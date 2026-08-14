⬇️Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (August 14, 2026)

Au cours de la semaine écoulée, les marchés financiers se sont une nouvelle fois concentrés sur la situation géopolitique, principalement liée au Moyen-Orient, mais en l’absence de changements majeurs dans le contexte, les investisseurs se sont de plus en plus tournés vers les données macroéconomiques publiées. Une fois de plus, nous avons assisté à une série de publications de données qui devraient dissuader la Fed de procéder à d’éventuelles hausses de taux d’intérêt.
Cette semaine apportera aux investisseurs une série de catalyseurs macroéconomiques et d’entreprise clés. L'attention se portera sur la publication du compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed (compte-rendu du FOMC), les résultats financiers des grandes chaînes de distribution américaines (avec Walmart en tête), une série de chiffres sur l'inflation (notamment au Japon et au Royaume-Uni), ainsi que les indicateurs PMI préliminaires des principales économies.
Compte tenu de ce calendrier, les marchés présentant le plus fort potentiel de volatilité cette semaine seront l'USDJPY, l'US500 et le GBPUSD.
USDJPY
La devise japonaise fait face à une semaine riche en publications macroéconomiques importantes qui pourraient déterminer l’orientation de la paire USDJPY dans les semaines à venir. En début de semaine, le marché analysera les estimations du PIB japonais du deuxième trimestre. Parallèlement, vendredi, un chiffre clé de l’inflation (IPC) au Japon ainsi que l’indicateur PMI préliminaire de l’économie seront publiés. Du côté du dollar, le compte-rendu de la récente réunion de la Fed (« compte-rendu du FOMC »), prévu mercredi, sera déterminant.
Par ailleurs, la Banque du Japon (BoJ) reste sous pression en raison de la hausse du coût de la vie et des tensions salariales. Par le passé, des chiffres d’inflation (IPC) plus élevés ont alimenté les spéculations sur un resserrement plus rapide de la politique monétaire de la BoJ, entraînant des réactions brutales sur le yen. Actuellement, le marché anticipe déjà une probabilité de 80 % d’une hausse des taux en septembre, ce qui pourrait soutenir les efforts récents des gouvernements japonais et américain visant à renforcer le yen. Si l’inflation de vendredi réserve une surprise à la hausse et que le compte-rendu de la Fed de mercredi révèle des inquiétudes accrues parmi les décideurs politiques américains quant à un ralentissement économique, la paire USDJPY pourrait subir une pression à la baisse.
US500 (contrats à terme sur l’indice S&P 500)
Les indices boursiers américains s’apprêtent à tester la santé de la consommation intérieure. Bien que la saison des résultats soit presque terminée, les rapports financiers des géants de la grande distribution sont encore à venir : Home Depot (mardi), Target et Lowe’s (mercredi), puis Walmart (jeudi). Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, publié mercredi, ainsi que les chiffres préliminaires des indices PMI manufacturier et des services aux États-Unis, attendus vendredi, viendront compléter le tableau de l’économie américaine.
Il convient de noter que les résultats de Walmart constituent un test décisif pour évaluer près de 70 % du PIB américain généré par la consommation. Historiquement, les indications de la direction de Walmart concernant la demande des consommateurs ont pu déclencher de fortes fluctuations sur l’ensemble de l’indice S&P 500. Des prévisions plus faibles, combinées à un compte-rendu du FOMC soulignant des risques d’inflation persistants, pourraient servir de prétexte à des prises de bénéfices sur le marché boursier. Dans le même temps, le marché boursier américain restera sensible à l’évolution des anticipations concernant les perspectives de taux d’intérêt.
GBPUSD
Le troisième marché méritant une attention particulière est ce qu’on appelle le « Cable », à savoir la paire GBPUSD, principalement en raison d’un calendrier exceptionnellement chargé pour l’économie britannique. Mardi, nous aurons les données sur le marché du travail au Royaume-Uni (taux de chômage prévu à 4,9 %), mercredi un rapport clé sur l’inflation mesurée par l’IPC (prévision de 2,6 % en glissement annuel), et vendredi les indicateurs PMI préliminaires ainsi que les données sur les ventes au détail.
Les anticipations du marché concernant les futurs taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre (BoE) sont extrêmement sensibles aux pressions salariales et à l’inflation dans le secteur des services. Les chiffres de l’IPC britannique supérieurs aux prévisions ces derniers mois ont effectivement empêché la BoE d’adopter une orientation accommodante, mais dans le même temps, la Banque d’Angleterre elle-même n’a pas décidé de relever ses taux d’intérêt cette année, contrairement à la BCE, alors même que, dans le contexte de la crise énergétique actuelle, le marché anticipait jusqu’à 3 ou 4 hausses pour cette année. Actuellement, le marché ne table que sur une seule hausse, voire aucune, d’ici la fin de l’année. Si l’inflation de mercredi surprend à la hausse tandis que les données de l’indice PMI américain de vendredi déçoivent, la paire GBP/USD pourrait bénéficier d’une forte poussée haussière.
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