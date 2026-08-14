Graphique du jour : Spéculations sur une accélération des hausses de taux au Japon. L'USDJPY pourrait-il inverser sa tendance ?

L'USDJPY recule légèrement aujourd'hui, en partie en raison de la faiblesse du dollar américain, même si le yen semble également bénéficier du soutien apporté par des informations publiées par Reuters. Selon trois sources anonymes proches des réflexions de la Banque du Japon, celle-ci pourrait relever ses taux d'intérêt dès septembre 2026. La banque centrale envisagerait également d'accélérer le rythme de son resserrement monétaire, qui s'établissait récemment à environ deux hausses par an. Ces sources ont évoqué la possibilité d’une décision lors de la réunion des 17 et 18 septembre, bien que la BoJ n’ait pas commenté ces informations. Pour le yen, cela pourrait représenter un changement important de perspective, car le marché pourrait devoir anticiper non seulement une nouvelle hausse des taux, mais aussi des intervalles potentiellement plus courts entre les décisions successives.

Le taux directeur de la BoJ s’établit actuellement à 1 %, son plus haut niveau depuis 31 ans, après que la banque centrale a laissé ses taux inchangés lors de sa réunion de juillet.

Les marchés anticipent une probabilité d’environ 80 % d’une hausse des taux en septembre, tandis que le rendement des obligations d’État japonaises à 5 ans a atteint un niveau record.

Le yen reste proche de 160 pour un dollar américain malgré l’intervention conjointe du Japon et des États-Unis sur le marché des changes en juillet.

Pourquoi la BoJ pourrait-elle accélérer ses hausses de taux ?

Le principal argument en faveur d’un resserrement monétaire plus rapide est le contexte inflationniste de plus en plus préoccupant au Japon. L’inflation annuelle des prix de gros s’est maintenue en juillet à des niveaux proches de ses plus hauts depuis trois ans, tandis que les enquêtes sur les anticipations d’inflation auprès des ménages, des entreprises et des économistes font état de chiffres proches ou supérieurs à 2 %.

Le taux de change revêt une importance particulière. Un yen faible augmente le coût des importations d’énergie, de matières premières et d’autres biens, ce qui risque d’accentuer les pressions inflationnistes dans l’ensemble de l’économie. En juillet, la devise japonaise a atteint son plus bas niveau depuis environ 40 ans, et le rebond qui a suivi n’a pas suffi à inverser durablement la tendance. Les cours du pétrole étant également élevés, la faiblesse du yen pèse de plus en plus lourd sur les efforts de la Banque du Japon pour maîtriser l’inflation.

Un changement d’orientation est également perceptible dans la communication de la banque centrale. Le résumé des avis issus de la réunion de juillet a montré que certains membres du conseil d’administration de la BoJ étaient favorables à des hausses de taux plus rapides afin d’éviter que la politique monétaire ne prenne du retard sur l’inflation. Le gouverneur Kazuo Ueda a également indiqué que le rythme du resserrement pourrait être accéléré si les conditions financières s’avéraient trop accommodantes.

Que signifierait une accélération des hausses de taux pour le yen ?

Pour le yen, l’enjeu principal n’est pas nécessairement une simple hausse en septembre, mais le changement potentiel de la trajectoire globale des taux d’intérêt. Le Japon a maintenu des coûts d’emprunt extrêmement bas pendant des années, alors que les taux d’intérêt américains étaient nettement plus élevés. Cet écart a renforcé l’attrait des stratégies consistant à contracter des emprunts ou à se financer en yen pour investir dans des actifs offrant des rendements plus élevés.

Si la Banque du Japon passe d’environ deux hausses par an à un resserrement plus fréquent, l’écart de rendement entre les actifs japonais et étrangers pourrait commencer à se réduire plus rapidement. Le marché obligataire suggère que les investisseurs anticipent déjà en partie un tel scénario : à la suite de l’article de Reuters, le rendement des obligations d’État japonaises à 2 ans, particulièrement sensible aux anticipations concernant la politique de la Banque du Japon, a augmenté, tandis que le rendement à 5 ans a atteint un niveau record.

La perspective d’une hausse des taux d’intérêt japonais n’implique pas automatiquement une appréciation durable du yen. Le cours USDJPY dépend également des rendements des bons du Trésor américain, de la politique de la Réserve fédérale, des prix de l’énergie et de la demande mondiale de dollars. Les rendements élevés des obligations américaines continuent de conférer au dollar un avantage relatif, tandis que la hausse des prix du pétrole est défavorable au Japon, grand importateur d’énergie.

Cela contribue également à expliquer pourquoi l’intervention conjointe du Japon et des États-Unis en juillet n’a pas réussi à induire un changement durable dans la tendance du taux de change. Une intervention peut modifier radicalement la dynamique du marché à court terme, mais à elle seule, elle peut avoir du mal à surmonter les écarts de taux d’intérêt et d’autres forces macroéconomiques. En ce qui concerne l’orientation à long terme du yen, la question clé pourrait donc être de savoir si une hausse des taux en septembre — si elle a lieu — constituerait une mesure isolée ou le début d’un cycle de resserrement plus rapide de la Banque du Japon.

Graphique USDJPY (D1, H1)

La paire a récupéré une partie des pertes provoquées par l’intervention, qui ne constitue pas un mécanisme durable pour influencer les forces du marché libre. L’USDJPY reste dans un canal haussier, et tant qu’il se maintient au-dessus de 155 et de la moyenne mobile exponentielle à 200 séances (EMA200, ligne rouge, autour de 159), la tendance haussière générale reste le scénario de base. Une nouvelle baisse vers 156 pourrait accroître la probabilité d’un renversement de tendance et ne peut être exclue si la BoJ opère un changement significatif de sa politique monétaire.

Source: xStation5

Sur le graphique horaire, la paire USDJPY reste à l'intérieur d'un canal haussier à court terme. Une cassure sous sa limite inférieure pourrait déclencher une correction de 1:1 et potentiellement pousser la paire vers la zone des 150.

Source: xStation5

Le graphique illustrant les positions spéculatives sur les contrats à terme sur le yen montre un changement net à la suite des dernières interventions. Les données publiées vendredi dernier, portant sur les positions au mardi précédent, ont révélé un passage d'une position nette courte à une position nette longue. Par le passé, des changements d'une telle ampleur ont généralement constitué un soutien supplémentaire pour le yen. La question clé est de savoir ce que révéleront les dernières données sur les positions, portant sur ce mardi et dont la publication est prévue aujourd'hui.

Source: XTB Research