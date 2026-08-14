Calendrier économique 🗽 Les ventes au détail aux États-Unis et les données de l'Université du Michigan à l'honneur

Today’s macroeconomic calendar is relatively busy, with investors focusing primarily on data from the eurozone and the United States. The second estimate of eurozone GDP for Q2 will be released in the morning, while U.S. retail sales will be the key publication later in the day. The session will also feature Canadian data and the University of Michigan’s preliminary U.S. consumer sentiment survey for August. Calendrier économique (14 août) 09 h 45 — France – IPC de juillet : précédemment 2,1 % en glissement annuel et 0,6 % en glissement mensuel. 09 h 45 — France – IPCH définitif de juillet : précédemment 2,4 % en glissement annuel et 0,6 % en glissement mensuel. 12 h 00 — Zone euro – Deuxième estimation du PIB du 2e trimestre : prévisions de 1,0 % en glissement annuel et 0,4 % en glissement trimestriel ; chiffres précédents : respectivement 1,0 % et 0,4 %. 12 h 00 — Zone euro – Variation de l'emploi au 2e trimestre : chiffre précédent : 0,1 % en glissement trimestriel. 15 h 30 — États-Unis – Ventes au détail de juillet : prévisions : +0,1 % en glissement mensuel ; précédent : +0,2 % en glissement mensuel. 15 h 30 — États-Unis – Ventes au détail « de base » de juillet : prévisions : +0,2 % en glissement mensuel ; précédent : -0,2 % en glissement mensuel. 15 h 30 — États-Unis – Ventes au détail : précédent 6,7 % en glissement annuel. 15 h 30 — Canada – Ventes en gros de juin : prévision +2,7 % en glissement mensuel ; précédent 0,0 %. 15 h 30 — Canada – Ventes du secteur manufacturier de juin : prévision -0,1 % en glissement mensuel ; précédent +1,3 %. 17 h 00 — États-Unis – Indice préliminaire de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour août : prévision 55,0 ; précédent 55,2. 17 h 00 — États-Unis – Indice des anticipations des consommateurs de l’Université du Michigan : prévision 55,2 ; précédent 55,4. 17 h 00 — États-Unis – Indice de l’Université du Michigan sur la situation actuelle : prévision 54,8 ; précédent 54,8. 17 h 00 — États-Unis – Prévisions d’inflation à 5 ans de l’Université du Michigan : prévision 3,3 % ; précédent 3,3 %. 17 h 00 — États-Unis – Université du Michigan : anticipations d’inflation à 1 an : prévision 4,2 % ; précédent 4,2 %. 17 h 00 — États-Unis – Stocks des entreprises en juin : prévision +0,1 % en glissement mensuel ; précédent +0,3 % en glissement mensuel. .

. EURUSD (intervalle D1) Given today’s data calendar, the EUR/USD pair could see a significant increase in volatility in either direction. Weaker-than-expected U.S. retail sales could influence investor expectations regarding U.S. interest rates this year and would likely significantly reduce the probability of a rate hike, especially if accompanied by a decline in the University of Michigan consumer sentiment index and lower inflation expectations. For EUR/USD, such a scenario could theoretically support an attempt to move back above 1.16 and potentially break above the line of least resistance near 1.155. On the other hand, strong retail sales and improving consumer sentiment could push the currency pair back toward its underlying downward trend. The second estimate of eurozone GDP is likely to be of secondary importance for EUR/USD, as investors do not expect any significant revisions. Source: xStation5

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