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L'entreprise atteint 416,2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025-2026, actant une hausse de 88,6 %.
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La trésorerie nette repasse dans le vert pour atteindre 14,4 millions d'euros, un niveau inédit depuis son introduction en Bourse en 2018.
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La direction vise un milliard d'euros de revenus pour 2026-2027, avec comme priorité l'amélioration des marges opérationnelles.
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L'entreprise atteint 416,2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025-2026, actant une hausse de 88,6 %.
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La trésorerie nette repasse dans le vert pour atteindre 14,4 millions d'euros, un niveau inédit depuis son introduction en Bourse en 2018.
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La direction vise un milliard d'euros de revenus pour 2026-2027, avec comme priorité l'amélioration des marges opérationnelles.
Le titre du fabricant strasbourgeois s'échange à 26,74 € à la Bourse de Paris, affichant une progression de +1,27 % en séance. Cette cotation fait suite à la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires annuel de 416,2 millions d'euros pour l'exercice 2025-2026. Les investisseurs en action 2CRSi analysent ces résultats qui confirment le repositionnement matériel opéré par la société. L'appétit pour ces actions liées à l'intelligence artificielle se maintient à un niveau élevé.
Un chiffre d'affaires soutenu par l'intelligence artificielle
Dépassement des objectifs de l'exercice 2025-2026
Le concepteur de matériels informatiques a enregistré une hausse de 88,6 % de ses revenus en l'espace d'une année. Le chiffre d'affaires franchit la barre des 416,2 millions d'euros, contre 220,7 millions d'euros lors de l'exercice précédent. L'entreprise dépasse ses propres prévisions communiquées au marché.
La direction avait initialement fixé son objectif à 300 millions d'euros. Ce chiffre avait ensuite été révisé à la hausse au mois de mars pour viser plus de 400 millions d'euros. Cette trajectoire chiffrée valide la réorientation stratégique décidée il y a deux ans. La société produit désormais des serveurs haute performance dédiés à l'intelligence artificielle.
L'entreprise se distingue par sa capacité à proposer des équipements écoénergétiques. Cette maîtrise de la consommation électrique s'inscrit dans les attentes actuelles des gestionnaires de centres de données. Le cours 2CRSi intègre ce positionnement matériel spécifique qui répond aux nouveaux besoins de calcul intensif.
Un carnet de commandes décorrélé du récent méga-contrat
L'analyse de ces 416,2 millions d'euros met en évidence un fait comptable marquant. Le contrat-cadre majeur évalué à 610 millions d'euros, mentionné à la mi-juillet, n'entre pas dans le calcul des revenus de cet exercice clos. La totalité des facturations actuelles provient d'autres accords commerciaux.
La croissance annuelle s'appuie donc exclusivement sur la livraison d'autres commandes préalables. En comptabilité, le chiffre d'affaires n'est validé qu'au moment de la livraison au client, et non à la signature du contrat initial. Ce décalage mécanique constitue une réserve de revenus pour l'exercice suivant.
Les marchés boursiers et les indices européens réagissent généralement aux données facturées. Le maintien de l'action 2CRSi à 26,74 € reflète l'attente des prochaines publications trimestrielles. Celles-ci commenceront à comptabiliser les premières tranches de ce nouveau contrat de 610 millions d'euros.
Rentabilité financière et perspectives de la direction
Une trésorerie au plus haut depuis huit ans
La structure financière de l'entreprise affiche un net redressement de ses liquidités. La trésorerie nette s'établit à 14,4 millions d'euros à la clôture de l'exercice. Un an plus tôt, cet indicateur comptable pointait à -0,2 million d'euros.
Ce matelas de liquidités représente le niveau le plus élevé enregistré par l'entité depuis son introduction en Bourse en 2018. Cette réserve donne au groupe les moyens de financer son expansion et son outil de production. L'absence de recours immédiat à l'endettement rassure généralement les actionnaires.
Pour les investisseurs particuliers, une trésorerie positive réduit le risque d'augmentation de capital dilutive. La fabrication de serveurs haute performance immobilise des fonds importants pour l'achat de processeurs coûteux avant la livraison. Certains acteurs du marché choisissent de s'exposer à cette thématique matérielle via des ETF technologiques.
Un milliard d'euros en ligne de mire et hausse des marges
L'entreprise maintient sa projection de revenus à moyen terme. La société confirme son ambition d'atteindre 1 milliard d'euros de revenus pour l'exercice 2026-2027. La direction compte s'appuyer sur l'exécution des commandes en attente pour atteindre ce seuil.
Au-delà de la volumétrie des ventes, le management ajuste sa stratégie de rentabilité. L'amélioration des marges opérationnelles devient la priorité pour le nouvel exercice fiscal. La marge opérationnelle indique la proportion des revenus conservée par l'entreprise après le paiement de ses coûts de production directs.
Pour maximiser cette rentabilité, le fabricant compte développer la vente de services annexes. La montée en puissance des solutions technologiques à forte valeur ajoutée constitue le levier principal de cette stratégie. Les prochaines annonces semestrielles permettront de mesurer l'évolution concrète de ce ratio.
❓ FAQ
Quels sont les résultats financiers de 2CRSi pour l'exercice 2025-2026 ? L'entreprise enregistre 416,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chiffre en progression de 88,6 % sur un an.
Pourquoi l'action 2CRSi s'est-elle maintenue à 26,74 € ? L'action 2CRSi affiche une hausse modérée de +1,27 % car les investisseurs avaient déjà anticipé le dépassement des objectifs et intégré la récente annonce d'un contrat de 610 millions d'euros.
Que signifie la priorité donnée aux marges opérationnelles ? Les marges opérationnelles traduisent la rentabilité tirée de l'activité principale de la société. Pour les augmenter, 2CRSi prévoit de vendre davantage de services et de solutions technologiques à haute valeur ajoutée, plus rentables que la simple livraison de serveurs.
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