidité et la stabilité économique du pays qu'elle représente. Contrairement aux obligations d'État ou aux devises étrangères qui dépendent de la solvabilité de leur émetteur, l'or physique ne constitue la dette de personne. Cette caractéristique unique réduit le risque de contrepartie et offre une garantie essentielle en cas de crise financière.

Une accumulation à l'échelle internationale

Ces dernières années ont été rythmées par un changement d'échelle : les banques centrales ont acquis en moyenne près de 1000 tonnes d'or par an sur les quatre dernières années, soit un niveau deux fois supérieur à la moyenne de la décennie précédente. Malgré un léger ralentissement temporaire, le deuxième trimestre 2026 a enregistré un record avec près de 289 tonnes d'or achetées par les institutions monétaires.

📊 Enquête et intentions des institutions monétaires

Un optimisme grandissant pour les réserves mondiales

Selon les enquêtes récentes menées auprès des banques centrales par le World Gold Council, 89% des répondants prévoient une augmentation globale des réserves mondiales d'or dans les douze prochains mois. De plus, à titre individuel, 45% des institutions envisagent d'accroître leurs propres réserves d'or, concrétisant une hausse forte par rapport aux années précédentes.

La diversification face à la dominance du dollar

L'étude révèle également une perspective d'évolution à plus long terme pour la composition des réserves mondiales. En effet, 84% des banques centrales estiment que la part accordée à l'or au sein des réserves mondiales va continuer d'augmenter dans les cinq ans. Parallèlement, 74% des institutions anticipent une baisse progressive de la part du dollar, traduisant une volonté forte de diversification du capital financier, sans pour autant abandonner complètement le billet vert.

⚖️ Les moteurs du cours de l'or sur les marchés

L'influence décisive des taux réels et du dollar

Si les achats des banques centrales apportent un soutien structurel à long terme, ils ne déterminent pas seuls les fluctuations quotidiennes des prix. L'or étant un actif ne versant aucun rendement ni coupon, sa détention devient mécaniquement moins attractive lorsque les taux d'intérêt réels grimpent. À l'inverse, une baisse des taux d'intérêt réels ou un repli du dollar américain stimulent immédiatement l'attractivité et le prix du métal précieux.

La volatilité générée par les fonds ETF

Les investisseurs privés et institutionnels exercent un rôle majeur sur le marché en faisant fluctuer le cours à court terme via des instruments financiers comme les ETF (fonds négociés en bourse). En enregistrant des entrées ou des sorties de capitaux de plusieurs milliards de dollars sur de très courtes périodes, les flux d'ETF viennent souvent amplifier l'effet des facteurs économiques globaux.

📈 Analyse des fluctuations récentes et perspectives du marché

Des sommets historiques suivis de corrections

Après un sommet majeur atteignant les 5500 dollars l'once, le cours de l'or a fait face à des corrections notables, redescendant temporairement sous la barre des 4000 dollars fin juin 2026. Ce mouvement s'explique en grande partie par le renforcement des anticipations de taux d'intérêt élevés et par le regain de valeur de la devise américaine face aux pressions inflationnistes.

Rebond récent et niveaux techniques à surveiller

Sous l'effet des signes de ralentissement de l'emploi américain et du changement de discours sur la politique monétaire de la Réserve fédérale, l'or a initié un rebond autour des 4400 dollars. Les analystes surveillent désormais le franchissement des moyennes mobiles techniques, sachant que la franchissabilité de la zone des 4500 dollars dépendra directement de la trajectoire future des taux d'intérêt.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

❓ FAQ

1. Pourquoi les banques centrales achètent-elles de l'or ?

Les banques centrales achètent de l'or pour sécuriser et diversifier leurs réserves financières. L'or permet de se protéger contre les risques géopolitiques, les crises monétaires et l'inflation, tout en éliminant le risque de défaut d'un émetteur tierce.

2. Quel est l'impact réel des achats des banques centrales sur le prix de l'or ?

Les banques centrales créent un niveau de demande plancher et un soutien structurel de long terme. En revanche, elles ne décident pas des mouvements de cours au jour le jour, qui dépendent surtout de la spéculation, du dollar et des taux d'intérêt.

3. Pourquoi la baisse des taux d'intérêt fait-elle monter le cours de l'or ?

L'or ne rapporte pas de dividende ni d'intérêt au porteur. Lorsque les taux d'intérêt baissent, le coût d'opportunité d'immobiliser de l'argent dans de l'or devient plus faible, ce qui rend le métal précieux plus attractif par rapport aux placements obligataires.

4. Quelle est la différence entre détenir de l'or physique et des ETF or ?

L'or physique implique la possession matérielle de lingots ou pièces, apportant une sécurité maximale en cas de crise. Les ETF or sont des titres financiers adossés au métal, très liquides et simples à négocier sur les marchés, mais soumis aux règles du système bancaire et financier.