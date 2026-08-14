Résumé quotidien : la paire EUR/USD tente d'inverser la tendance ; Wall Street enregistre sa troisième semaine consécutive de hausse 🚨

Le principal facteur à l’origine de la volatilité des marchés : Le principal moteur des marchés reste la saison des résultats des entreprises américaines, qui touche à sa fin et a livré des chiffres historiquement élevés. La croissance des bénéfices pour l’ensemble du marché s’établit actuellement à près de 50 % en glissement annuel, confirmant la solidité des fondamentaux. Les investisseurs assimilent ces données sensationnelles après une série de hausses récentes à Wall Street et entrent dans une phase de stabilisation. Dans le même temps, la faiblesse des données de consommation apaise les craintes inflationnistes et réduit la pression en faveur d’une hausse des taux d’intérêt.
Géopolitique : Les investisseurs continuent de suivre de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient, notamment le passage de navires dans le détroit stratégique d’Ormuz. Aucune avancée n’a été enregistrée dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran. Le groupe houthiste a quant à lui attaqué une installation d’Aramco saoudienne à Najran à l’aide d’un drone. Cette attaque faisait suite à ce que le Yémen a qualifié de violation de sa souveraineté par des avions de chasse saoudiens, qui ont pénétré dans l’espace aérien au nord-est de Saada
Données macroéconomiques : L’économie américaine a montré des signes de faiblesse, avec une baisse inattendue des ventes au détail en juillet et une détérioration marquée de la confiance des consommateurs en août. En Europe, la situation semble quelque peu plus stable grâce à une accélération de la croissance économique, le PIB de l’UE ayant progressé de 0,5 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre. En France, l’inflation a légèrement rebondi pour s’établir à 2,1 % en glissement annuel, sous l’effet de la hausse des prix des services et de l’énergie. En Allemagne, les prix de gros ont sensiblement augmenté, principalement en raison de la hausse des taxes sur les carburants et des turbulences internationales.
Indices : L'indice américain S&P 500, qui a atteint hier un plus haut historique, s'échange aujourd'hui en légère baisse, mais reste en passe d'enregistrer sa troisième semaine consécutive de hausse. Les principaux indicateurs de valorisation suggèrent que, bien qu'il soit proche de ses plus hauts, le marché technologique n'est pas en situation de surchauffe excessive et reste en deçà des niveaux moyens observés depuis 2023. Les marchés boursiers européens évoluent sans orientation claire, les contrats à terme sur les principaux indices restant stables. Le DAX allemand affiche de modestes gains, soutenu par les entreprises du secteur informatique.
Actions : Le secteur technologique européen gagne clairement du terrain dans le sillage d’informations faisant état d’un éventuel rachat de Workday, dont l’action a bondi de près de 18 % hier. La séance d’aujourd’hui est toutefois marquée par une prise de bénéfices naturelle sur ce titre, qui affiche des baisses de plusieurs pour cent. Outre-Atlantique, les actions des fabricants nationaux de drones grimpent en flèche, réagissant avec enthousiasme à l’imposition de droits de douane sur leurs concurrents étrangers. Cisco Systems affiche des performances moins bonnes suite à une révision à la baisse de ses perspectives par les analystes, en raison de craintes d’un ralentissement de la croissance.
Devises : Le dollar américain perd du terrain en cette fin de semaine, cédant la place à un euro en hausse. La devise européenne tente de franchir une moyenne de cours importante à long terme, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux gains sur les graphiques. Le yen japonais affiche un comportement surprenant, puisqu’il subit à nouveau des pressions à la hausse malgré les anticipations d’un resserrement de la politique monétaire de la banque centrale.
Matières premières : Sur le marché du pétrole brut, les contrats à terme sur le Brent ont abandonné leurs gains initiaux et se stabilisent autour de 87 dollars le baril. Les métaux précieux récupèrent lentement leurs pertes après la correction d’hier. Le cours de l’or est en hausse et a franchi la barre des 4 360 dollars l’once, tandis que l’argent suit le mouvement, atteignant près de 65 dollars l’once. Les prix du gaz naturel continuent également de grimper.
Crypto-monnaies : Le marché des actifs numériques enregistre aujourd’hui de légères baisses, dans le sillage d’un refroidissement général du sentiment des marchés. Le bitcoin a reculé à environ 62 900 dollars, perdant une fraction de pour cent par rapport à la clôture d’hier. Le secteur attend toujours un élan de la part des investisseurs institutionnels et pose les bases d’une éventuelle rupture de sa corrélation avec les marchés boursiers. Les prochaines décisions des banques centrales restent un indicateur clé de l’orientation future des capitaux spéculatifs dans l’univers numérique.
Volatilité observée en fin de journée sur certains instruments. Source : xStation
⬇️Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (August 14, 2026)
BREAKING : Le dollar américain recule après la publication de chiffres décevants sur les ventes au détail aux États-Unis 💥
À la mi-séance : Les valeurs européennes du secteur des logiciels maintiennent les indices à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques. Le dollar cède les gains enregistrés cette semaine (14.08.2026)
Futures US : records à Wall Street avant l'ouverture US
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